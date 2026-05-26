David Benavidez quiere vengar a Canelo Álvarez y al Zurdo Ramírez: “Sería una revancha para tres mexicanos”

La expectativa ante un posible enfrentamiento entre David Benavidez y Dmitry Bivol crece dentro del equipo del boxeador estadounidense de raíces mexicanas. (Instagram @Canelo @davidBenavidez)

La expectativa ante un posible enfrentamiento entre David Benavidez y Dmitry Bivol crece dentro del equipo del boxeador estadounidense de raíces mexicanas.

La posibilidad de esta pelea no solo representa un reto deportivo, sino también una oportunidad simbólica de restaurar el orgullo nacional tras las recientes derrotas sufridas por Saúl “Canelo” Álvarez y Gilberto “Zurdo” Ramírez frente al púgil ruso.

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Benavidez podría vengar a Canelo Álvarez y al Zurdo Ramírez

El desenlace definitivo depende del resultado que obtenga Bivol en su combate contra Michael Eifert, programado para el 30 de mayo en Rusia. Sin embargo, en el círculo cercano a Benavidez, la atención está puesta en que Bivol logre la victoria, lo que abriría el camino para una pelea que consideran “una revancha para tres mexicanos”, según explicó José Benavidez durante una visita reciente a México.

Dmitry Bivol tiene en mente pelear contra Benavidez (REUTERS)

Si la pelea entre David y Dmitry se concreta, el equipo del estadounidense la tomaría como un acto simbólico para “vengar” las derrotas sufridas por dos de los máximos exponentes mexicanos ante el ruso. Para ellos, sería la oportunidad de devolver la gloria a sus colores y demostrar la fortaleza del boxeo nacional en un escenario internacional.

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La preparación mental y física de El Monstruo Mexicano es uno de los argumentos más reiterados por su equipo. “Sabemos que es una pelea muy difícil donde tenemos que estar súper enfocados y disciplinados”, destacó José Benavidez.

La confianza en el rendimiento de Benavidez es absoluta, ya que lo consideran listo para enfrentar este desafío y salir victorioso.

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Benavidez campeón de peso crucero

Cabe recordar que David se convirtió en campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) el pasado 2 de mayo tras vencer a Gilberto Ramírez por nocaut técnico en el sexto asalto.

El Bandera Roja ha sumado a su palmarés los dos títulos de peso crucero, consolidando su posición en el boxeo internacional. Con estos logros, el boxeador estadounidense de ascendencia mexicana busca seguir ampliando su legado enfrentando a los mejores exponentes de las divisiones superiores.

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Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)

Canelo concentrado en Mbilli

Por su parte, Álvarez está concentrado para ser nuevamente campeón del mundo en la división de las 168 libras. El pugilista de Jalisco se enfrentará ante Christian Mbilli el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la división.

Este será el regreso de Saúl Álvarez tras perder el campeonato indiscutido de los supermedianos ante Terence Crawford el año pasado y ser operado del codo.

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