México Deportes

David Benavidez quiere vengar a Canelo Álvarez y al Zurdo Ramírez: “Sería una revancha para tres mexicanos”

Álvarez y Ramírez fueron fueron derrotados por el mismo rival

Guardar
Google icon
Especial
La expectativa ante un posible enfrentamiento entre David Benavidez y Dmitry Bivol crece dentro del equipo del boxeador estadounidense de raíces mexicanas. (Instagram @Canelo @davidBenavidez)

La expectativa ante un posible enfrentamiento entre David Benavidez y Dmitry Bivol crece dentro del equipo del boxeador estadounidense de raíces mexicanas.

La posibilidad de esta pelea no solo representa un reto deportivo, sino también una oportunidad simbólica de restaurar el orgullo nacional tras las recientes derrotas sufridas por Saúl “Canelo” Álvarez y Gilberto “Zurdo” Ramírez frente al púgil ruso.

PUBLICIDAD

Benavidez podría vengar a Canelo Álvarez y al Zurdo Ramírez

El desenlace definitivo depende del resultado que obtenga Bivol en su combate contra Michael Eifert, programado para el 30 de mayo en Rusia. Sin embargo, en el círculo cercano a Benavidez, la atención está puesta en que Bivol logre la victoria, lo que abriría el camino para una pelea que consideran “una revancha para tres mexicanos”, según explicó José Benavidez durante una visita reciente a México.

Dmitry Bivol tiene en mente pelear contra Benavidez (REUTERS)
Dmitry Bivol tiene en mente pelear contra Benavidez (REUTERS)

Si la pelea entre David y Dmitry se concreta, el equipo del estadounidense la tomaría como un acto simbólico para “vengar” las derrotas sufridas por dos de los máximos exponentes mexicanos ante el ruso. Para ellos, sería la oportunidad de devolver la gloria a sus colores y demostrar la fortaleza del boxeo nacional en un escenario internacional.

PUBLICIDAD

La preparación mental y física de El Monstruo Mexicano es uno de los argumentos más reiterados por su equipo. “Sabemos que es una pelea muy difícil donde tenemos que estar súper enfocados y disciplinados”, destacó José Benavidez.

La confianza en el rendimiento de Benavidez es absoluta, ya que lo consideran listo para enfrentar este desafío y salir victorioso.

Benavidez campeón de peso crucero

Cabe recordar que David se convirtió en campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) el pasado 2 de mayo tras vencer a Gilberto Ramírez por nocaut técnico en el sexto asalto.

El Bandera Roja ha sumado a su palmarés los dos títulos de peso crucero, consolidando su posición en el boxeo internacional. Con estos logros, el boxeador estadounidense de ascendencia mexicana busca seguir ampliando su legado enfrentando a los mejores exponentes de las divisiones superiores.

Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)
Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)

Canelo concentrado en Mbilli

Por su parte, Álvarez está concentrado para ser nuevamente campeón del mundo en la división de las 168 libras. El pugilista de Jalisco se enfrentará ante Christian Mbilli el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la división.

Este será el regreso de Saúl Álvarez tras perder el campeonato indiscutido de los supermedianos ante Terence Crawford el año pasado y ser operado del codo.

Temas Relacionados

David BenavidezCanelo ÁlvarezSaúl ÁlvarezGilberto RamírezZurdo RamírezDmitry BivolBoxeomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Guiño a la Liga Mx? Alexia Putellas dejará al Barcelona

La ganadora de dos balones de oro en su carrera pone punto final a su etapa en el conjunto blaugrana, por lo que la Liga Mx Femenil y la NWSL suenan como posibles destinos

¿Guiño a la Liga Mx? Alexia Putellas dejará al Barcelona

Canelo Álvarez revela cuál es la única pelea que lo haría subir de categoría ¿Es David Benavidez?

El tapatío regresará al ring el próximo 12 de septiembre para enfrentar a Christian Mbilli

Canelo Álvarez revela cuál es la única pelea que lo haría subir de categoría ¿Es David Benavidez?

Penta Zero Miedo cumplirá su sueño en WWE: enfrentará a Rey Mysterio por el título Intercontinental de WWE

El luchador Ecatepec enfrentará a uno de sus mayores ídolos en la lucha libre mexicana

Penta Zero Miedo cumplirá su sueño en WWE: enfrentará a Rey Mysterio por el título Intercontinental de WWE

Santiago Giménez, Johan Vásquez y Obed Vargas se reportan con México rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana continúa afinando detalles para la Copa del Mundo con la llegada de futbolistas que militan en Europa

Santiago Giménez, Johan Vásquez y Obed Vargas se reportan con México rumbo al Mundial 2026

Toluca vs Tigres, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Final de la Concachampions 2026

A diferencia de otras rondas del torneo, el título se definirá en un solo partido y no en serie de ida y vuelta

Toluca vs Tigres, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Final de la Concachampions 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

La ruta de las drogas sintéticas de Nogales a Costa Rica: qué se sabe del corredor que operaba “El Chinacate”, sobrino de “El Chapo”

La ruta de las drogas sintéticas de Nogales a Costa Rica: qué se sabe del corredor que operaba “El Chinacate”, sobrino de “El Chapo”

“Tío Lako” del CJNG habría ordenado emboscada contra la Guardia Civil que dejó seis heridos en Zamora

Gobierno de Chihuahua niega contratos con empresa Mamba Negra investigada en EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa declaran ante la FGR por acusaciones de EEUU de nexos con Los Chapitos

Alcalde de Cuautla busca blindarse contra detención por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: le conceden amparo

ENTRETENIMIENTO

Sylvia Pasquel confirma venta de la mansión de Silvia Pinal en el Pedregal: este es el doloroso motivo

Sylvia Pasquel confirma venta de la mansión de Silvia Pinal en el Pedregal: este es el doloroso motivo

BTS lanza video de su visita a Palacio Nacional: fecha y hora de estreno

Alejandra Ávalos pone su mira en la política: “Tengo muchas iniciativas de ley para proponer”

De la CDMX al espacio: la noche en que Zoé conquistó el Estadio GNP llega a las plataformas digitales

El documental de La Chilindrina que mostrará imágenes nunca vistas del elenco: “No las tenía ni Chespirito”

DEPORTES

El Grande Americano vs El Grande Americano Original: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la lucha de máscara vs máscara

El Grande Americano vs El Grande Americano Original: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la lucha de máscara vs máscara

¿Guiño a la Liga Mx? Alexia Putellas dejará al Barcelona

Canelo Álvarez revela cuál es la única pelea que lo haría subir de categoría ¿Es David Benavidez?

Penta Zero Miedo cumplirá su sueño en WWE: enfrentará a Rey Mysterio por el título Intercontinental de WWE

Santiago Giménez, Johan Vásquez y Obed Vargas se reportan con México rumbo al Mundial 2026