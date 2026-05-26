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Toluca vs Tigres, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Final de la Concachampions 2026

A diferencia de otras rondas del torneo, el título se definirá en un solo partido y no en serie de ida y vuelta

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(Jovani Pérez / Infobe México)
(Jovani Pérez / Infobe México)

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 llegará a su desenlace este sábado con el duelo entre Toluca y Tigres en el estadio Nemesio Díez, partido que definirá al nuevo campeón de la región y otorgará un boleto tanto a la Copa Mundial de Clubes como a la Copa Intercontinental.

Los dos equipos mexicanos llegan a la final después de quedar eliminados en los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que ahora buscarán cerrar el semestre con un título internacional.

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Toluca y Tigres llegan tras eliminar a LAFC y Nashville

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Toluca consiguió su pase a la final luego de remontar la serie ante Los Angeles FC. El conjunto escarlata perdió 2-1 en el partido de ida, pero respondió en el Nemesio Díez con una victoria de 4-0 que le permitió avanzar al último duelo del torneo.

El equipo mexiquense priorizó la Concachampions durante las últimas semanas, decisión que coincidió con su eliminación en los cuartos de final del Clausura 2026 frente a Pachuca.

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Por su parte, Tigres dejó en el camino al Nashville SC tras imponerse en ambos encuentros por marcador de 1-0. El conjunto regiomontano, ahora dirigido por Guido Pizarro, intentará conquistar nuevamente la Concachampions, torneo que no gana desde 2020.

Cuándo y dónde ver la Final de la Concachampions 2026

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

La final entre Toluca y Tigres se disputará este sábado en la cancha del estadio Nemesio Díez y comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

A diferencia de otras rondas del torneo, el título se definirá en un solo partido y no en serie de ida y vuelta.

La transmisión del encuentro estará disponible a través de Fox Sports en televisión de paga y mediante la plataforma digital Fox ONE.

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