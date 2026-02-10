Defensa de vicealmirante Farías Laguna acusa a la Marina de no cumplir órdenes judiciales

La defensa del vicealmirante del Estado Mayor Manuel Roberto Farías Laguna denunció presuntas violaciones continuadas al debido proceso que enfrenta, al acusar a la Secretaría de Marina de incumplir resoluciones judiciales que ordenan entregar información clave para garantizar su derecho de defensa.

A través de un comunicado, el despacho Mendieta & Asociados informó que su representado envió una carta formal a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde el CEFERESO No. 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, en la que expone las irregularidades que, aseguran, afectan la legalidad del procedimiento.

De acuerdo con la defensa, a menos de un mes del cierre de la investigación complementaria, continúa la negativa de las autoridades castrenses a proporcionar datos indispensables que fueron solicitados por orden judicial.

Acusan a Marina de incumplir órdenes judiciales

En la misiva, Farías Laguna señala que la Secretaría de Marina ha desobedecido resoluciones emitidas por una jueza los días 10 de noviembre de 2025 y 22 de enero de 2026, mediante las cuales se instruyó la entrega de información necesaria para la preparación de su defensa.

La defensa sostiene que, pese a estas determinaciones, la institución castrense mantiene la negativa de acceso a los documentos solicitados, lo que, afirman, vulnera de manera directa el derecho de defensa y el principio de igualdad procesal.

El despacho jurídico acusa que esta conducta no sólo afecta al imputado, sino que compromete la legalidad del proceso penal en su conjunto.

“Seguridad nacional”, el argumento para negar información

Uno de los puntos centrales de la denuncia es el uso del argumento de “seguridad nacional” para justificar la reserva de la información requerida. Según Mendieta & Asociados, dicho razonamiento no ha sido avalado por la autoridad judicial y contraviene órdenes expresas de una jueza.

En la carta, el vicealmirante sostiene que la negativa impide acreditar su inocencia, pues fue vinculado a proceso sin que existan pruebas suficientes sobre tiempo, modo y lugar de los hechos que se le imputan.

La defensa advierte que esta situación impacta no sólo en la esfera jurídica del acusado, sino también en la vigencia del Estado de Derecho y en el respeto a las garantías procesales.

Llamado al respeto al debido proceso

Mendieta & Asociados respaldó el contenido de la carta enviada a la presidenta y aseguró que toda la documentación que acredita las presuntas irregularidades se encuentra integrada en el expediente judicial y en poder de la defensa.

Finalmente, el despacho hizo un llamado “respetuoso y firme” para que se garantice el cumplimiento de las resoluciones judiciales, el acceso a la información ordenada por la jueza y el respeto irrestricto a los derechos humanos y al debido proceso en el caso del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.