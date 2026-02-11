Feminiteca: qué tan cierto es que estos espacios excluyen a niños en las escuelas

El interior de Feminiteca, un centro de apoyo y empoderamiento para mujeres, ofrece un ambiente acogedor y seguro para estudiantes de secundaria ((Instagram/@sectrabajo_jalisco))

En redes sociales surgió una gran polémica por la inauguración de tres Feminitecas, espacios destinados a orientar a adolescentes en secundarias públicas.

Aparentemente, estos espacios dejarían fuera a los hombres, por lo que muchos las han criticado y acusado de supuesta discriminación contra los estudiantes.

No hay alguna restricción para que los estudiantes puedan acceder ((Instagram/@sectrabajo_jalisco))

La primera feminiteca se instaló en la secundaria Foránea No. 7 Lic. Benito Juárez en Ocotlán, Jalisco.

Durante su inauguración no se mencionó de manera explícita que la feminiteca de Ocotlán sea de uso exclusivo para mujeres.

¿Sólo mujeres pueden entrar?

Aunque la atención y los servicios están enfocados en niñas y adolescentes, no se menciona una restricción explícita que impida el acceso a otros grupos.

Se enfatiza que el espacio está diseñado principalmente para niñas y adolescentes, con servicios enfocados en salud menstrual, autocuidado, autoestima, liderazgo y prevención de la violencia de género.

Se resalta de manera reiterada su papel en el empoderamiento y acompañamiento de niñas y adolescentes, pero no se establece una restricción explícita que excluya a los hombres o a otros grupos.

¿Para qué sirven las feminitecas?

El objetivo es acompañar a adolescentes y ayudarles a obtener productos de higiene menstrual ((Instagram/@sectrabajo_jalisco))

Ofrecen un espacio seguro y formativo para niñas y adolescentes.

Brindan orientación sobre salud menstrual, autocuidado, derechos, autoestima y liderazgo.

Funcionan como puntos de apoyo psicológico y acompañamiento.

Facilitan el acceso a productos de higiene menstrual.

Promueven la prevención de la deserción escolar y el bienestar emocional.

Proporcionan herramientas informativas y tecnológicas, como audiolibros y chatbots, para resolver dudas y canalizar casos de riesgo.

Fomentan la igualdad sustantiva y el empoderamiento femenino.

Sirven como espacios de convivencia, lectura, cultura y educación en equidad de género.

¿Dónde hay feminitecas?

Hay tres feminitecas en Ocotlán, Jalisco, ubicadas en escuelas secundarias del municipio.

El proyecto contempla su expansión a otras escuelas del municipio y la posibilidad de replicarlo en todo el estado de Jalisco y otras regiones del país.

¿Qué son las feminitecas?

Las feminitecas son espacios creados dentro de escuelas secundarias para ofrecer atención integral a niñas y adolescentes.

Su objetivo principal es brindar acompañamiento, información y recursos para fortalecer el desarrollo personal y social de las jóvenes, en un entorno seguro y de confianza.

El proyecto busca reducir la deserción escolar vinculada a la falta de acceso a productos menstruales, atender problemáticas de salud mental y prevenir las situaciones de violencia de género.

Qué hacen las estudiantes en las Feminitecas

Las feminitecas sólo se han instalado en Jalisco (Instagram/@sectrabajo_jalisco)

Acceder a información sobre salud menstrual y recibir productos de higiene.

Obtener orientación psicológica y acompañamiento emocional.

Participar en actividades para fortalecer la autoestima y el liderazgo.

Consultar materiales educativos, libros y audiolibros sobre derechos y autocuidado.

Utilizar herramientas digitales, como chatbots, para resolver dudas o pedir ayuda.

Recibir canalización y apoyo ante situaciones de violencia o emergencia.

Encontrar un espacio de confianza para compartir experiencias y construir redes de apoyo.