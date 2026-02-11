Feria del Empleo Neza 2026: fechas, horarios y detalles del evento

El evento está enfocado en fomentar el empleo en el municipio. Foto: (iStock)

Con el objetivo de acercar oportunidades laborales a la población y fortalecer la vinculación entre empresas y buscadores de empleo, el Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl, a través de la Subdirección de Empleo, llevará a cabo la 1ª Feria del Empleo Nezahualcóyotl 2026 el próximo 17 de febrero en la Explanada del Palacio Municipal.

El evento se desarrollará en un horario de 09:00 a 15:00 horas y contará con la participación de aproximadamente 80 empresas de diversos sectores productivos, que en conjunto ofertarán más de 500 vacantes para distintos perfiles y niveles de experiencia.

Dentro de la oferta laboral destacan compañías de amplia trayectoria como Coca-Cola, SUMESA (CityFresco) y CISA Conexión Centro Aeropuerto, S.A. de C.V. Esta última instalará una cabina simuladora de Metrobús, que funcionará como herramienta de apoyo en el proceso de selección de personal y, al mismo tiempo, como un atractivo visual y educativo para que las y los asistentes conozcan la tecnología utilizada en sistemas de transporte público de última generación.

El evento está dirigido a todas las personas que busquen integrarse al campo laboral. Foto: (Gobierno Municipal)

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de iniciativas buscan reducir las brechas de desempleo en el municipio, facilitando el contacto directo entre reclutadores y aspirantes. Además, permiten que las empresas identifiquen talento local y que las y los vecinos encuentren opciones laborales sin necesidad de trasladarse a otros municipios o a la Ciudad de México.

Se recomienda a quienes estén interesados en participar acudir con su solicitud de empleo o currículum vitae actualizado, así como llevar varias copias para entregarlas a diferentes empresas. También es aconsejable asistir con una identificación oficial y prepararse para posibles entrevistas breves en el lugar.

El Gobierno Municipal reiteró que con acciones como esta reafirma su compromiso de ser un facilitador del desarrollo profesional y un aliado permanente de la iniciativa privada, impulsando la generación de empleo y el crecimiento económico local.

El evento se llevará a cabo en la explanada del Palacio Municipal. Foto: (Gobierno Municipal)

¿Cómo llegar?

La Explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl se ubica en la zona centro del municipio, sobre Avenida Chimalhuacán, entre las avenidas Caballo Bayo y Faisán.

En transporte público desde la Ciudad de México: Se puede llegar a través de la Línea A del Metro (dirección La Paz) y descender en la estación Guelatao o Peñón Viejo, donde es posible tomar transporte concesionado hacia el centro de Nezahualcóyotl. También se puede tomar el Mexibus Línea 3 con dirección Pantitlán-Chimalhuacán y descender en la estación Palacio Municipal.

Desde municipios cercanos del Estado de México: Existen diversas rutas de combis y autobuses que circulan por Avenida Chimalhuacán y tienen paradas cercanas al Palacio Municipal.

En automóvil particular: Se puede acceder por Avenida Bordo de Xochiaca o Avenida Chimalhuacán; se recomienda prever tiempo adicional por el flujo vehicular en horas pico.

La invitación está abierta a todas y todos los buscadores de empleo que deseen integrarse al mercado laboral formal. Con más de 500 vacantes disponibles y la participación de empresas consolidadas, la 1ª Feria del Empleo Nezahualcóyotl 2026 se perfila como una oportunidad clave para quienes buscan incorporarse o reincorporarse al mundo laboral en este inicio de año.