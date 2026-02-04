Episodio 4 de ‘El caballero de los Siete Reinos’ adelanta su fecha de estreno en México

Bertie Carvel como Baelor Targaryen, sentado con solemnidad en un trono de madera tallada y vestido con ropajes oscuros, en una imagen de la serie 'A Knight of the Seven Kingdoms' (YouTube: HBO Latinoamérica)

El caballero de los Siete Reinos ajusta su calendario y sorprende a los fans en México. HBO adelantó el estreno del episodio 4 de A Knight of the Seven Kingdoms, un movimiento que rompe con la tradición dominical del universo Game of Thrones y reconfigura la conversación rumbo a uno de los capítulos más decisivos de la temporada.

¿Cuándo se estrena en México el episodio 4?

HBO confirmó que el capítulo 4 de A Knight of the Seven Kingdoms llegará el viernes 6 de febrero en México. La fecha sustituye al estreno previsto para el domingo 8 de febrero, lo que implica un lanzamiento anticipado de dos días. El episodio estará disponible en la señal de HBO y en su plataforma de streaming para la audiencia mexicana, en línea con el nuevo ajuste de programación.

El episodio 3 de 'El Caballero de los Siete Reinos' tuvo una calificación de 9.1 en el sitio especializado ImDb, el más alto de la temporada.

¿Por qué se cambió la fecha de estreno?

El adelanto responde a un factor externo de alto impacto televisivo: el Super Bowl, programado para el domingo 8 de febrero. Para evitar competir por la atención del público, HBO optó por mover el estreno al viernes, una estrategia que ya ha aplicado en otros títulos cuando eventos masivos dominan la conversación y el consumo en pantalla.

Para evitar competir por la atención del público, HBO optó por mover el estreno al viernes. (Captura de pantalla)

¿Qué se verá en el episodio 4?

El cuarto capítulo entra de lleno en uno de los pasajes más recordados de las novelas de George R. R. Martin: el Juicio de los Siete. Tras los hechos del episodio 3, “El Escudero”, Aerion “Llamabrillante” Targaryen exige este antiguo rito ándalo para humillar a Dunk. La regla es clara: siete combatientes contra siete; si Dunk no reúne aliados, pierde por defecto.

El bando de la Corona queda encabezado por el propio Aerion y su hermano Daeron. En contraste, el bando de Dunk se construye alrededor del honor caballeresco. La balanza cambia cuando el príncipe Baelor “Rompelanzas” Targaryen, heredero al trono y Mano del Rey, decide luchar por Dunk al reconocer la razón moral de su causa.

El episodio 4 abordará acontecimientos clave en la trama de la serie. (Captura de pantalla / YouTube)

El episodio también perfila un desenlace trágico. La melé resulta brutal y Dunk consigue someter a Aerion en el barro, lo que fuerza el retiro de los cargos. Sin embargo, la victoria tiene un costo devastador que marca un punto de quiebre para la dinastía Targaryen y anticipa la inestabilidad que vendrá un siglo después y derivará en la rebelión de Robert Baratheon.

Con este adelanto, El caballero de los Siete Reinos acelera el pulso narrativo y coloca a México entre los primeros mercados en presenciar uno de los capítulos más determinantes de la serie.