IMSS celebra los 72 años del Hospital General de La Raza

Una vista del histórico Monumento a La Raza y el Hospital General del CMN La Raza, que celebra su 72 aniversario con modernización de servicios para millones de derechohabientes. (Cortesía IMSS)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebró los 72 años del Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional La Raza.

A través de un boletín, el IMSS destacó su transformación constante y su papel central en la medicina de alta especialidad para millones de derechohabientes.

Desde su inauguración como primer hospital del IMSS dedicado a servicios de alta complejidad, el nosocomio ha sido escenario de innovaciones médicas y de importantes inversiones para modernizar instalaciones y equipos.

Con una capacidad instalada de 512 camas censables y 217 no censables, el hospital se distingue como el de mayor infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según datos del instituto, cuenta con 20 quirófanos y seis terapias intensivas, lo que lo posiciona como centro de referencia nacional para procedimientos complejos. Un equipo superior a 4 mil 800 trabajadores, integrado por mil 700 profesionales de enfermería y 671 médicas y médicos, sostiene la operación diaria de esta unidad.

Modernización en el CMN La Raza

Durante los últimos cuatro años, el hospital ha recibido una inversión aproximada de 500 millones de pesos destinada a fortalecer su infraestructura.

Vista exterior del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, con su imponente arquitectura, una escultura en primer plano y una fila de ambulancias del Seguro Social estacionadas. (Cortesía IMSS)

Entre los proyectos más destacados figuran la remodelación de 20 salas de quirófano, el acondicionamiento de áreas para residencia médica y aulas, y la actualización de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, Pediátricos, Respiratorios Postquirúrgicos y de Trasplantes.

Se ha renovado el área de Hematología Pediátrica con nuevos cubículos para trasplante de médula ósea, además de modernizar la Unidad de Hemodiálisis Pediátrica y servicios clave como Genética, Rayos X, Farmacia, Auditorio e Informática. Estas mejoras se reflejan en seis de los 10 pisos del edificio y en la renovación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Infectología.

El hospital ha incorporado tecnología avanzada en resonancia magnética nuclear, tomógrafos, angiógrafos y monitores médicos. En palabras del director de la Unidad Médica de Alta Especialidad, doctor Ricardo Avilés Hernández, esta renovación tecnológica implicó una inversión adicional cercana a 300 millones de pesos.

Innovaciones y “Primeras Veces” en hospital de La Raza

El hospital ha sido escenario de múltiples hitos médicos nacionales, consolidándose como el “hospital de las primeras veces”. De acuerdo con los datos proporcionados por el IMSS, estas son las fechas más destacadas para La Raza.

1956: Primera sede de residencias médicas del IMSS.

1961: Primera comisurotomía mitral abierta en el país (reparación de la válvula mitral).

1967: Primer Departamento de Cateterismo.

1968: Primeras Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales.

1988: Primer trasplante de corazón en el país.

1989: Primer programa de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas

1991: Primer trasplante de corazón pediátrico y primera procuración multiorgánica en México. Primer trasplante de pulmón en el IMSS.

1993: Primera Clínica de Hemofilia y pioneros del programa de entrega domiciliaria de factor liofilizado.

1996: Primer trasplante hepático.

2001: Primera separación exitosa de siamesas .

2004: Trasplante renal en bloque. Programa de ventilación mecánica domiciliaria en paciente adulto.

2005: Primer Centro de referencia para el tratamiento de enfermedades lisosomales.

2009: Primera aplicación de anti-veneno anti-arácnido polivalente en el mundo.

2011: Inicia el trasplante simultáneo corazón orto tópico-riñón.

2017: Primer retrasplante de corazón electivo en México. Inicio programa local de atención multidisciplinaria para pacientes con EVC (trombólisis).

2018: Pionero en la cirugía transparto para corrección de labio hendido (en conjunto con el Hospital de Gineco Obstetricia No. 3). Primer Banco de Tejido Corneal dentro de unidad hospitalaria en México.

2021: Pionero en la certificación por la Organización Mundial de Enfermedad Vascular Cerebral.

2025: Sede de programa único de especialidades para residencias en Genética. 40 intervenciones en cirugía robótica -30 de urología y 10 de tórax- en conjunto con el Hospital de Oncología CMN Siglo XXI.

El Hospital General del CMN La Raza, un pilar del IMSS, moderniza sus servicios y celebra 72 años beneficiando a millones de derechohabientes. (Cortesía IMSS)

Educación Médica y Atención Especializada

Cada año, el hospital instruye a más de mil 500 profesionales de la salud, desde estudiantes de pregrado hasta médicos residentes de alta especialidad. El catálogo formativo incluye 47 especialidades médicas, 17 de ellas pediátricas, lo que lo convierte en un centro neurálgico para la formación de recursos humanos en salud.

La institución también alberga la primera Unidad de Terapia Intensiva Cardiovascular Pediátrica de Latinoamérica y presta servicios únicos en Dermatología Pediátrica a nivel nacional. Es especialmente reconocida por su atención a pacientes pediátricos postrasplante de corazón y por su experiencia en terapias puente para dengue hemorrágico, en las que ha logrado una sobrevida del 99 %.

Impacto Social y Volumen de Servicios

El alcance del hospital trasciende la región metropolitana: atiende a más de 14 millones de usuarios provenientes de cuatro Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del Valle de México, además de recibir pacientes de toda la República para procedimientos de alta especialidad.

En un año típico, se realizan en promedio 25 mil cirugías, se ofrecen 354 mil consultas de alta especialidad y se efectúan más de tres millones de estudios de laboratorio. El número de egresos hospitalarios alcanza los 22 mil anualmente, lo que da cuenta de la magnitud del impacto sanitario de la institución.

Dos fotografías antiguas que muestran la infraestructura original del Hospital General del CMN La Raza y su entorno urbano en épocas pasadas, reflejando su evolución a lo largo de 72 años. (Cortesía IMSS)

El legado del hospital más grande del IMSS

Al referirse al aniversario, el doctor Avilés Hernández subrayó el carácter emblemático de la institución: “A 72 años de su creación, el Hospital General sigue representando un parteaguas, porque fue el primer hospital del IMSS que abrió el camino a la medicina de alta especialidad y marcó una nueva etapa en la atención médica del país, más compleja, más científica, más humana y con mayor alcance social. Celebrar su aniversario no es únicamente recordar el pasado, es reconocer la responsabilidad que implica su legado, ha sido y sigue siendo sinónimo de vocación, innovación y compromiso con la vida”.