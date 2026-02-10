Salsa al estilo taquero, sabor intenso y picante

La cocina de taquería se reconoce por su carácter directo y su técnica precisa. Esta salsa concentra ese espíritu con ingredientes cotidianos y un proceso breve que prioriza el aroma y la intensidad, sin recurrir a atajos ni añadidos innecesarios.
El resultado es una mezcla espesa, de tono anaranjado, que se adhiere bien a cada bocado. La clave está en respetar los tiempos de cocción y en aprovechar el jugo natural del jitomate para lograr una emulsión estable.
Prepararla en casa permite ajustar el picor y la sazón a gusto, manteniendo una base fiel a la tradición callejera y lista para realzar cualquier platillo.
Ingredientes y método esencial
Esta receta la puedes encontrar disponible en el canal de Youtube de Toque y Sazón. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás poco tiempo en hacerla.
Parte de una selección corta y funcional. Cada elemento cumple una tarea clara dentro del perfil final, sin protagonismos forzados.
Ingredientes
- Media cebolla blanca
- 2 jitomates
- 3 dientes de ajo
- Chile de árbol al gusto
- Aceite vegetal, cantidad necesaria
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
- Sofríe en sartén con aceite la cebolla y los jitomates durante cinco minutos a fuego medio.
- Incorpora el ajo y cocina dos minutos más; añade el chile de árbol y saltea solo un minuto.
- Licúa todo sin líquido, salpimenta y agrega aceite en hilo hasta obtener una salsa espesa y brillante.
El licuado en caliente ayuda a integrar sabores y a fijar la textura final sin perder frescura.
Claves de sabor y textura
El salteado breve evita notas amargas y conserva los aceites naturales del chile. Ese equilibrio define el carácter taquero de la salsa.
La ausencia de agua es intencional. El jitomate aporta humedad suficiente y permite una consistencia densa que no se separa al reposar.
El aceite añadido gradualmente crea una emulsión que intensifica el color y redondea el picor sin opacarlo.
Uso y conservación
Esta salsa funciona como acompañamiento directo o como base para otras preparaciones, desde carnes asadas hasta quesadillas.
Su perfil tostado combina bien con proteínas grasas y con tortillas calientes recién hechas.
Guardada en refrigeración, mantiene su calidad varios días si se conserva en un recipiente hermético y limpio.