Muere a los 50 Juan Antonio Domínguez, comentarista deportivo de Televisa

El comentarista deportivo Juan Antonio Domínguez Garrido, reconocido por su labor en TUDN y Televisa, falleció a los 50 años, según anunciaron familiares y colegas la madrugada del 5 de febrero en redes sociales.

En los mensajes de despedida, sus allegados subrayaron que luchaba contra problemas de salud y señalaron que se encontraba bajo tratamiento, librando una batalla contra el cáncer.

Durante su juventud, Juan Domínguez fue jugador de los Arroceros de Cuautla en los años 90, etapa que cimentó su vínculo con el fútbol y el club. Después de su retiro, se consolidó como analista y locutor deportivo en diversos espacios nacionales, cubriendo clubes como el Cruz Azul, y se convirtió en una voz emblemática tanto en radio como en televisión.

Mediante un mensaje en redes sociales, su hermana informó la noticia de su fallecimiento: “Con mucha tristeza les compartimos que mi hermano Juan Antonio Domínguez Garrido ha fallecido”.

También el director editorial de TUDN, Francisco Javier González, se refirió a la noticia, recordando su cercanía y la lucha de Domínguez hasta el final. La Federación Mexicana de Futbol se sumó a las condolencias.

Mikel Arriola, presidente del organismo, escribió: “Lamento mucho el fallecimiento de Juan Antonio Domínguez. Permanecerá con nosotros su legado en el periodismo deportivo”.

Otros comunicadores, amigos y medios locales también lamentaron la partida del comentarista.

Domínguez Garrido era hijo de Don Jesús Domínguez García, figura relevante en el ámbito deportivo, de quien heredó su amor por el fútbol, la radio y la televisión. A la fecha, las causas exactas de su deceso no han sido confirmadas.