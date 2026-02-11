¿Cuál es el grado de estudios de Ruth González, posible candidata a la gubernatura de San Luis Potosí por el PVEM?

La preparación académica de Ruth González ha cobrado relevancia ante el posible escenario electoral de 2027 en San Luis Potosí.

Ruth Miriam González Silva es senadora de la República por San Luis Potosí, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXVI Legislatura. Nació el 6 de agosto de 1986 en la capital potosina y asumió el cargo el 29 de agosto de 2024 por el principio de mayoría relativa.

Resultó electa en primera fórmula y actualmente forma parte de las Legislaturas LXVI y LXVII, cuyo periodo concluye en 2027. En el Senado preside la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, y participa en diversas comisiones ordinarias.

En los últimos meses su nombre ha cobrado relevancia política ante la posibilidad de que compita por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

Grado de estudios de Ruth González: licenciatura en Ciencias de la Comunicación

El máximo grado de estudios de Ruth González es licenciatura en Ciencias de la Comunicación, cursada en la Universidad Mesoamericana, plantel San Luis Potosí. No cuenta con registros públicos de estudios de posgrado, maestría o doctorado.

Este dato ha tomado relevancia en el debate público, particularmente en el contexto de sus aspiraciones políticas. Su formación académica está enfocada en el análisis de medios, procesos informativos y estrategias de comunicación, sin antecedentes formales en áreas como derecho, administración pública o economía.

En su ficha curricular oficial se especifica:

Máximo grado académico: Licenciatura

Carrera: Ciencias de la Comunicación

Institución: Universidad Mesoamericana, San Luis Potosí

Experiencia legislativa previa a 2024: Sin antecedentes

Impacto de su formación académica en su perfil político

El hecho de que su máximo grado académico sea una licenciatura en Comunicación ha sido parte central de la conversación pública sobre su perfil.

Por un lado, su formación en comunicación puede interpretarse como una herramienta estratégica en la construcción de imagen pública, narrativa política y posicionamiento mediático, aspectos clave en campañas electorales y liderazgo político.

Su trayectoria en el servicio público ha estado enfocada en áreas asistenciales y de desarrollo social.

Por otro, críticos han señalado la ausencia de estudios especializados en políticas públicas o administración gubernamental, lo que ha abierto un debate sobre la preparación técnica frente a la experiencia política y territorial.

Su trayectoria ha estado más vinculada al ámbito social que al legislativo o técnico, lo que coloca el foco en cómo su formación académica dialoga con las responsabilidades de alta gestión pública que implicaría una eventual gubernatura.

Trayectoria en el DIF y cargos públicos

Antes de llegar al Senado, González Silva se desempeñó como presidenta del DIF municipal de Soledad de Graciano Sánchez entre 2015 y 2021, y posteriormente como presidenta honoraria del DIF estatal de San Luis Potosí de 2021 a 2024.

La experiencia de Ruth González se concentra en la gestión de programas sociales y atención a grupos vulnerables en el estado.

También encabezó el Consejo Directivo de la Cruz Roja delegación San Luis Potosí en 2021. Su experiencia en el sector público se ha concentrado principalmente en áreas asistenciales y de desarrollo social.

Aspiración a la gubernatura y contexto político en San Luis Potosí

Ruth González ha expresado su intención de contender por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, estado gobernado actualmente por su esposo, Ricardo Gallardo Cardona. El tema ha generado debate político, especialmente tras la aprobación de una reforma local que establece que los partidos deberán postular únicamente mujeres para la gubernatura en ese proceso electoral, modificación que fue cuestionada por la oposición.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, ha señalado que la legisladora encabeza preferencias internas del partido. Sin embargo, ella ha reiterado que su prioridad actual es el trabajo legislativo.

Con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación como su máximo grado de estudios, Ruth González mantiene un perfil político que combina formación en comunicación, experiencia en el ámbito social y creciente proyección electoral rumbo a 2027.