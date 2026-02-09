México

¿Cuándo caerá el pago de febrero de la Beca Benito Juárez 2026 a todos los beneficiarios? Esto se sabe sobre el depósito

La dispersión se realiza a los estudiantes de nivel medio superior inscritos en este programa social del Gobierno de México

Guardar
La Beca Benito Juárez es
La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa Benito Juárez representa un programa social promovido por el Gobierno de México, dirigida a estudiantes que asisten al nivel medio superior en instituciones públicas.

Beneficiarios de este programa social obtienen un pago de mil 900 pesos cada dos meses, que se deposita directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Este apoyo económico tiene como objetivo respaldar la continuidad de los jóvenes en el bachillerato o la preparatoria.

La cantidad otorgada busca que los alumnos beneficiados puedan adquirir distintos materiales que contribuyan a finalizar sus estudios.

Es importante estar al pendiente de las redes de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. (X/@becasbenitojuarez)

La gestión de la Beca Benito Juárez está a cargo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dependencia del Gobierno mexicano.

El objetivo es disminuir la deserción escolar en el nivel medio superior y ampliar las oportunidades para que más jóvenes puedan ingresar a la universidad.

Quienes reciben este apoyo pueden destinarlo a la compra de útiles, libros, comida o para costear los traslados entre su casa y la escuela.

Pago de febrero de 2026 de la Beca Benito Juárez

En el transcurso de febrero de 2026 se llevará a cabo la distribución del apoyo económico correspondiente a la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios, siguiendo los tiempos comunicados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Hasta este lunes 9 de febrero no se ha publicado el calendario de pagos de este programa social, aunque las autoridades federales difundieron información relacionada con el siguiente periodo de entrega.

Este mes de febrero se
Este mes de febrero se realizará el pago de la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios. Foto: Archivo/Infobae México.

Debe señalarse que los pagos de la Beca Benito Juárez se otorgan de manera escalonada de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno de quienes inscribieron al estudiante menor de edad.

De esta forma, los depósitos se reflejan gradualmente en las cuentas asociadas a las tarjetas del Banco del Bienestar, como se explicó en secciones anteriores.

¿Cuándo será publicado el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez 2026?

Autoridades federales indicaron que todavía falta algunos días para que se publique el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al mes de febrero.

Cabe destacar que los depósitos corresponden al mes de enero y febrero para todos los beneficiarios.

Los pagos de la Beca
Los pagos de la Beca Benito Juárez se realizarán en los próximos días de febrero. Foto: Facebook/Noticias Bienestar.

Es importante mencionar que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, además de la Beca Rita Cetina también se dispersará la Beca Benito Juárez para alumnas y alumnos de nivel medio superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro para estudiantes de universidad.

Por lo tanto, pidió a los beneficiarios tener paciencia y en los próximos días se publicará el calendario oficial de pagos de este mes de febrero. Detalló estar al pendiente únicamente de los canales y medios oficiales.

“Atención muy pronto calendario de pagos de las becas para el bienestar serán durante febrero”, informaron autoridades federales.

Estos datos tienes que conocer antes de acudir al cajero para sacar el pago de febrero de la Beca Benito Juárez 2026

A los beneficiarios de la Beca Benito Juárez, se informa que los estudiantes de secundaria pública que sean incorporados recientemente, es decir, quienes cursan primer año o son de nuevo ingreso, deben cambiar el NIP de su tarjeta del Banco del Bienestar.

Para actualizar el NIP, se deben cumplir estos pasos:

  • En el menú principal, elegir la opción para Cambiar NIP.
  • El sistema solicitará un nuevo NIP; introdúcelo y selecciona continuar.
  • Para validarlo, deberás ingresar nuevamente el nuevo NIP.

El Banco del Bienestar recordó la importancia de no compartir el NIP con ninguna persona.

Temas Relacionados

Beca Benito JuárezBeca Benito Juárez 2026BecasPago Beca Benito Juárez FebreroPago Beca Benito Juárez Febrero 2026Programa SocialPago Beca Benito Juárez 2026Pago Febrero Beca Benito Juárezmexico-noticias

Más Noticias

Tren Ligero CDMX: así son las nuevas unidades chinas que arribaron a Xochimilco y que operarán este 2026

El Gobierno CDMX informó que adquirieron nuevos trenes chinos para reducir los tiempos de espera en el servicio, en especial durante el Mundial 2026

Tren Ligero CDMX: así son

Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de febrero: mujer da a luz a un bebé en estación Zapata de L12

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

FGR confirma identificación de cinco cuerpos tras el secuestro de 10 mineros en Concordia, Sinaloa

La institución agregó que faltan otros cinco cuerpos por identificar

FGR confirma identificación de cinco

Kenia López Rabadán fija postura: sin prisas para una reforma electoral que ponga en riesgo la democracia

La presidenta de la Cámara de Diputados dejó claro que solo será viable una iniciativa que fortalezca la democracia y la pluralidad política

Kenia López Rabadán fija postura:

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de febrero

Cada lunes el refugio cómodo está en juego entre rojos y azules

Exatlón México: quién gana la
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR confirma identificación de cinco

FGR confirma identificación de cinco cuerpos tras el secuestro de 10 mineros en Concordia, Sinaloa

La FGR será la que brinde información sobre los mineros desaparecidos en Sinaloa

“Nos centramos en la recuperación de quienes siguen desaparecidos”, asegura director de la minera Vizsla Silver

Grupo criminal habría extorsionado a minera en Concordia con 200 mil pesos al mes, revela María Idalia Gómez

FGR destruyó 23 monstruos blindados decomisados al narco en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de febrero

Polémica por ‘Deep Cuts’: ¿qué mexicanos firmaron una carta para exigir más representatividad en Hollywood?

Niña crea enternecedor vínculo con su nana mexicana a través de las canciones de Juan Gabriel

Karla Sofía Gascón regresa a la polémica tras mandarle mensaje a Bad Bunny y que fans mexicanos le recordaran tuits racistas

Regresan a México 68 piezas históricas de arte tras casi 20 años sin exhibirse: Frida Kahlo y Diego Rivera entre los autores

DEPORTES

Obed Vargas jugará la Champions

Obed Vargas jugará la Champions League con el Atlético de Madrid de Simeone

Guido Pizarro habla sobre el futuro de Nico Ibáñez en Tigres ¿Se acerca a Cruz Azul?

La arquera Alejandra Valencia cuestiona a los maestros mexicanos por falta de apoyo a atletas: “No pueden entender”

Quién es Nick Gonzales, jugador que fue convocado el Clásico Mundial de Béisbol

Faitelson enciende el Clásico Nacional con polémico comentario para el América: “tendrá su verdadera prueba”