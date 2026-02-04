Laura Itzel Castillo y Andrea Chávez reaccionan a polémica por salón de belleza en el Senado

Laura Itzel Castillo y Andrea Chávez se posicionaron por la existencia de un salón de Belleza al interior del Senado de la República. (Cuartoscuro/redes Andrea Chávez)

La tarde de este 4 de febrero de 2026, el Senado de la República se encuentra envuelto en polémica, luego de que se diera a conocer la existencia de un salón de belleza en el interior del recinto legislativo; ante los cuestionamientos de la prensa, la senadora Laura Itzel Castillo aseguró que el servicio no es gratuito.

Salón de belleza funciona cuando hay sesión plenaria

Medios de comunicación nacionales dieron a conocer que tras un recorrido en el recinto legislativo ubicaron en el piso dos de la torre del Hemiciclo un salón de belleza, el cual cuenta con la infraestructura necesaria para su funcionamiento:

Sillones de estética

Dos espejos

Un carrito con maquillaje

Una silla adaptada con lavabo para lavar el cabello

El medio Proceso asegura que el servicio guarda cierta discreción y se ofrece de 7:00 a 14:00 horas, solo cuando hay Sesión Plenaria, incluso habrían encontrado a la la senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, pintándose el cabello.

“Nada fuera de lo normal”, asegura Laura Itzel Castillo

En un breve encuentro con medios de comunicación, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, aseguró que este servicio “no es nada fuera de lo normal”, además, el servicio no es exclusivo para las senadoras, ya que también acuden senadores que lo requieren, según comentó.

Clausuran salón de belleza en el Senado de la República. (Cuartoscuro)

La senadora de Morena aseguró que la persona que labora en este salón de belleza, Jazmín, recibe un pago económico por sus servicios, ya que “cada una de las senadoras paga el servicio que se hace”, justificó la existencia de este lugar al interior del recinto debido a que “todas y todos tenemos que estar bien presentados para venir a las sesiones”.

La legisladora puntualizó que el servicio no es exclusivo y sumando a las justificaciones dadas para la existencia de un salón de belleza al interior del Senado, Laura Itzel Castillo comentó: “Hay muchas compañeras que vienen de diferentes estados de la República y las sesiones son muy temprano y los vuelos también. Entonces, pues es algo muy normal... No es personal... Las senadoras y los senadores que llegan a acudir pagan por el trabajo”.

Andrea Chávez niega haber habilitado salón de belleza

Ante la publicación de un medio de comunicación donde se asegura que la senadora Andrea Chávez es quien habría puesto en operación el salón de belleza en el recinto legislativo, la morenista contestó a través de su cuenta de X, donde negó esta versión:

“FALSO. Ni habilité ningún salón de belleza, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie. Tengo una Dyson, me peino en mi casa, y no tengo nada que ver con la película que se montaron. Si tienen decencia, rectifiquen”.

Tras la polémica que generó el tema, la tarde de este miércoles se confirmó que elementos de resguardo colocaron sellos de clausura al salón de belleza.

¿Cuánto cuesta la Dyson con la que se peina Andrea Chávez?

Conforme algunos sitios digitales que comercializan estilizadores de cabello como el que usa la legisladora de Chihuahua, el costo de una Dyson puede variar entre 10 mil 500 pesos y superar los 15 mil pesos.