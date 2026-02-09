Moon Ga-young, actriz de K-dramas, dona medio millón de pesos a mujeres y niños de Tulum

Moon Ga-young, conocida por True Beauty, destinó las ganancias de su libro PATA a proyectos que empoderan a mujeres locales y fortalecen sus oportunidades laborales en Tulum, México. (Infobae)

La actriz surcoreana Moon Ga-young realizó una donación de 50 millones de wones (alrededor de 588 mil pesos mexicanos) para impulsar proyectos de apoyo a mujeres y niños en Tulum, Quintana Roo, a través de la organización internacional Cointree.

La nueva contribución de Moon Ga-young, protagonista de reconocidos K-dramas, se suma a una donación previa de 100 millones de wones al Centro Médico Ewha.

Según informó el medio Star Today y confirmaron otros medios coreanos, la artista destinó las ganancias de su libro de ensayos “PATA” a financiar iniciativas enfocadas en la autosuficiencia económica de mujeres.

La organización Cointree reconoció que la colaboración de Moon Ga-young no se limitó a la entrega del dinero: la actriz mantuvo contacto directo con la entidad para acordar el destino preciso de los fondos. El CEO de la organización, Han Young-joon, destacó que la artista “considera tanto el uso de las contribuciones como sus resultados”.

En palabras recogidas por Allkpop, “la donación fue más allá del apoyo educativo y se orientó a consolidar modelos de autosuficiencia que permiten a mujeres locales obtener empleos estables”. El aporte económico ayudó a implementar iniciativas que incluyen la capacitación y el acceso a oportunidades laborales para mujeres, incluidas madres solteras. Según la organización, este respaldo contribuyó a que más mujeres puedan alcanzar independencia financiera y evitar la desintegración familiar.

La donación de Moon Ga-young también facilitó la construcción de baños en escuelas de Tulum con condiciones sanitarias precarias y la creación de sistemas médicos de emergencia para la infancia.

¿Quién es Moon Ga-young?

Moon Ga-young nació el 10 de julio de 1996 en Karlsruhe, Alemania, hija de padres surcoreanos. La familia regresó a Corea del Sur cuando ella tenía diez años. Habla fluidamente coreano, alemán e inglés, y desde pequeña mostró interés por las artes, incluyendo el piano, la flauta y el ballet.

Inició su carrera como actriz en 2006, destacándose tanto en cine como en televisión. Su primer papel protagónico llegó en 2014 con el drama “Mimi”.

Desde entonces, ha sido parte de producciones reconocidas como “EXO Next Door”, “Welcome to Waikiki 2”, “Find Me in Your Memory”, “True Beauty” y “El interés del amor”. También ha participado en series web y cine.

Moon Ga-young es valorada en la industria del entretenimiento por su versatilidad y su constante crecimiento profesional. Su éxito se refleja en el lanzamiento de la colección de ensayos “PATA” en marzo de 2024, que se mantiene como un éxito de ventas en Corea del Sur, con múltiples ediciones desde su publicación.

Además, su más reciente película, “Once We Were Us”, superó los 2,4 millones de espectadores, según MK News.