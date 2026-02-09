México

Muere a los 50 Juan Antonio Domínguez, comentarista deportivo de Televisa

El reconocido analista y locutor falleció, dejando huella en el futbol mexicano y en generaciones de aficionados que siguieron su carrera en la radio, la televisión y los estadios

Guardar
El comentarista deportivo Juan Antonio
El comentarista deportivo Juan Antonio Domínguez Garrido, conocido por su trabajo en TUDN y Televisa, falleció a los 50 años (X)

El comentarista deportivo Juan Antonio Domínguez Garrido, reconocido por su labor en TUDN y Televisa, falleció a los 50 años, según anunciaron familiares y colegas la madrugada del 5 de febrero en redes sociales.

En los mensajes de despedida, sus allegados subrayaron que luchaba contra problemas de salud y señalaron que se encontraba bajo tratamiento, librando una batalla contra el cáncer.

Durante su juventud, Juan Domínguez fue jugador de los Arroceros de Cuautla en los años 90, etapa que cimentó su vínculo con el fútbol y el club. Después de su retiro, se consolidó como analista y locutor deportivo en diversos espacios nacionales, cubriendo clubes como el Cruz Azul, y se convirtió en una voz emblemática tanto en radio como en televisión.

Mediante un mensaje en redes sociales, su hermana informó la noticia de su fallecimiento: “Con mucha tristeza les compartimos que mi hermano Juan Antonio Domínguez Garrido ha fallecido”.

También el director editorial de TUDN, Francisco Javier González, se refirió a la noticia, recordando su cercanía y la lucha de Domínguez hasta el final. La Federación Mexicana de Futbol se sumó a las condolencias.

La Federación Mexicana de Futbol
La Federación Mexicana de Futbol y el presidente Mikel Arriola expresaron públicamente sus condolencias por la partida del periodista deportivo (X)

Mikel Arriola, presidente del organismo, escribió: “Lamento mucho el fallecimiento de Juan Antonio Domínguez. Permanecerá con nosotros su legado en el periodismo deportivo”.

Otros comunicadores, amigos y medios locales también lamentaron la partida del comentarista.

Durante su juventud, Juan Domínguez
Durante su juventud, Juan Domínguez fue jugador de los Arroceros de Cuautla, forjando un fuerte vínculo con el fútbol mexicano

Domínguez Garrido era hijo de Don Jesús Domínguez García, figura relevante en el ámbito deportivo, de quien heredó su amor por el fútbol, la radio y la televisión. A la fecha, las causas exactas de su deceso no han sido confirmadas.

Temas Relacionados

Juan Antonio Domínguez GarridoTelevisaTUDNMikel Arriolamexico-deportesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

La referencia hecha por el cantante puertorriqueño podría estar enfocada en alertar sobre sus peligros y evitar su consumo

Qué es la “Tussi”, droga

Las vitaminas que funcionan mejor si las toman juntas

Una sugerencia experta permite aprovechar al máximo los nutrientes y mejorar sus resultados en el organismo

Las vitaminas que funcionan mejor

Esteban Arce envía mensaje a Christian Martinoli por su salud tras comentario de Luis García que alarmó al público

El vacío dejado por el cronista abre un inusual frente de unidad entre colegas, mientras crecen las muestras de ánimo y persisten los interrogantes sobre su estado

Esteban Arce envía mensaje a

UNAM anuncia vacunación contra el sarampión en CCH’s y Prepas: este es el calendario de aplicación por fechas y planteles

La máxima casa de estudios del país señaló que en los próximos días de este mes de febrero se aplicará la vacuna contra el virus en algunos planteles de medio superior

UNAM anuncia vacunación contra el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué es la “Tussi”, droga

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

Identifican a Ignacio Aurelio Salazar como el tercer minero muerto tras secuestro en Concordia, Sinaloa

“Enamorada”: el estatus romántico de Emma Coronel que ha evidenciado en sus redes sociales

Caen tres presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala

Detienen en Baja California a objetivo de alto perfil buscado por EEUU e Interpol

ENTRETENIMIENTO

Esteban Arce envía mensaje a

Esteban Arce envía mensaje a Christian Martinoli por su salud tras comentario de Luis García que alarmó al público

Super Bowl LX: mexicanos responden con memes al medio tiempo de Bad Bunny

Danna Paola enaltece el orgullo latino femenino en Harvard y recibe reconocimiento de la prestigiosa universidad

Los memes que dejó el sismo en pleno domingo de Super Bowl XL con Bad Bunny

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 8 de febrero

DEPORTES

Super Bowl New England Patriots

Super Bowl New England Patriots vs Seattle Seahawks en vivo: Mack Hollins marca touchdown para los Pats

Aficionada de Cruz Azul denuncian agresiones por el personal del Nemesio Díez en Toluca: “Pagué mi boleto”

Directiva de Rayados rompe el silencio y asume errores tras caer ante América

Obed Vargas apuesta por los Seattle Seahawks en la previa del Super Bowl

Quién es Gabriel Fuentes, refuerzo que está cerca de llegar al Club América