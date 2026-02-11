México

Feminiteca: qué tan cierto es que estos espacios excluyen a niños en las escuelas

Hay descontento por la instalación de este espacio en secundarias

Guardar
El interior de Feminiteca, un
El interior de Feminiteca, un centro de apoyo y empoderamiento para mujeres, ofrece un ambiente acogedor y seguro para estudiantes de secundaria ((Instagram/@sectrabajo_jalisco))

En redes sociales surgió una gran polémica por la inauguración de tres Feminitecas, espacios destinados a orientar a adolescentes en secundarias públicas.

Aparentemente, estos espacios dejarían fuera a los hombres, por lo que muchos las han criticado y acusado de supuesta discriminación contra los estudiantes.

No hay alguna restricción para
No hay alguna restricción para que los estudiantes puedan acceder ((Instagram/@sectrabajo_jalisco))

La primera feminiteca se instaló en la secundaria Foránea No. 7 Lic. Benito Juárez en Ocotlán, Jalisco.

Durante su inauguración no se mencionó de manera explícita que la feminiteca de Ocotlán sea de uso exclusivo para mujeres.

¿Sólo mujeres pueden entrar?

Aunque la atención y los servicios están enfocados en niñas y adolescentes, no se menciona una restricción explícita que impida el acceso a otros grupos.

Se enfatiza que el espacio está diseñado principalmente para niñas y adolescentes, con servicios enfocados en salud menstrual, autocuidado, autoestima, liderazgo y prevención de la violencia de género.

Se resalta de manera reiterada su papel en el empoderamiento y acompañamiento de niñas y adolescentes, pero no se establece una restricción explícita que excluya a los hombres o a otros grupos.

¿Para qué sirven las feminitecas?

El objetivo es acompañar a
El objetivo es acompañar a adolescentes y ayudarles a obtener productos de higiene menstrual ((Instagram/@sectrabajo_jalisco))
  • Ofrecen un espacio seguro y formativo para niñas y adolescentes.
  • Brindan orientación sobre salud menstrual, autocuidado, derechos, autoestima y liderazgo.
  • Funcionan como puntos de apoyo psicológico y acompañamiento.
  • Facilitan el acceso a productos de higiene menstrual.
  • Promueven la prevención de la deserción escolar y el bienestar emocional.
  • Proporcionan herramientas informativas y tecnológicas, como audiolibros y chatbots, para resolver dudas y canalizar casos de riesgo.
  • Fomentan la igualdad sustantiva y el empoderamiento femenino.
  • Sirven como espacios de convivencia, lectura, cultura y educación en equidad de género.

¿Dónde hay feminitecas?

  • Hay tres feminitecas en Ocotlán, Jalisco, ubicadas en escuelas secundarias del municipio.
  • El proyecto contempla su expansión a otras escuelas del municipio y la posibilidad de replicarlo en todo el estado de Jalisco y otras regiones del país.

¿Qué son las feminitecas?

Las feminitecas son espacios creados dentro de escuelas secundarias para ofrecer atención integral a niñas y adolescentes.

Su objetivo principal es brindar acompañamiento, información y recursos para fortalecer el desarrollo personal y social de las jóvenes, en un entorno seguro y de confianza.

El proyecto busca reducir la deserción escolar vinculada a la falta de acceso a productos menstruales, atender problemáticas de salud mental y prevenir las situaciones de violencia de género.

Qué hacen las estudiantes en las Feminitecas

Las feminitecas sólo se han
Las feminitecas sólo se han instalado en Jalisco (Instagram/@sectrabajo_jalisco)
  • Acceder a información sobre salud menstrual y recibir productos de higiene.
  • Obtener orientación psicológica y acompañamiento emocional.
  • Participar en actividades para fortalecer la autoestima y el liderazgo.
  • Consultar materiales educativos, libros y audiolibros sobre derechos y autocuidado.
  • Utilizar herramientas digitales, como chatbots, para resolver dudas o pedir ayuda.
  • Recibir canalización y apoyo ante situaciones de violencia o emergencia.
  • Encontrar un espacio de confianza para compartir experiencias y construir redes de apoyo.

Temas Relacionados

Feminitecamexico-noticias

Más Noticias

Alejandra Ávalos revela que fue ‘rifada’ en un palenque y así logró escapar de “personas poderosas”

La actriz y cantante contó cómo una situación límite durante una presentación musical la llevó a tomar la decisión de abandonar los shows en palenques para proteger su seguridad y la de su hija

Alejandra Ávalos revela que fue

¿Cómo aplicar aceite de menta para acelerar el crecimiento del cabello?

Las propiedades activas de esta esencia no solo contribuyen a la vitalidad del cabello, sino que también aportan frescura, acción antiséptica y posibles efectos repelentes de parásitos en el entorno cutáneo

¿Cómo aplicar aceite de menta

Las bebidas que se toman de manera cotidiana, pero incrementan el riesgo de sufrir un infarto, según Harvard

Algunas opciones que se encuentran en la mesa todos los días pueden implicar riesgos inesperados para quienes buscan cuidar su salud cardiaca

Las bebidas que se toman

Beca Benito Juárez 2026: revelan supuesta fecha en que arrancarán los pagos de este mes de febrero

Beneficiarios de este programa social del Gobierno de México reciben en sus tarjetas del Banco del Bienestar un total de mil 900 pesos bimestrales

Beca Benito Juárez 2026: revelan

Resultados Melate Retro 1607 hoy martes 10 de febrero de 2026: números ganadores del último sorteo

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando

Resultados Melate Retro 1607 hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Intento de robo desata balacera

Intento de robo desata balacera en Uruapan, Michoacán: presuntos criminales resultaron heridos

Fue vinculado a proceso Baltazar “N” por el asesinato de las oficiales viales Libna y Gisela en Jalisco

Dan prisión preventiva a cinco sujetos que llevaban más de 4 toneladas y media de cocaína en altamar

Localizan con rayos X más de 20 paquetes de presunta cocaína en una maleta del Aeropuerto Internacional de Cancún

Vinculan a proceso a hombre que llevaba más de 600 mil litros metanfetamina líquida en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Ávalos revela que fue

Alejandra Ávalos revela que fue ‘rifada’ en un palenque y así logró escapar de “personas poderosas”

Victoria Ruffo pide que dejen en paz a Maribel Guardia tras cuestionamientos sobre disputa con Imelda Tuñón

BTS: cómo votar desde México para una canción de ARIRANG antes del lanzamiento

Hermano de Sherlyn se quitó la vida hace años y la familia lo ‘revive’ con IA: “No supe cómo reaccionar”

Alejandra Guzmán celebró sus 58 años a la espera de una reconciliación con su hija Frida Sofía

DEPORTES

¿Quién es Maxim Naumov?: el

¿Quién es Maxim Naumov?: el rival de Donovan Carrillo que perdió a sus padres en un accidente aéreo

Los Pumas de Efraín Juárez son eliminados de Concachampions ante San Diego FC

¿Quiénes serán los rivales de Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

De cuánto es el apoyo económico que recibe Donovan Carrillo, patinador mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno

¿Cómo se reforzaron todos los equipos de la Liga MX tras el cierre del mercado de Fichajes?