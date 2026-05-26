El documental de La Chilindrina que mostrará imágenes nunca vistas del elenco: “No las tenía ni Chespirito”

La serie 'Sin querer queriendo' ha vuelto blanco de críticas a Florinda Meza, viuda de Chespirito, hasta ahora, dibujada como la gran villana de la historia. (Foto: @lachilindrina_oficial, Instagram)

María Antonieta de las Nieves, reconocida por su papel como La Chilindrina en El Chavo del 8, confirmó en un encuentro reciente con medios que prepara un documental con material inédito sobre su trayectoria artística.

La actriz, quien acudió a la Asociación Nacional de Intérpretes para inaugurar una muestra fotográfica, explicó que el proyecto busca mostrar su vida en los escenarios y su paso por la icónica vecindad, utilizando archivos personales nunca antes vistos.

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María Antonieta de las Nieves reveló que su documental incluirá material inédito

Durante la conversación, De las Nieves aclaró que el documental no solo sería narrado por ella ni tendría formato de actuación, sino que presentaría imágenes y videos únicos capturados por su esposo Gabriel Fernández.

“Mi marido se la pasaba con cámara en mano de video y de foto. Entonces, tenemos un material impresionante que no lo tenía ni Chespirito, ni los hijos de Chespirito, ni ninguno de los demás, porque mi marido, ese era su vicio”, contó la actriz en un encuentro de la prensa transmitido por Sale el Sol.

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La actriz María Antonieta de las Nieves, famosa por su papel de La Chilindrina, sonríe emocionada al recordar a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, cuyo retrato aparece en la esquina superior derecha. (@lachilindrinaoficial / Instagram)

Añadió que el enfoque del material sería en recuerdos positivos y descartó abordar situaciones negativas: “Yo nada más voy a hablar de puras cosas bonitas”.

La intérprete expresó su intención de incluir el testimonio de Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, al que consideró parte de su familia.

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La Chilindrina habló de un posible reencuentro con el elenco original

En el mismo encuentro, María Antonieta de las Nieves mencionó la buena relación que mantiene con Carlos Villagrán “Quico” y Edgar Vivar.

Seguidores peruanos le enviaron los mejores deseos de recuperación a la actriz mexicana. (Foto: Instagram/@lachilindrina_oficial)

Relató que, aunque existió la intención de realizar una gira internacional junto a ellos, el proyecto no se concretó por motivos que desconoce.

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“Hubo una plática que se quedó en plática… íbamos a hacer una gira internacional, cosa que me gustó muchísimo la idea, pero desgraciadamente no se llevó a cabo”, explicó.