Gabriela “N”, acusada de matar a motociclista, permanece en Santa Martha a la espera de definir su situación jurídica

La detenida se encuentra a la espera de definir su situación jurídica. Crédito: FGJCDMX y @c4jimenez.

Gabriela “N”, acusada de arrollar y arrastrar al motociclista Roberto Hernández en calles de la alcaldía Iztapalapa, permanece internada en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla a la espera la de su audiencia para definir si será vinculada a proceso por el delito de homicidio calificado.

La acusada fue detenida en Oaxaca y trasladada a la Ciudad de México este martes 10 de febrero de 2026.

El ingreso de la presunta asesina al penal fue confirmado por la FGJCMDX, mientras que el periodista Carlos Jiménez compartió el momento en su cuenta de X.

Medios nacionales como N+ han reportado que la audiencia inicial se llevaría a cabo el próximo miércoles 11 de febrero de 2026.

El caso habría generado un fuerte malestar social, debido a la difusión de imágenes y testimonios sobre el incidente, las cuales revelan como Gabriela “N” habría arrastrado el cuerpo de la víctima hasta que se liberó por un tope.

Detención y traslado de Gabriela “N”

Agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con la Fiscalía de Oaxaca, localizaron a Gabriela “N” en el municipio de Ejutla de Crespo.

La orden de aprehensión fue concedida por un juez de control tras el análisis de videograbaciones, entrevistas y dictámenes periciales.

Ingreso de Gabiela "N" al penal de Santa Martha en la CDMX. Crédito: X - @C4jimenez

El ingreso de la acusada al penal de Santa Martha Acatitla quedó registrado en un video difundido por el periodista Carlos Jiménez en su cuenta oficial de X, el cual muestra como dos agentes de la fiscalía capitalina la resguardan hasta la entrada.

Procedimiento legal y términos judiciales

La ley establece que una persona detenida debe ser presentada ante un juez en un plazo máximo de 48 horas, periodo que puede ampliarse a 72 horas si la defensa solicita la duplicidad del término constitucional, por lo que en esos plazos podría ser definida la situación de Gabriela “N”.

Durante este tiempo, la autoridad judicial determina si existen elementos para vincular a proceso a la persona imputada, con base en las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa.

Sin embargo, de acuerdo con las autoridades, Gabriela “N” habría huido tras el incidente, hecho que impediría que afronte el proceso en libertad y permite a la autoridad imponer la prisión preventiva como medida cautelar.

Contexto del homicidio y reacción social

El incidente, ocurrido la noche del 3 de enero, derivó en la muerte de un hombre de 52 años. (Captura de pantalla, Foro TV / @Traviesoeh / X)

Roberto Hernández falleció tras ser arrollado y arrastrado por un automóvil en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente.

Familiares del repartidor señalaron que se dirigía a recoger a su pareja cuando fue impactado por detrás.

El vehículo, que presuntamente conducía la hoy detenida, continuó su marcha arrastrando el cuerpo hasta que se liberó por un tope.

El auto relacionado fue localizado abandonado dos días después en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Videos captados por cámaras de seguridad y testigos circularon en redes sociales, lo que provocó manifestaciones de motociclistas y repartidores que exigieron justicia y la captura de la persona responsable.