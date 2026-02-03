México

Ataque armado contra la Marina deja un muerto y un detenido en Quintana Roo

Los agentes navales daban seguimiento a un vehículo por un caso de privación de la libertad

Los agentes de seguridad repelieron
Los agentes de seguridad repelieron el ataque (CGC Quintan Roo/Ilustrativa) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron atacados por sujetos armados en Quintana Roo luego de que los agentes de seguridad recibieron un reporte sobre sujetos que viajaban en un Volkswagen que al parecer amenazaban con armas de fuego a una persona, con el objetivo de privarla de su libertad.

Debido a lo anterior, los elementos de la Marina dieron seguimiento a la denuncia y fueron objeto de un ataque armado, lo cual dejó una persona detenida y otra más sin vida en la localidad de Limones al sur del estado, según compartió la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo el 2 de febrero.

“Al dar seguimiento al vehículo señalado, los elementos navales fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión“, es parte de lo compartido por la autoridades estatales.

La Fiscalía General de Quintana Roo anuncia a través de sus redes sociales el inicio de una carpeta de investigación sobre incidentes ocurridos en la localidad de Limones, al sur del estado (X/@FGEQuintanaRoo)

El ataque fue repelido por los uniformados, quienes además incautaron un par de armas de fuego y dosis de presunta droga (de la cual no fue especificada cantidad y tipo).

No fue revelado el nombre de la persona detenida tras el ataque contra los agentes de la Marina. Debido a los hechos violentos, la Fiscalía de Quintana Roo inició una carpeta de investigación. Cabe destacar que ningún efectivo de la Semar resultó herido por el ataque.

Detenciones en Quintana Roo

En acciones recientes, a finales de enero fue informado el arresto de siete personas algunas ligadas con delitos contra la salud y un par más investigadas por robo de vehículos. Las detenciones fueron resultado de operativos en la zona de la Supermanzana 247.

En una primera acción, sobre la calle Octava Cipreses, los agentes detuvieron a cinco individuos: Carlos “N”, Enoc “N”, Raúl “N”, Cecilia “N” y Eliut “N”. En el lugar, la policía incautó dos automóviles, uno de ellos con reporte de robo.

Carlos “N”, Enoc “N”, Raúl “N”, Cecilia “N” y Eliut “N”, cuando circulaban sobre la calle Octava Cipreses, en la Supermanzana 247 (FGE Quintana Roo)

De igual manera, fue asegurado un rifle, además de diversas bolsas y mochilas que contenían hierba verde seca con características de marihuana, presunto cristal (metanfetamina) y posible cocaína.

“Los ahora detenidos son presuntos miembros de un grupo criminal generador de violencia en el estado, dedicado a la venta y distribución de estupefacientes”, es parte del informe de las autoridades.

Mientras que en una segunda operación, realizada sobre la calle Paseo Cipreses en el fraccionamiento Villas Otoch, Primera Etapa, fueron detenidos Jairo “N” e Israel “N” por su presunta implicación en el robo de un vehículo. Fueron asegurados junto con un automóvil BMW con reporte de robo.

Los siete detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Temas Relacionados

Quintana RooMarinaSemarNarco en Méxicomexico-noticias

