Destruyen 23 vehículos “monstruo” en Tamaulipas

Uno de los vehículos desarticulados (FGR)

Un total de 23 vehículos que contaban con blindaje artesanal, de los conocidos como “monstruos”, fueron destruidos en Tamaulipas. Dichas unidades están ligadas con diversas carpetas de investigación y eran usadas por integrantes de grupos criminales.

Las acciones fueron infirmadas por la Fiscalía General de la República (FGR) el 12 de octubre. Imágenes compartidas por las autoridades muestran los vehículos que fueron adaptados con placas de metal y refuerzos en las ventanas.

Un video compartido en las redes sociales de la FGR muestra parte de las labores realizadas en el sitio, incluyendo la desarticulación de una estructura puntiaguda de metal de uno de los autos.

Las unidades estaba relacionadas con 21 expedientes. Crédito: FGR

“Estaban relacionados con 21 expedientes, y fueron asegurados en diversas acciones en dicha entidad coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en colaboración con la Guardia Estatal, y presuntamente eran utilizados por miembros de grupos delictivos”, es parte del informe de las autoridades.

Durante la destrucción estuvieron presentes integrantes del Ministerio Público Federal, quienes se encargaron de coordinar la identificación y diligencias. También había peritos del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR encargados de verificar el procedimiento.

La destrucción de las unidades fue realizada en el marco del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”.

Un “monstruo” asegurado en Jalisco

Los elementos de seguridad informaron que el Ministerio Público de la Fiscalía del estado ya fue notificado del hallazgo (Fiscalía de Jalisco)

Apenas el pasado 8 de octubre la Policía de Jalisco informó sobre el aseguramiento de un vehículo con blindaje artesanal y dentro del cual fueron halladas municiones.

Fue en el municipio de Teocaltiche que elementos de la Policía Regional ubicaron una camioneta Super Ford Duty con modificaciones y que fue abandonada en Camino hacia el Rancho Los Barrenos, en inmediaciones de la Delegación El Mirador.

Los tripulantes de la unidad huyeron del sitio luego de notar la presencia de los agentes en el sitio, motivo por el cual no hubo personas detenidas

Al interior de un vehículo “monstruo” en Chihuahua

La unidad fue hallada con ayuda de drones. (SSPE)

Por su parte, a finales de septiembre pasado las autoridades de Chihuahua mostraron la parte interior de un vehículo modificado que fue asegurado en la comunidad del Pilar de Moris.

“Su sola presencia representa una amenaza y un riesgo para la comunidad ya que puede neutralizar vehículo tácticos”, es como el subsecretario de Estado Mayor del estado, Luis Ángel Aguirre Rodríguez, hizo referencia a la incautación del auto con blindaje artesanal.