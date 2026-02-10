México

En México casi 70% de los hogares tiene mascota, pero menos de la mitad acude al veterinario

En el Día Mundial de la Esterilización Animal especialistas llaman a realizarlo

Importancia de esterilizar a las
Importancia de esterilizar a las mascotas

La esterilización de mascotas se consolida como una de las estrategias más efectivas para mejorar su salud y frenar la sobrepoblación animal en México.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en su primera encuesta nacional de bienestar autorreportado (ENBIARE) 2021, el 69.8% de los hogares del país convive con algún animal de compañía.

Se calcula que en el país existen alrededor de 80 millones de mascotas: 43.8 millones son perros, 16.2 millones gatos y cerca de 20 millones corresponden a aves, roedores y otras especies pequeñas. Sin embargo, sólo 42% de los dueños las lleva de forma regular al veterinario y un preocupante 33% nunca lo ha hecho.

Ante este panorama, la médico veterinario zootecnista Sinaí Centeno, integrante de la División Pequeñas Especies de Esteripharma, subraya que la esterilización representa un acto de responsabilidad y bienestar.

“El procedimiento consiste en impedir la reproducción mediante la remoción quirúrgica de ovarios y útero en las hembras, y de testículos en los machos. Con ello se obtienen beneficios directos tanto en la salud como en el comportamiento del animal”, explica.

Beneficios comprobados

Esterilización en mascotas previene enfermedades
Esterilización en mascotas previene enfermedades (especial)

La especialista detalla que esterilizar de manera oportuna ofrece múltiples ventajas:

  • Prevención de enfermedades como infecciones uterinas y cáncer de mama en hembras, así como cáncer testicular y problemas prostáticos en machos.
  • Reducción de conductas agresivas asociadas al celo y al marcaje territorial.
  • No altera los instintos naturales de juego, protección o convivencia.
  • Disminuye la sobrepoblación y los abandonos derivados de camadas no planificadas.

A pesar de ser una cirugía de rutina, el procedimiento requiere cuidados posteriores para garantizar una recuperación adecuada. La mayor preocupación es la posible infección de la herida, situación que puede poner en riesgo la salud de la mascota si no se atiende a tiempo.

Cuidados después de la cirugía

Centeno advierte que el riesgo de infección depende de diversos factores: el tipo de microorganismos presentes, las condiciones del área intervenida, el estado inmunológico del animal, la anestesia utilizada e incluso la duración de la operación. “No todas las infecciones pueden evitarse por completo, pero sí es posible controlarlas mediante higiene, asepsia y desinfección rigurosas”, señala.

Entre las recomendaciones básicas destacan:

  • Mantener la herida limpia y seca, siguiendo al pie de la letra las indicaciones del veterinario.
  • Evitar que la mascota lama o muerda la zona; el uso de collar isabelino suele ser indispensable.
  • Revisar diariamente para detectar enrojecimiento, inflamación o secreciones anormales.
  • Aplicar antisépticos seguros y no irritantes que respeten el proceso natural de cicatrización.

Nuevas alternativas de antisepsia

Importancia del uso de soluciones
Importancia del uso de soluciones electrolizadas de superoxidación (SES) con pH neutro para el manejo de heridas postquirúrgicas

En los últimos años, ha cobrado relevancia el uso de soluciones electrolizadas de superoxidación (SES) con pH neutro para el manejo de heridas postquirúrgicas.

Según la veterinaria, estas soluciones poseen un amplio espectro contra bacterias y hongos sin generar resistencia microbiana.

“Desinfectan la lesión y, al mismo tiempo, favorecen la regeneración del tejido al estimular la proliferación de fibroblastos. Es un método más respetuoso con la biología de la cicatrización”, detalla.

Organizaciones civiles y profesionales de la salud animal coinciden en que la esterilización es clave para reducir el número de perros y gatos en situación de calle, problema que impacta en la salud pública y en el bienestar urbano. Cada camada no deseada aumenta el riesgo de abandono, maltrato y transmisión de enfermedades.

En el marco del Día Mundial de la Esterilización Animal, los especialistas reiteran el llamado a los tutores para informarse y acudir a clínicas certificadas. Esterilizar no sólo alarga la vida de las mascotas, también mejora su convivencia familiar y comunitaria.

“Es un acto de amor responsable —concluye Sinaí Centeno— y el cuidado de la cicatrización es parte esencial de ese compromiso para que nuestros compañeros de vida estén sanos y protegidos”.

