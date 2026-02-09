Sarampión en México: cuántos contagios hay actualmente en el país

México

México enfrenta un repunte de sarampión en 2026, con más de 2.000 casos confirmados y 27 defunciones asociadas desde el inicio del brote en febrero de 2025, según la Secretaría de Salud.

Las autoridades han insistido en reforzar la vacunación para contener la propagación de la enfermedad, que es descrita como más contagiosa que el COVID-19.

Hasta el 5 de febrero de 2026, la Secretaría de Salud suma 2.027 casos confirmados de sarampión en el país en lo que va del año.

El acumulado nacional asciende a 8.459 contagios desde el inicio del brote.

Vacunación Edomex sarampión puntos módulos
Vacunación Edomex sarampión puntos módulos (Gob. Edomex)

Los estados más afectados son Jalisco, con 1.183 casos en 2026, seguido de Chiapas con 232, Sinaloa con 115 y la Ciudad de México con 112, de acuerdo con los datos oficiales.

Estas entidades concentran la mayor parte de los contagios recientes.

La tasa de letalidad se mantiene baja, con dos fallecimientos confirmados en 2026 según el corte más reciente de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, las autoridades sanitarias reiteran la importancia de la prevención, especialmente entre los sectores vulnerables.

Quiénes se están enfermando de sarampión

El 78% de los casos confirmados corresponde a personas no vacunadas.

Los grupos de mayor riesgo incluyen niñas y niños pequeños dentro del grupo poblacional de 0 a tres años, quienes no completaron el esquema de vacunación, personal de salud, docentes y jornaleros agrícolas, según remarcó la Secretaría de Salud.

Cómo evitar el sarampión

Para reducir el impacto del brote, autoridades federales y estatales han intensificado las jornadas de vacunación.

En la Ciudad de México, bajo la gestión de Clara Brugada, se habilitaron dos mil nuevos módulos de aplicación de vacunas, reforzando la capacidad de respuesta.

Las recomendaciones oficiales priorizan la aplicación de dos dosis en la primera infancia, y esquemas de refuerzo para quienes no recibieron la vacuna oportunamente.

La prioridad abarca a niñas y niños de un año a año y medio, menores rezagados de dos a nueve años, y trabajadores de los sectores salud, educativo y agrícola. Frente al actual brote, las dosis se adelantan para bebés de seis a once meses con el fin de aumentar la protección.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica señalando a México como el país de América Latina con mayor aumento de casos, y destacó que la mayoría corresponde a personas sin inmunización previa.

Las autoridades mexicanas recalcan que hay vacunas suficientes para seguir protegiendo a la población en los próximos años, e invitan a la ciudadanía a participar activamente en las campañas para frenar el avance del sarampión.

