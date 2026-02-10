Salsa al estilo taquero, sabor intenso y picante

La salsa taquera tradicional se caracteriza por una mezcla espesa y anaranjada que destaca por su intensidad y aroma. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina de taquería se reconoce por su carácter directo y su técnica precisa. Esta salsa concentra ese espíritu con ingredientes cotidianos y un proceso breve que prioriza el aroma y la intensidad, sin recurrir a atajos ni añadidos innecesarios.

El resultado es una mezcla espesa, de tono anaranjado, que se adhiere bien a cada bocado. La clave está en respetar los tiempos de cocción y en aprovechar el jugo natural del jitomate para lograr una emulsión estable.

Prepararla en casa permite ajustar el picor y la sazón a gusto, manteniendo una base fiel a la tradición callejera y lista para realzar cualquier platillo.

Ingredientes y método esencial

Preparar esta salsa taquera en casa permite ajustar el nivel de picor y la sazón de acuerdo con el gusto personal. - (Pexels)

Parte de una selección corta y funcional. Cada elemento cumple una tarea clara dentro del perfil final, sin protagonismos forzados.

Ingredientes

Media cebolla blanca

2 jitomates

3 dientes de ajo

Chile de árbol al gusto

Aceite vegetal, cantidad necesaria

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Sofríe en sartén con aceite la cebolla y los jitomates durante cinco minutos a fuego medio.

Incorpora el ajo y cocina dos minutos más; añade el chile de árbol y saltea solo un minuto.

Licúa todo sin líquido, salpimenta y agrega aceite en hilo hasta obtener una salsa espesa y brillante.

El licuado en caliente ayuda a integrar sabores y a fijar la textura final sin perder frescura.

Claves de sabor y textura

Cada ingrediente de la salsa cumple una función específica en el perfil de sabor, sin destacar innecesariamente sobre los demás. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salteado breve evita notas amargas y conserva los aceites naturales del chile. Ese equilibrio define el carácter taquero de la salsa.

La ausencia de agua es intencional. El jitomate aporta humedad suficiente y permite una consistencia densa que no se separa al reposar.

El aceite añadido gradualmente crea una emulsión que intensifica el color y redondea el picor sin opacarlo.

Uso y conservación

La salsa taquera casera acompaña carnes asadas, quesadillas y tortillas, y se conserva en refrigeración durante varios días en recipiente hermético. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Esta salsa funciona como acompañamiento directo o como base para otras preparaciones, desde carnes asadas hasta quesadillas.

Su perfil tostado combina bien con proteínas grasas y con tortillas calientes recién hechas.

Guardada en refrigeración, mantiene su calidad varios días si se conserva en un recipiente hermético y limpio.