México

Detienen a cuatro personas por robo millonario a casa de cambio en Quintana Roo: planeaban escapar a Toluca

La dueña del negocio reconoció a uno de los implicados como su expareja

Las personas capturadas (FGE Quintana Roo)

En Quintana Roo fueron detenidas cuatro personas por su presunta relación con el robo de más de 2 millones de pesos en una casa de cambio.

Los ahora detenidos son tres hombres y una mujer identificados como Azarel “N”, Giezi Natanael “N”, Adán “N” y Loamy Itzel “N”. Dichas personas fueron aseguradas junto con dosis de drogas en la avenida Kabah, entre las avenidas Yaxchilán y Mayapán de la Supermanzana 21, en el municipio de Benito Juárez.

Averiguaciones de las autoridades indican que las personas mencionadas estarían ligadas con el robo a una casa de cambio ubicada en la colonia Centro del municipio de Cozumel, sitio del cual fueron extraídos 2 millones 485 mil pesos, entre moneda nacional y dólares estadounidenses, el pasado 6 de febrero.

Si bien las cuatro personas acudieron al sitio con pasamontañas, en algún momento el sujeto identificado como Azarel “N” dejó al descubierto su rostro, lo que permitió que una de las cámaras del lugar captara el rostro del hombre y lo que derivó en el reconocimiento por parte de la dueña del sitio, esta última expareja del ahora detenido.

Los indicios asegurados (FGE Quintana Roo)

Planeaban huir hacia la capital del Estado de México

Además de las dosis de presunta marihuana, las cuatro personas llevaban dinero en efectivo: 10 mil 535 dólares, así como cuatro fichas de depósito de instituciones bancarias, por montos de 100 mil, 200 mil, 300 mil y 400 mil pesos.

De igual manera, los tres hombres y la mujer tenían como objetivo subir a un avión en el Aeropuerto Internacional de Cancún con el cual buscaban llegar a Toluca, Estado de México, entidad de la que son originarios los ahora detenidos.

Personal de e la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) fue el encargado de entregar las grabaciones de los equipos en la Terminal Marítima San Miguel para conocer si los sospechosos habían logrado huir.

Las personas y el material fueron presentadas ante el Ministerio Público (FGE Quintana Roo)

Al final, tanto las personas como los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público con la finalidad de que sea determinada la situación jurídica de las personas. El material gráfico compartido por las autoridades muestra a los ahora capturados, así como los indicios.

Procesan a extranjero detenido con más de 69 mil dólares

Por su parte, el pasado 5 de febrero fue anunciada la vinculación a proceso de Wallace “N”, un sujeto de origen extranjero y quien es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dicho sujeto fue capturado por elementos de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Cancún cuando llevaba 69 mil 107 dólares estadounidenses, los cuales no fueron declarados.

