FGR tratará de evitar que Javier Duarte salga de prisión este 19 de noviembre

La jueza Ángela Zamorano Herrera decidirá el 12 de noviembre si Duarte cumple los requisitos legales para abandonar el Reclusorio Norte. ( WILLIAM GULARTE /CUARTOSCURO)

Este miércoles 19 de noviembre se llevará a cabo una audiencia que podría definir el futuro del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien espera dejar la prisión después de casi 8 años recluido, considerando el año que estuvo en Guatemala.

La Fiscalía General de la República tiene programado presentar este miércoles a seis testigos con el objetivo de impedir la liberación anticipada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien ha completado el 95% de su condena por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La audiencia estaba programada originalmente para el pasado 11 de noviembre, sin embargo, ésta se tuvo que reprogramar pues la Fiscalía no presentó a sus testigos.

El ex priista, quien fue detenido en 2017 en Guatemala y extraditado a México en 2018, fue sentenciado a nueve años de cárcel luego que un juez lo encontró culpable de los delitos mencionados.

El político veracruzano, que se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.