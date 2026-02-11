BTS: cómo votar desde México para una canción de ARIRANG antes del lanzamiento

La dinámica 'What is your love song?' de BTS, en colaboración con Arirang, se presenta con una llamativa combinación visual de carteles rojos y un casete con los nombres de los miembros. ((X/@whresjk//Captura de pantalla))

Los avances previos al lanzamiento de ARIRANG de BTS continúan, ahora es posible votar por alguno de los misteriosos audios de What is your love song?

Este álbum surgió en paralelo a la aparición de anuncios con cenefas rojas, si bien el álbum ARIRANG será el 20 de marzo, ahora se puede votar en una plataforma.

Así es la votación para BTS en plataformas ((Captura de pantalla Spotify))

Estas pistas y señales no sólo se confirmaron, si no que ahora hay un sistema de votación para liberar contenido en los próximos días.

Cómo votar para BTS desde México

La votación definirá cuál audio se liberará próximamente y se realiza a través de la plataforma Spotify de streaming.

Cada cuenta premium tiene derecho a tres votos por día y el plan gratuito sólo uno.

Ingresar a la colección/álbum What is your love song? en Spotify Hacer clic en “Ya puedes usar tu voto diario” Seleccionar alguno de los seis audios de 58 segundos cada uno

La pantalla de una aplicación muestra la sección de nominaciones para 'What Is Your Love Song?', donde los usuarios ya han emitido sus votos para diversas categorías, como 'Self-Love' y 'Romantic Love', en una iniciativa vinculada a Arirang y BTS. ((Captura de pantalla Spotify))

¿Para qué sirve la votación de BTS?

Se desconoce si ARMY podrá escuchar alguna canción de BTS o si se liberará algún audio de los tipos de amor.

Estas son las opciones de votación:

Self-love (amor propio)

Fandom Love (amor del fandom)

Romantic Love (amor romántico)

Healing Love (amor curativo)

Unrequited Love (amor no correspondido)

Nostalgic Love (amor nostálgico)

Fans del grupo de K-pop incluso especulan sobre los supuestos spoilers que había dado Namjoon —RM—, quien ya había compartido en redes sociales su búsqueda por definir dicho sentimiento.

Además, la frase What is your love song? (¿Cuál es tu canción de amor?) deja ver que ARIRANG tendrá esta sensación como motivo principal.

Un mural urbano presenta capas de carteles con la frase 'What Is Your Love Song?' de Arirang y otros mensajes, capturando la atención en un edificio de la ciudad. ((X/@whresjk//Captura de pantalla))

Cuándo se estrenarán en México los avances de ARIRANG

El anuncio del regreso de BTS, junto con el estreno de su nuevo álbum ARIRANG, ha provocado una amplia movilización en la comunidad ARMY mexicana. Después de varios años de pausa debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur, el grupo surcoreano prepara su retorno con un tour internacional y un lanzamiento discográfico previsto para el 19 de marzo.

La estrategia de promoción ha generado una ola de especulaciones. Diversas páginas de seguidores han identificado la aparición de vallas publicitarias con cintas rojas en ciudades como Seúl, Londres y puntos de Estados Unidos. En estos anuncios aparece la pregunta: “¿Cuál es tu canción de amor favorita?”, un mensaje que se repite en la estética oficial del comeback y en la página web del grupo.

“What is your love songs?”: pistas y teorías de los fans

Son fans de BTS quienes descifraron las pistas de liberación de audios (Captura de pantalla)

Uno de los elementos que más intriga ha despertado entre los seguidores es la aparición de seis audios en una sección de Spotify titulada What is your love songs?.

Aunque los archivos permanecen silenciados, los títulos sugieren una exploración de distintas formas de amor. Cada pista tiene una duración de 58 segundos.

Desde las cuentas de fans, se ha interpretado que estos audios estarían relacionados con el álbum ARIRANG y que podrían liberarse el viernes 13 de marzo en horario de Corea, es decir, desde el jueves 12 en México.

Por ahora, el contenido real de los audios se desconoce; algunos especulan que podrían ser fragmentos musicales o voces de los integrantes.