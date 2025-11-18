México

FGR tratará de evitar que Javier Duarte salga de prisión este 19 de noviembre

La Fiscalía General de la República tiene programado presentar este miércoles a seis testigos

Guardar
La jueza Ángela Zamorano Herrera
La jueza Ángela Zamorano Herrera decidirá el 12 de noviembre si Duarte cumple los requisitos legales para abandonar el Reclusorio Norte. ( WILLIAM GULARTE /CUARTOSCURO)

Este miércoles 19 de noviembre se llevará a cabo una audiencia que podría definir el futuro del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien espera dejar la prisión después de casi 8 años recluido, considerando el año que estuvo en Guatemala.

La Fiscalía General de la República tiene programado presentar este miércoles a seis testigos con el objetivo de impedir la liberación anticipada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien ha completado el 95% de su condena por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La audiencia estaba programada originalmente para el pasado 11 de noviembre, sin embargo, ésta se tuvo que reprogramar pues la Fiscalía no presentó a sus testigos.

El ex priista, quien fue detenido en 2017 en Guatemala y extraditado a México en 2018, fue sentenciado a nueve años de cárcel luego que un juez lo encontró culpable de los delitos mencionados.

El político veracruzano, que se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Javier Duartemexico-noticias

Más Noticias

La advertencia de Javier Alarcón a Cruz Azul previo al enfrentamiento contra Chivas en la Liguilla: “Va a necesitar volar”

La Máquina y conjunto del Rebaño Sagrado se enfrentarán en los Cuartos de Final del Apertura 2025

La advertencia de Javier Alarcón

Cómo unirse a los canales de whatsapp de las Becas del Bienestar para estar al pendiente de fechas de pagos y otros avisos

Este nuevo formato busca mantener informados a los beneficiarios de las diferentes becas del gobierno

Cómo unirse a los canales

Shiky estuvo intubado y en terapia intensiva por morder mal una palomita en La Casa de los Famosos México

El locutor permanece en terapia intermedia luego de superar una etapa crítica que incluyó intubación y cirugía de emergencia, mientras su entorno celebra cada pequeño progreso en su estado de salud

Shiky estuvo intubado y en

Marcelo Ebrard llega a Morelia con su equipo para avanzar en el Plan Michoacán

El plan fue anunciado el 9 de noviembre de 2025 en Palacio Nacional por la Presidenta Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard llega a Morelia

Beca Rica Cetina 2025: fecha de inicio para la entrega de tarjetas Bienestar y cómo recibir el plástico

El programa abrió su última convocatoria en septiembre y octubre para incorporar a nuevos beneficiarios

Beca Rica Cetina 2025: fecha
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades blindarán la Expo Feria

Autoridades blindarán la Expo Feria Ganadera de Sinaloa para cuidar a los asistentes

Procesan a segundo implicado en homicidio de mando policiaco de la SSC, asesinado durante un robo en Chalco, Edomex

Detienen a “El topo” y siete personas más en Macuspana y Jalpa, Tabasco

Ataque armado e incendio en bar Lacoss deja 5 muertos en Puebla: autoridades señalan narcomenudeo o cobro de piso

Canadá actualiza alerta de viaje a 14 estados por violencia y crimen en México

ENTRETENIMIENTO

Shiky estuvo intubado y en

Shiky estuvo intubado y en terapia intensiva por morder mal una palomita en La Casa de los Famosos México

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el octavo capítulo de este martes 18 de noviembre

Localizan en Baja California Sur el cuerpo de Mikey Rijavec, influencer estadounidense que pidió ayuda días antes

Qué ver esta noche en Disney+ México

Grupo Firme y Arcángel sorprenden con show en el que revelan su nueva canción

DEPORTES

Perro Bermúdez recuerda a Paco

Perro Bermúdez recuerda a Paco Villa y revela cómo fue diagnosticado de cáncer durante el Mundial Qatar 2022

Sergio Dipp arremete contra Raúl Jiménez tras quejarse de la afición: “Lo invito a que renuncie, total, no ha hecho nada”

Liga Mexicana de Béisbol anuncia su calendario para la temporada 2026

Berterame ve a Fidalgo listo para competir por un lugar en la Selección Mexicana

Costa Rica vs Honduras: a qué hora y dónde ver a Miguel Herrera buscar su pase a la Copa del Mundo 2026