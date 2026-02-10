México

Salsa al estilo taquero, sabor intenso y picante

Una preparación sencilla que concentra aromas tostados, picor regulable y un acabado cremoso para acompañar tacos, carnes y antojitos

Guardar
La salsa taquera tradicional se
La salsa taquera tradicional se caracteriza por una mezcla espesa y anaranjada que destaca por su intensidad y aroma. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina de taquería se reconoce por su carácter directo y su técnica precisa. Esta salsa concentra ese espíritu con ingredientes cotidianos y un proceso breve que prioriza el aroma y la intensidad, sin recurrir a atajos ni añadidos innecesarios.

El resultado es una mezcla espesa, de tono anaranjado, que se adhiere bien a cada bocado. La clave está en respetar los tiempos de cocción y en aprovechar el jugo natural del jitomate para lograr una emulsión estable.

Prepararla en casa permite ajustar el picor y la sazón a gusto, manteniendo una base fiel a la tradición callejera y lista para realzar cualquier platillo.

Ingredientes y método esencial

Preparar esta salsa taquera en
Preparar esta salsa taquera en casa permite ajustar el nivel de picor y la sazón de acuerdo con el gusto personal. - (Pexels)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el canal de Youtube de Toque y Sazón. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás poco tiempo en hacerla.

Parte de una selección corta y funcional. Cada elemento cumple una tarea clara dentro del perfil final, sin protagonismos forzados.

Ingredientes

  • Media cebolla blanca
  • 2 jitomates
  • 3 dientes de ajo
  • Chile de árbol al gusto
  • Aceite vegetal, cantidad necesaria
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

  • Sofríe en sartén con aceite la cebolla y los jitomates durante cinco minutos a fuego medio.
  • Incorpora el ajo y cocina dos minutos más; añade el chile de árbol y saltea solo un minuto.
  • Licúa todo sin líquido, salpimenta y agrega aceite en hilo hasta obtener una salsa espesa y brillante.

El licuado en caliente ayuda a integrar sabores y a fijar la textura final sin perder frescura.

Claves de sabor y textura

Cada ingrediente de la salsa
Cada ingrediente de la salsa cumple una función específica en el perfil de sabor, sin destacar innecesariamente sobre los demás. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salteado breve evita notas amargas y conserva los aceites naturales del chile. Ese equilibrio define el carácter taquero de la salsa.

La ausencia de agua es intencional. El jitomate aporta humedad suficiente y permite una consistencia densa que no se separa al reposar.

El aceite añadido gradualmente crea una emulsión que intensifica el color y redondea el picor sin opacarlo.

Uso y conservación

La salsa taquera casera acompaña
La salsa taquera casera acompaña carnes asadas, quesadillas y tortillas, y se conserva en refrigeración durante varios días en recipiente hermético. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Esta salsa funciona como acompañamiento directo o como base para otras preparaciones, desde carnes asadas hasta quesadillas.

Su perfil tostado combina bien con proteínas grasas y con tortillas calientes recién hechas.

Guardada en refrigeración, mantiene su calidad varios días si se conserva en un recipiente hermético y limpio.

Temas Relacionados

SalsaSalsa taqueraTacosSalsa para tacosTaqueríamexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 10 de febrero: cerrada la circulación por manifestantes en lateral de Av. Paseo de la Reforma con dirección al Poniente

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Sheinbaum anuncia que en febrero se presentará el informe sobre personas desaparecidas en México

El próximo informe federal mostrará desafíos en el registro y explicará por qué hay diferencias en los datos oficiales

Sheinbaum anuncia que en febrero

“Creo que ya no voy a ser Shrek”: Alfonso Obregón pone en duda su regreso y fans se preocupan

El actor tiene algunas condiciones, que ha comentado anteriormente, para volver al personaje

“Creo que ya no voy

Esta es la fruta exótica perfecta para bajar de peso

Un alimento accesible, bajo en calorías y con fibra se posiciona como apoyo diario cuando el objetivo es mejorar hábitos y cuidar el cuerpo

Esta es la fruta exótica

IMSS celebra los 72 años del Hospital General de La Raza

El hospital más grande del IMSS, con más de 14 millones de usuarios, capacita cada año a más de mil 500 especialistas

IMSS celebra los 72 años
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Tiene un carácter muy cabrón”:

“Tiene un carácter muy cabrón”: la llamada que retrata a Diego “N”, exalcalde de Tequila, Jalisco

Autoridades investigan a Los Chapitos por crimen de mineros en Concordia: los confundieron con Mayos

“Fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, explicó Harfuch sobre mineros desaparecidos en Sinaloa

Localizan segunda fosa clandestina en El Verde, Concordia

Quién era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo” que fue asesinado en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

“Creo que ya no voy

“Creo que ya no voy a ser Shrek”: Alfonso Obregón pone en duda su regreso y fans se preocupan

David Faitelson destroza a Esteban Arce por criticar show de Bad Bunny

La Venganza de los Ex VIP 2026: cuándo, dónde y a qué hora ver ver el polémico reality sin censura

Bodas de Hello Kitty en CDMX: dónde y cuándo decir “sí” en el festival más tierno

Vicente Fernández Jr. reacciona a críticas por convertirse en padre a los 62 años: “Le tienes que dar la vuelta”

DEPORTES

Grupo Ollamani alerta: FIFA podría

Grupo Ollamani alerta: FIFA podría quitar partidos clave del Mundial 2026 a la CDMX

Donovan Carrillo: el patinador mexicano saldrá a la pista de hielo como quinto en el orden

Hugo Sánchez asegura que iba a pedir a Nico Ibáñez si dirigía a Cruz Azul: “Estaba destacando en San Luis”

Paul Aguilar lanza dardo a Efraín Juárez antes del América-Chivas: “Sólo Pumas es fácil”

David Faitelson destroza a Esteban Arce por criticar show de Bad Bunny