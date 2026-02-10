Vicente Fernández Jr. reacciona a críticas por convertirse en padre a los 62 años: “Le tienes que dar la vuelta”

Crédito: @marianagp01, IG

Vicente Fernández Jr. reaccionó a los señalamientos y críticas que surgieron en su contra tras el nacimiento de su hija Isabella, fruto de su matrimonio con Mariana González “La Kim Kardashian Mexicana”.

Y es que algunos usuarios de redes sociales se lanzaron contra el cantante por tener un bebé a sus 62 años, mientras que otros pusieron en duda su paternidad debido a la vasectomía a la que se sometió hace varios años.

“Le tienes que dar la vuelta a la moneda diciendo y teniendo el conocimiento de la ignorancia de la persona que está hablando”, comentó el cantante en entrevista para “Siéntese quién pueda”.

¿Cómo se llama la hija de Vicente Fernández y Mariana González?

Fue el pasado 6 de febrero cuando el matrimonio anunció el nacimiento de su hija Isabella.

De acuerdo con la información que compartieron a través de redes sociales, el parto fue un éxito y tanto la bebé como la madre se encuentran bien. Incluso, ya fueron dadas de alta.

¿Cuántos hijos tiene Vicente Fernández?

El cantante tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Sissi Penichet. Ellos son:

Vicente Fernández

heredó el nombre de su padre y abuelo. Contrario a sus primos, hijos de Alejandro Fernández, se mantiene fuera del medio artístico nacional, por lo que se desconoce mucha información sobre su vida privada.

No obstante, se sabe que es empresario junto a su hermano Ramón.

Ramón Fernández

De acuerdo con la información disponible en sus redes sociales, se sabe que tiene un negocio con su hermano mayor en Guadalajara llamado Café Brosco. También vende ropa como playeras y sudaderas.

Sissi Fernández

Se sabe que la hija de Vicente Fernández Jr. se casó hace dos años con Marcelo Garza Ayala en Jalisco. También tiene una hija llamada Carlota.

Fernanda Fernández

La hija más joven del cantante es diseñadora de modas; está casada y tiene dos hijos llamados Antonella y Emilio, quienes fueron los primeros bisnietos de Vicente Fernández.

Isabella

En febrero de 2026 se convirtió en padre por quinta ocasión, pero ahora con su actual esposa, Mariana González. La pareja se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro y gracias a ello lograron quedar embarazados de una niña.