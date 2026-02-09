¿Cuándo caerá el pago de febrero de la Beca Benito Juárez 2026 a todos los beneficiarios? Esto se sabe sobre el depósito

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa Benito Juárez representa un programa social promovido por el Gobierno de México, dirigida a estudiantes que asisten al nivel medio superior en instituciones públicas.

Beneficiarios de este programa social obtienen un pago de mil 900 pesos cada dos meses, que se deposita directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Este apoyo económico tiene como objetivo respaldar la continuidad de los jóvenes en el bachillerato o la preparatoria.

La cantidad otorgada busca que los alumnos beneficiados puedan adquirir distintos materiales que contribuyan a finalizar sus estudios.

Es importante estar al pendiente de las redes de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. (X/@becasbenitojuarez)

La gestión de la Beca Benito Juárez está a cargo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dependencia del Gobierno mexicano.

El objetivo es disminuir la deserción escolar en el nivel medio superior y ampliar las oportunidades para que más jóvenes puedan ingresar a la universidad.

Quienes reciben este apoyo pueden destinarlo a la compra de útiles, libros, comida o para costear los traslados entre su casa y la escuela.

Pago de febrero de 2026 de la Beca Benito Juárez

En el transcurso de febrero de 2026 se llevará a cabo la distribución del apoyo económico correspondiente a la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios, siguiendo los tiempos comunicados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Hasta este lunes 9 de febrero no se ha publicado el calendario de pagos de este programa social, aunque las autoridades federales difundieron información relacionada con el siguiente periodo de entrega.

Este mes de febrero se realizará el pago de la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios. Foto: Archivo/Infobae México.

Debe señalarse que los pagos de la Beca Benito Juárez se otorgan de manera escalonada de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno de quienes inscribieron al estudiante menor de edad.

De esta forma, los depósitos se reflejan gradualmente en las cuentas asociadas a las tarjetas del Banco del Bienestar, como se explicó en secciones anteriores.

¿Cuándo será publicado el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez 2026?

Autoridades federales indicaron que todavía falta algunos días para que se publique el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al mes de febrero.

Cabe destacar que los depósitos corresponden al mes de enero y febrero para todos los beneficiarios.

Los pagos de la Beca Benito Juárez se realizarán en los próximos días de febrero. Foto: Facebook/Noticias Bienestar.

Es importante mencionar que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, además de la Beca Rita Cetina también se dispersará la Beca Benito Juárez para alumnas y alumnos de nivel medio superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro para estudiantes de universidad.

Por lo tanto, pidió a los beneficiarios tener paciencia y en los próximos días se publicará el calendario oficial de pagos de este mes de febrero. Detalló estar al pendiente únicamente de los canales y medios oficiales.

“Atención muy pronto calendario de pagos de las becas para el bienestar serán durante febrero”, informaron autoridades federales.

Estos datos tienes que conocer antes de acudir al cajero para sacar el pago de febrero de la Beca Benito Juárez 2026

A los beneficiarios de la Beca Benito Juárez, se informa que los estudiantes de secundaria pública que sean incorporados recientemente, es decir, quienes cursan primer año o son de nuevo ingreso, deben cambiar el NIP de su tarjeta del Banco del Bienestar.

Para actualizar el NIP, se deben cumplir estos pasos:

En el menú principal, elegir la opción para Cambiar NIP.

El sistema solicitará un nuevo NIP; introdúcelo y selecciona continuar.

Para validarlo, deberás ingresar nuevamente el nuevo NIP.

El Banco del Bienestar recordó la importancia de no compartir el NIP con ninguna persona.