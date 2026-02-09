México

Moon Ga-young, actriz de K-dramas, dona medio millón de pesos a mujeres y niños de Tulum

La actriz de True Beauty donó 50 millones de wones de la venta de su libro para ayudar a mujeres y niños vulnerables de Quintana Roo

Guardar
Moon Ga-young, conocida por True
Moon Ga-young, conocida por True Beauty, destinó las ganancias de su libro PATA a proyectos que empoderan a mujeres locales y fortalecen sus oportunidades laborales en Tulum, México. (Infobae)

La actriz surcoreana Moon Ga-young realizó una donación de 50 millones de wones (alrededor de 588 mil pesos mexicanos) para impulsar proyectos de apoyo a mujeres y niños en Tulum, Quintana Roo, a través de la organización internacional Cointree.

La nueva contribución de Moon Ga-young, protagonista de reconocidos K-dramas, se suma a una donación previa de 100 millones de wones al Centro Médico Ewha.

Según informó el medio Star Today y confirmaron otros medios coreanos, la artista destinó las ganancias de su libro de ensayos “PATA” a financiar iniciativas enfocadas en la autosuficiencia económica de mujeres.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La organización Cointree reconoció que la colaboración de Moon Ga-young no se limitó a la entrega del dinero: la actriz mantuvo contacto directo con la entidad para acordar el destino preciso de los fondos. El CEO de la organización, Han Young-joon, destacó que la artista “considera tanto el uso de las contribuciones como sus resultados”.

En palabras recogidas por Allkpop, “la donación fue más allá del apoyo educativo y se orientó a consolidar modelos de autosuficiencia que permiten a mujeres locales obtener empleos estables”. El aporte económico ayudó a implementar iniciativas que incluyen la capacitación y el acceso a oportunidades laborales para mujeres, incluidas madres solteras. Según la organización, este respaldo contribuyó a que más mujeres puedan alcanzar independencia financiera y evitar la desintegración familiar.

La donación de Moon Ga-young también facilitó la construcción de baños en escuelas de Tulum con condiciones sanitarias precarias y la creación de sistemas médicos de emergencia para la infancia.

¿Quién es Moon Ga-young?

Ver "True Beauty" online, gratis
Ver "True Beauty" online, gratis y en español latino.

Moon Ga-young nació el 10 de julio de 1996 en Karlsruhe, Alemania, hija de padres surcoreanos. La familia regresó a Corea del Sur cuando ella tenía diez años. Habla fluidamente coreano, alemán e inglés, y desde pequeña mostró interés por las artes, incluyendo el piano, la flauta y el ballet.

Inició su carrera como actriz en 2006, destacándose tanto en cine como en televisión. Su primer papel protagónico llegó en 2014 con el drama “Mimi”.

Desde entonces, ha sido parte de producciones reconocidas como “EXO Next Door”, “Welcome to Waikiki 2”, “Find Me in Your Memory”, “True Beauty” y “El interés del amor”. También ha participado en series web y cine.

El interés del amor un
El interés del amor un k-drama con historia tradicional . Crédito: Netflix

Moon Ga-young es valorada en la industria del entretenimiento por su versatilidad y su constante crecimiento profesional. Su éxito se refleja en el lanzamiento de la colección de ensayos “PATA” en marzo de 2024, que se mantiene como un éxito de ventas en Corea del Sur, con múltiples ediciones desde su publicación.

Además, su más reciente película, “Once We Were Us”, superó los 2,4 millones de espectadores, según MK News.

Temas Relacionados

Moon Ga-youngK-dramasTulumQuintana Roomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

My Chemical Romance en México: así estará el clima durante sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

La banda regesa al país para ofrecer dos conciertos el 13 y 14 de febrero

My Chemical Romance en México:

Así reaccionó Ángela Aguilar a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

La cantante tomó sus redes sociales para pronunciarse sobre la actuación del artista puertorriqueño

Así reaccionó Ángela Aguilar

Grupo criminal habría extorsionado a minera en Concordia con 200 mil pesos al mes, revela María Idalia Gómez

En medio de la disputa entre Los Chapitos y la facción de El Mayo Zambada, un grupo criminal habría exigido a la minera la mitad de su producción

Grupo criminal habría extorsionado a

Internautas se burlan de Leonardo Aguilar por no llenar concierto en EEUU y él responde: “No importa”

El hermano de Ángela Aguilar e hijo de Pepe Aguilar resaltó que tiene 14 años de carrera

Internautas se burlan de Leonardo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo criminal habría extorsionado a

Grupo criminal habría extorsionado a minera en Concordia con 200 mil pesos al mes, revela María Idalia Gómez

FGR destruyó 23 monstruos blindados decomisados al narco en Tamaulipas

Procesan a dos policías municipales implicados en disputas por venta de droga y homicidios en Edomex

Ellos son los tres mineros que ya fueron identificados tras el secuestro de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Ángela Aguilar

Así reaccionó Ángela Aguilar a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Internautas se burlan de Leonardo Aguilar por no llenar concierto en EEUU y él responde: “No importa”

Los cuatro “guiños” que Bad Bunny hizo a México en su show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Fans identifican al novio de Majo Aguilar tras fotos y pistas en Instagram

Billie Joe, vocalista de Green Day, sorprende al utilizar medalla de la Virgen de Guadalupe en el Super Bowl

DEPORTES

Seattle Seahawks gana el Super

Seattle Seahawks gana el Super Bowl LX tras derrotar 29 - 13 a Patriotas: así fue la final de la NFL

Fórmula 1: así es el monoplaza de Cadillac que Checo Pérez y Valtteri Bottas usarán en su debut

Seattle Seahawks conquista el Super Bowl LX y gana su segundo anillo

Captan a Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, en el Super Bowl LX

Muere a los 50 Juan Antonio Domínguez, comentarista deportivo de Televisa