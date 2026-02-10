México

Revelan video de la enfermera Gaby “N” cuando le notifican su aprehensión por asesinar a motociclista

En el video, el agente le imputa el cargo por homicidio calificado

Este martes fue difundido un video en redes sociales que capta el momento en el que agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México le notifican la orden de aprehensión a la enfermera Gaby “N”, debido al homicidio de un motociclista el pasado 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa.

“Usted está imputada por homicidio calificado”, se escucha en el video. De acuerdo con las autoridades, la detención de Gaby “N” se llevó a cabo en Oaxaca, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO)”, para luego trasladarla al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica.

Foto: Captura de pantalla vía @c4jimenez del momento de la detención

Gaby ‘N’ enfrentará un proceso judicial por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, pues la investigación permitió acreditar que la víctima fue impactada y arrastrada por un vehículo, lo que derivó en la reclasificación del delito.

Si la fiscalía acredita el delito, la condena iría de 8 a 20 años de prisión; a ello podría sumarse una sanción adicional por omisión de auxilio, que contempla una multa de entre 15 y 60 días.

El marco legal actual establece el delito de homicidio calificado como la forma más grave de homicidio doloso (intencional). Para que un homicidio sea considerado “calificado”, debe ocurrir bajo ciertas circunstancias que el Código Penal describe como agravantes: premeditación, ventaja, alevosía y traición.

¿Qué pasó con el motociclista?

La noche del 3 de enero, Roberto Hernández, repartidor de 52 años de edad, perdió la vida tras ser atropellado y arrastrado por un automóvil Honda City azul en el cruce ubicado en la avenida Eje 6 sur y Periférico Oriente de la alcaldía Iztapalapa.

Tras el accidente, la responsable continuó con la marcha de su vehículo, lo que generó que la persona fuera arrastrada casi dos kilómetros fuera del lugar del impacto.

Horas después, el vehículo fue abandonado en Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl.

