El Caballero de los Siete Reinos: cuándo se estrena el episodio 5 en México

HBO confirmó que el episodio 5 de El caballero de los Siete Reinos se estrenará en México el domingo 15 de febrero. (HBO / YouTube)

El caballero de los Siete Reinos acelera su paso narrativo y mantiene a la audiencia mexicana en vilo. Tras el ajuste inesperado en la programación del episodio 4, HBO ya confirmó la fecha de estreno del capítulo 5, uno de los más esperados por su peso dramático y sus consecuencias dentro del canon de Game of Thrones.

Fecha y horario de estreno del episodio 5 en México

HBO confirmó que el episodio 5 de El caballero de los Siete Reinos se estrenará en México el domingo 15 de febrero. El capítulo estará disponible tanto en la señal lineal de HBO como en su plataforma de streaming, de forma simultánea para la audiencia nacional.

Este estreno retoma la tradición dominical del universo creado por George R. R. Martin, luego de que el episodio 4 adelantara su llegada dos días para evitar competir con el Super Bowl, celebrado el domingo 8 de febrero.

El episodio 4 adaptó el Juicio de los Siete, antiguo rito ándalo que enfrenta a siete combatientes contra siete para dirimir una acusación grave. (HBO / YouTube)

Por qué el episodio 4 cambió el calendario

El adelanto del cuarto capítulo sorprendió a los seguidores de la serie. HBO decidió mover su estreno al viernes 6 de febrero en México, en lugar del domingo 8, con el objetivo de esquivar el impacto televisivo del Super Bowl y asegurar mayor visibilidad para uno de los momentos clave de la temporada.

La estrategia permitió que México se colocara entre los primeros mercados en presenciar el Juicio de los Siete, uno de los eventos más emblemáticos de las novelas cortas de Dunk y Egg.

Qué dejó el episodio 4 y por qué impacta al capítulo 5

El episodio 4 adaptó el Juicio de los Siete, antiguo rito ándalo que enfrenta a siete combatientes contra siete para dirimir una acusación grave. El conflicto estalló tras la agresión del príncipe Aerion “Llamabrillante” Targaryen contra la titiritera Tanselle y la intervención de Ser Duncan el Alto (Dunk).

El giro decisivo llegó cuando Baelor “Rompelanzas” Targaryen, heredero al Trono de Hierro y Mano del Rey, decidió luchar del lado de Dunk al reconocer la legitimidad moral de su causa. Aunque Dunk logró someter a Aerion y limpiar su nombre, la victoria dejó una herida profunda en la Casa Targaryen.

Qué se espera del episodio 5, según los libros

De acuerdo con El Caballero Errante, primera novela corta de George R. R. Martin, el episodio 5 abordará las consecuencias inmediatas del Juicio de los Siete.

El capítulo también profundizará en la relación entre Dunk y Egg, luego de que Aegon Targaryen reciba permiso para continuar como escudero. Este vínculo resulta clave para entender el futuro ascenso de Egg como rey y el legado moral que definirá su reinado.

Aerion “Llamabrillante” Targaryen enfrenta en el campo de batalla a Ser Duncan el Alto (Dunk). (Dunk Aerion Targeryan)

Un episodio decisivo para la temporada

Con su estreno programado para el domingo 15 de febrero, el episodio 5 perfila un cambio de tono en El caballero de los Siete Reinos. Más allá de la acción, la serie entra en una fase donde las consecuencias políticas y humanas pesan tanto como la espada, reforzando su lugar dentro del universo de Game of Thrones.