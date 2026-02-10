Profeco: precio de la canasta básica del PACIC registra caída de 4.9%

Canasta básica. (crédito Freepik)

El procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruz, informó que la aplicación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) permitió una disminución de 4.9% en el costo de la canasta de productos y alimentos básicos, lo que representa un alivio para las familias mexicanas. El anuncio se realizó durante la conferencia mañanera del pueblo, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el funcionario, la renovación de la iniciativa en noviembre de 2024 fijó el precio de los suministros básicos en $886 pesos. Para enero de 2026, el monto bajó a $843 pesos, cumpliendo lo pactado entre el Gobierno Federal y el sector empresarial.

“Un reconocimiento a las agroindustrias y a las tiendas de autoservicio que están cumpliendo con este compromiso”, expresó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). La dependencia recordó que el precio máximo de los 24 productos que integran la canasta no debe superar los $910 pesos.

En el monitoreo realizado entre el 26 y el 30 de enero, el precio más bajo se localizó en Chedraui Centro, en Veracruz, con $757.90 pesos, mientras que el más alto fue en Walmart, en Culiacán, Sinaloa, con $941.40 pesos.

Mientras que la información recabada de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México; La Paz, Baja California Sur y Guadalajara, Jalisco; dio a conocer que el Mercado Soriana San Lorenzo Xalpa ofreció la canasta a $813.60 pesos, y Bodega Aurrera Los Ángeles la vendió en $941.00 pesos.

Para La Paz, el precio mínimo se encontró en Soriana Híper con $856.30 pesos, y el máximo en Chedraui Selecto con $893.25 pesos, ambas cifras por debajo del tope. En Guadalajara, Soriana Súper del Bosque presentó el precio más bajo, $811.80 pesos, y Walmart Revolución el más alto, $874.90 pesos.

Profeco a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Envío de remesas

En materia de remesas, el procurador expuso el ejercicio Quién es Quién en el Envío de Dinero, útil para quienes envían y reciben recursos desde Estados Unidos. Usando la calculadora institucional, con precios y tipo de cambio del 5 de febrero, realizó un ejemplo con 400 dólares. La Financiera para el Bienestar (Finabien) encabezó la lista en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, pagando $7,102.51 pesos. Ria Money Transfer fue la que menos pagó, con $6,708.51 pesos. En envío en efectivo, Pangea Money Transfer entregó $7,156.00 pesos, frente a los $6,677.07 pesos de Ria Money Transfer.

Precio de la gasolina

En el seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, el precio promedio nacional del litro de gasolina regular se ubicó en $23.56 pesos el 6 de febrero. Entre el 26 de enero y el 1 de febrero, Grupo Gilga, de Pemex, en Veracruz, ofreció el precio más bajo en $23.15 pesos el litro, mientras que Gasolinera Los Vecinos, de grupo Smartgas, en Puerto Vallarta, Jalisco, vendió el litro a $24.90 pesos. Todas las estaciones monitoreadas en la región Golfo respetaron el precio acordado.

Por último, la Profeco revisó los precios de 25 productos en 177 comercios, de los cuales recomendó consultar los resultados en la página institucional, ya que un mismo artículo, como los chocolates, puede presentar diferencias de hasta el doble en su precio según el establecimiento.