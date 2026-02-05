“El Senado no es salón de belleza”: Alejandro Moreno señala a Morena por presunto mal uso de recursos

Alejandro Moreno acusó a Morena de presunto mal uso de recursos públicos tras la revelación del espacio. Crédito: X @PRI_Nacional

La reapertura discreta de un salón de belleza dentro del Senado de la República provocó una nueva confrontación política, luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusara a Morena de presunto mal uso de recursos públicos en medio de una crisis nacional.

Aunque la presidencia del Senado negó que se trate de un privilegio financiado con dinero público, el espacio fue clausurado horas después de hacerse pública su existencia.

Alito Moreno arremete contra Morena por presunto uso indebido de recursos públicos

El primero en encender la polémica fue Alejandro Moreno, quien a través de redes sociales lanzó duras críticas contra la bancada de Morena. El líder priista cuestionó que, mientras el país enfrenta problemas de seguridad y económicos, se destinen espacios del Senado a servicios estéticos.

Alejandro Moreno fue el primero en señalar públicamente la reapertura del salón de belleza en el Senado y acusar a Morena de presunto uso indebido de recursos públicos.

“El país en crisis y Morena haciendo del Senado un salón de belleza clandestino… con cargo a tu bolsillo”, escribió Moreno, quien también ironizó sobre el uso de impuestos para pagar “uñas, tinte y peinada”.

En su mensaje, sostuvo que los legisladores “cobran para trabajar, no para irse a maquillar”, calificando la situación como una falta de sensibilidad y responsabilidad pública.

Reabren en sigilo salón de belleza en el Senado y lo clausuran horas después

Tras años de haber sido cerrado, el Senado reabrió sin anuncio oficial una estética ubicada en el segundo piso del complejo legislativo de Reforma e Insurgentes. El espacio fue dado a conocer por el semanario Proceso, lo que derivó en cuestionamientos inmediatos.

Clausuran salón de belleza en el Senado de la República. (Cuartoscuro)

Minutos después de que la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, negara irregularidades, personal de resguardo colocó sellos de clausura en el lugar, sin que hasta el momento se haya informado el motivo técnico o administrativo del cierre.

Presidencia del Senado niega privilegios y asegura que los servicios no son gratuitos

Laura Itzel Castillo rechazó que el salón de belleza represente un gasto para el erario. Aseguró que los servicios eran pagados directamente por quienes los utilizaban y que no existía presupuesto del Senado destinado a peinado o maquillaje.

La senadora afirmó que se trata de un espacio de apoyo similar a los que han existido históricamente en otros recintos legislativos y defendió el trabajo de la persona encargada del servicio, al señalar que la presentación personal forma parte de la labor parlamentaria.

La controversia evidenció tensiones internas y puso en discusión la percepción ciudadana del trabajo legislativo. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Austeridad legislativa en debate: antecedentes y críticas al uso del espacio

El salón de belleza había sido cerrado en 2018, al inicio de la llamada Cuarta Transformación, bajo el argumento de que era un servicio innecesario y contrario a la política de austeridad. Su reapertura reavivó el debate, especialmente porque no contaba con señalización visible y operaba como un “secreto a voces” entre el personal.

Fuentes parlamentarias señalaron que el espacio era utilizado principalmente por legisladoras de Morena, PVEM y PT, mientras que algunas legisladoras de oposición dijeron desconocer su existencia.

Claves de la polémica del salón de belleza en el Senado

Fue reabierto de manera discreta tras haber sido cerrado en 2018

Ofrecía servicios de peinado y maquillaje en días de sesión

No tenía tarifas públicas ni señalización visible

La presidencia del Senado negó uso de recursos públicos

Fue clausurado horas después de hacerse pública su existencia

La controversia dejó al descubierto tensiones internas y reavivó la discusión sobre austeridad, uso de espacios públicos y percepción ciudadana del trabajo legislativo.