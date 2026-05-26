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Saúl Monreal declina candidatura en Zacatecas por reglas de antinepotismo de Morena y Ariadna Montiel le agradece

La presidenta de Morena confirmó que el senador aceptó retirarse de la contienda interna

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Un encuentro reciente entre la dirigente y el político derivó en la determinación de apartarse de la contienda, aludiendo normas internas y lazos familiares, mientras la agrupación enfatiza cohesión y apertura al diálogo con militantes con intereses similares. (Infobae-Itzallana)
Un encuentro reciente entre la dirigente y el político derivó en la determinación de apartarse de la contienda, aludiendo normas internas y lazos familiares, mientras la agrupación enfatiza cohesión y apertura al diálogo con militantes con intereses similares. (Infobae-Itzallana)

Durante una conferencia de Morena, la presidenta del partido, Ariadna Montiel, confirmó que Saúl Monreal aceptó declinar su aspiración a gobernar el estado de Zacatecas. La dirigente agradeció públicamente al senador el diálogo sostenido entre ambos y su disposición ante el momento político que atraviesa el movimiento.

“Le agradezco mucho a Saúl el diálogo, la conversación y que haya aceptado declinar su participación, su aspiración a gobernar el estado de Zacatecas”, expresó Montiel durante su intervención.

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El nepotismo, en el centro del debate interno

El contexto de la decisión está vinculado al debate sobre las reglas antinepotismo al interior de Morena. Montiel señaló que el partido ha sido “muy claro” respecto a ese tema y subrayó que la conversación con Monreal fue “suficiente” y se desarrolló en buenos términos.

El propio Saúl Monreal confirmó el 22 de mayo, en el programa Azucena x Fórmula, que se retiró de la contienda tras platicar con Montiel y al verse impedido por las reglas internas del partido que restringen candidaturas vinculadas al nepotismo. Saúl es hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal.

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Ariadna Montiel, presidenta de Morena, confirma que Saúl Monreal declina su aspiración a la gubernatura de Zacatecas. La decisión ocurre tras un diálogo entre ambos y está relacionada con las reglas antinepotismo del partido, ya que Monreal es hermano del actual gobernador. Montiel destaca que la prioridad es la unidad interna y la defensa de la transformación nacional. Además, resalta la importancia de la política como vía para resolver diferencias y asegura que continuará dialogando con otros militantes que tengan aspiraciones dentro de Morena.

Unidad del movimiento, prioridad para Morena

Montiel enmarcó la decisión de Monreal dentro de una narrativa de cohesión interna. Indicó que el senador “reconoce el momento que estamos viviendo, el acoso que estamos viviendo”, y que lo prioritario es trabajar por la unidad del movimiento para defender la transformación y la soberanía nacional.

La dirigente también señaló que continuará sosteniendo conversaciones con otros militantes, legisladores, gobernadores y presidentes municipales que tengan planteamientos o aspiraciones internas, como parte de su función como presidenta del partido.

“La responsabilidad de todo dirigente y dirigenta es hablar y mantener el diálogo con nuestros compañeros”, afirmó.

Política como instrumento de paz, según Montiel

En otro pasaje de su intervención, Montiel reflexionó sobre el papel de la política como herramienta para la resolución de conflictos. “La política es lo contrario de la guerra o debiese ser así. La política nació para darle paz a las naciones”, sostuvo, en un mensaje que también apuntó a justificar la vía del diálogo interno frente a las diferencias surgidas en el partido.

Montiel reconoció que los compañeros que tienen aspiraciones “vienen desde hace muchos años luchando” junto al movimiento, por lo que consideró necesario atenderlos y brindarles una explicación. “Lo entienden, pues son compañeros del movimiento, coinciden con los principios de Morena”, agregó.

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