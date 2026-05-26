¿Cómo evitar el robo de identidad con datos biométricos?

Una mano estilizada sostiene el DNI electrónico peruano (DNIe) frente a un fondo abstracto con escudos de seguridad, candados y elementos biométricos, simbolizando la protección de datos y la autenticación digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México advirtió este martes de proteger los datos biométricos ante el aumento de fraudes y suplantación de identidad en la capital del país. Los identificadores como el iris o el rostro, a diferencia de una contraseña, no pueden modificarse ni recuperarse si llegan a manos equivocadas.

A continuación, te compartimos algunas recomendaciones clave para evitar riesgos y salvaguardar tu información.

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El riesgo de fotografiar tu iris

Permitir que alguien tome una imagen de tu iris te convierte en blanco potencial de suplantación de identidad. Los delincuentes usan esas imágenes para crear réplicas del patrón ocular y engañar sistemas de reconocimiento biométrico.

Compartir datos de reconocimiento facial con terceros no autorizados también abre la puerta a que esa información se comercialice con fines ilícitos. Organizaciones criminales compran y venden bases de datos biométricas en mercados clandestinos digitales.

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Un teléfono inteligente se exhibe en una esfera transparente, rodeado de datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial, simbolizando la identidad digital segura y la privacidad sin servidores externos en un entorno futurista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vender tu iris es vender tu identidad

El iris es un identificador único e irrepetible: entregarlo equivale a ceder la identidad de forma definitiva. No existe ningún procedimiento para “cancelar” o sustituir un iris comprometido, a diferencia de lo que ocurre con una tarjeta bancaria o una clave de acceso.

Quienes ofrecen dinero o criptomonedas a cambio del escaneo del iris operan bajo un esquema que la PDI califica de engañoso. La promesa de ganancias o inversiones en criptomonedas no justifica el riesgo permanente que representa ceder esa información.

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¿Qué revisar antes de usar una app o un sitio web?

Antes de acceder a cualquier aplicación o página que solicite datos biométricos, el usuario debe leer con atención las políticas de privacidad. Esos documentos deben especificar con claridad cómo se almacenarán los datos, quién tendrá acceso a ellos y por cuánto tiempo se conservarán.

Si una plataforma no ofrece respuestas claras sobre el uso y el resguardo de la información biométrica, la recomendación de la PDI es no proporcionar ningún dato. La falta de transparencia en ese punto es una señal de alerta.

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La CURP en México ahora incluye datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial para mayor seguridad e identidad digital. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo actuar si ya compartiste tus datos?

Quien sospeche que entregó datos biométricos de forma indebida debe contactar de inmediato a las autoridades. La Unidad de Inteligencia Cibernética de la PDI brinda orientación especializada a través del teléfono (55) 5242 6489 y del correo electrónico ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx.

La denuncia oportuna permite a las autoridades rastrear posibles usos fraudulentos de la información y actuar antes de que el daño se extienda. El tiempo de respuesta resulta determinante en estos casos.

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¿Por qué los datos biométricos merecen protección especial?

Los datos biométricos —iris, huella dactilar, reconocimiento facial— son considerados información altamente sensible por la legislación mexicana. Su carácter permanente e irreemplazable los distingue de cualquier otro tipo de dato personal.

Un dato biométrico robado puede vincularse a cuentas bancarias, trámites gubernamentales o accesos digitales, lo que amplía el margen de fraude de forma indefinida. Por esa razón, la PDI subraya que la protección de esta información debe ser una prioridad personal, no una decisión tomada a la ligera ante una oferta económica.

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La Ciudad de México registra casos documentados de personas que cedieron su iris a cambio de bonos en efectivo o tokens digitales sin conocer el destino real de esa información. La PDI insiste en que ningún beneficio económico compensa la exposición permanente que implica la pérdida de un identificador biológico único.