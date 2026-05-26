Alejandra Ávalos pone su mira en la política: “Tengo muchas iniciativas de ley para proponer”

Alejandra Ávalos se muestra sonriente, confirmando su interés en incursionar en el ámbito político. (Alejandra Avalos: Instagram)

La actriz Alejandra Ávalos no descarta migrar de los escenarios a San Lázaro para impulsar leyes que cambien vidas. Durante una entrevista para el programa de Primera Mano, la también cantante confesó que desde hace años ha trabajado en iniciativas de ley que eventualmente planea presentar como representante popular.

Ávalos recordó que no sería la primera celebridad que ha incursionado en la política. “Lo hicieron Silvia Pinal, Irma Serrano, fueron senadoras; además de ocupar lo principales lugares de la ANDA y de la ANDI, fueron extraordinarias. No está peleada una cosa con otra, si tú te preparas y lo haces bien con toda tu honorabilidad, para ese puesto lo puedes hacer”, explicó.

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La icónica actriz Silvia Pinal posa sonriente mientras es abrazada por una acompañante durante un evento público. (Alejandra Ávalos: Instagram)

Prioriza prepararse antes de figurar en una boleta

Sus declaraciones se dan en un contexto de escrutinio público sobre el desempeño de Sergio Mayer y Cuauhtémoc Blanco, diputados federales que han sido noticia más por sus escándalos que por su trabajo legislativo.

En ese sentido, la actriz antepuso prepararse adecuadamente antes de militar en un partido para contender por un cargo de elección popular.

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“Me encantaría en algún momento entrar a la política, pero con conocimiento. Tendría asesores y gente con la cual me rodearía, me encantan las leyes, formular y revisar contratos; creo que mucho de mi yo oculto es justo con la legislación. Tengo muchas iniciativas de ley para proponer, pero nunca antes las he compartido con nadie, pero sí las escribo y las pongo como prioritarias y para el momento social en el cual estamos viviendo”.

Sin mencionar casos concretos, Alejandra Ávalos subrayó la importancia de prepararse en distintas áreas para asumir con responsabilidad la confianza que significa ser elegido por la población. “Exactamente no es un juego, escuchamos a gente que necesita cambio y que esos serían para mejorar a la sociedad”.

Alejandra Ávalos y René Franco aparecen en un montaje fotográfico tras la confirmación de su cercanía sentimental. (Facebook)

¿Quién es Alejandra Ávalos?

Alejandra Ávalos es una destacada cantante, actriz, compositora y productora mexicana. En su carrera musical, inició en los años 80 como corista de agrupaciones como Timbiriche, Pandora y Flans. Más tarde, lanzó varios álbumes como solista y exploró géneros como balada, pop, jazz, ranchera y bolero. Actualmente, se presenta con el espectáculo “Amantes en concierto”.

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En televisión, Ávalos participó en telenovelas como El padre Gallo (1986), Soñadoras (1998) y Apuesta por un amor (2004). En cine, protagonizó la película Perdóname todo (1995) junto a José José.

Recientemente sorprendió al confirmar que inició una relación amorosa con el locutor René Franco.

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