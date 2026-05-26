BTS lanza video de su visita a Palacio Nacional: fecha y hora de estreno

BTS y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (X)

BTS dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram, el lanzamiento de un contenido exclusivo sobre su visita al Palacio Nacional el pasado 6 de mayo.

De acuerdo con la información proporcionada, este material contará con videos inéditos acerca de su experiencia detrás de escena durante su encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en las instalaciones de la sede presidencial.

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¿Cuándo se estrena el video de BTS en Palacio Nacional?

La grabación está programada para ser estrenada el próximo miércoles 27 de mayo, por medio de sus canales oficiales. El horario para el centro del país será a las 5:00 de la mañana.

Hasta el momento no se tienen más detalles acerca de la duración de la filmación o si se incluyen algunos otros momentos de la banda surcoreana en la capital del país.

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BTS anuncia video detrás de escenas en Palacio Nacional. (captura de pantalla)

La agrupación de K-pop llega a la sede presidencial y otros lugares emblemáticos de México

Hace unas semanas, la mandataria mexicana anunció una reunión con el grupo de K-pop en el marco de su visita a tierras mexicanas por su gira internacional “ARIRANG”.

Miles de ARMYs (nombre del fandom) se congregaron en la plancha del Zócalo capitalino con carteles, lightsticks y una euforia única para tener la oportunidad de ver a los integrantes de la banda desde uno de los balcones de Palacio Nacional.

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Jungkook, Taehyung, Jimin, Jin, RM, Suga y J-Hope salieron a saludar a todas las presentes, quienes llevaban horas esperando en el lugar. Los chicos aseguraron que se sentían felices de estar en México, después de casi 9 años desde su última visita como agrupación, y revelaron un posible concierto para 2027.

BTS en Palacio Nacional. Presidencia

Durante su larga estancia, tuvieron la oportunidad de visitar lugares emblemáticos de la Ciudad de México, como el Museo de Frida Kahlo, Museo Anahuacalli, la Arena México para disfrutar de la lucha libre, entre otros sitios con la finalidad de aprender más sobre la cultura mexicana.

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Sus conciertos en la capital se llevaron a cabo el pasado 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. Con tres fechas totalmente llenas, BTS presentó un show completamente innovador y emotivo para todas sus fanáticas mexicanas.

Según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), estos espectáculos proyectaron una derrama económica cercana a los 1,861 millones de pesos, consolidando a México como un destino clave para las agrupaciones surcoreanas y otros artistas internacionales.

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