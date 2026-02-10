México

Reportan que el hombre hallado muerto en una camioneta en Culiacán, Sinaloa, sería sobrino del Mayo Zambada

Informes de medios locales indican que familiares acudieron a identificar el cuerpo

Guardar
Elementos de seguridad acudieron al
Elementos de seguridad acudieron al sitio

Durante el domingo 8 de febrero fue hallado el cuerpo de un hombre al interior de una camioneta en Culiacán, Sinaloa. Un día después reportes de medios locales identificaron al hombre hallado sin vida con lo que se pudo conocer que sería familiar de Ismael El Mayo Zambada, este último un exlíder del Cártel de Sinaloa ahora preso en Estados Unidos.

Fue cerca de la Escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en la sindicatura de Costa Rica. Al lugar acudieron elementos de seguridad luego de reportes que alertaban sobre el cuerpo de un hombre al sur de la entidad gobernada por Rubén Rocha Moya.

El cuerpo fue hallado con signos de que fue atacado a balazos.

Sería familiar del Mayo Zambada

Por su parte, el 9 de febrero el portal Adiscusión publicó que el sujeto hallado sin vida en la unidad es Sergio Rodolfo Cázares Zambada, dicho sujeto fue identificado por sus familiares, según el portal mencionado.

Ismael El Mayo Zambada se
Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de dos cargos ante una corte de Nueva York.

Cabe destacar que registros periodísticos de Infobae México indican que se trata de uno de los sobrinos del Mayo Zambada. Se trata del hijo de Águeda Zambada García, esta última hermana de Ismael Zambada.

Asimismo el reportero Carlos Velázquez detalló que fueron familiares los que acudieron a las instalaciones forenses para identificar al hombre de 32 años hallado sin vida, según publicó el comunicador en El Financiero.

Rodolfo Cázares Zambada fue capturado por elementos de seguridad, junto con Omar Ismael Zambada (hijo del Rey Zambada y también sobrino del Mayo) en Tijuana, Baja California. Dichos sujetos fueron capturados en el 2012 debido a que fueron sorprendidos por miembros del Ejército y agentes municipales con 15 kilogramos de cocaína.

En dicha ocasión también fueron detenidos Raúl “N” y Christian “N”, identificados como escoltas de los hombre referidos.

En su momento, secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella, los sujetos llegaron a la entidad desde Sinaloa con el objetivo de “manejar algunas actividades ilícitas”, según reportes de La Jornada.

En su momento, el sobrino
En su momento, el sobrino del Mayo fue detenido con un cargamento de cocaína

El Mayo Zambada en EEUU

Por su parte, El Mayo Zambada fue detenido por las autoridades estadounidenses en julio de 2024. Su captura fue resultado de un secuestro, según expuso el propio Ismael Zambada en una carta y las declaraciones de Joaquín Guzmán López, este último uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y quien mantiene un acuerdo de cooperación con las autoridades de EEUU.

Luego de la detención de quien fuera líder del Cártel de Sinaloa los reportes indicaron que Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco (uno de los hijos del Mayo), sería el responsable de comandar parte del Cártel de Sinaloa.

