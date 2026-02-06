México

Beca Rita Cetina y Benito Juárez: estos son los pasos para verificar el depósito del primer pago

El primer pago 2026 comenzará a depositarse de manera escalonada en próximos días

El primer pago 2026 comenzará a depositarse de manera escalonada en próximos días

El primer pago de 2026 de los programas Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez corresponde al bimestre enero–febrero y comenzará dispersarse durante febrero de forma escalonada, de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

A diferencia de otros apoyos, estos depósitos no se realizan en una sola fecha, por lo que es normal que algunos estudiantes o familias no reciban el recurso inmediatamente y otros lo tienen en proceso.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan consultar únicamente el Buscador de Estatus oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, único medio confiable para confirmar si el apoyo ya fue liberado.

¿Cómo verificar el depósito del primer pago de la beca?

Para saber si el primer pago fue depositado, los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo que solo requiere contar con la CURP y acceso a internet.

1. Ingresa al Buscador de Estatus oficial

El primer paso es entrar al portal gob.mx/becasbenitojuarez, sitio oficial de la Becas Benito Juárez, y seleccionar la opción Buscador de Estatus.

2. Captura tu CURP completa

El sistema solicita la CURP completa del beneficiario para identificar el expediente. Es importante escribirla correctamente, ya que cualquier error impedirá consultar la información.

Los pagos se liberan de forma escalonada según la letra inicial de la CURP. Por ejemplo, beneficiarios cuya CURP inicia con A o B suelen recibir el depósito antes que aquellos con letras posteriores.

3. Revisa el estatus del pago

Una vez ingresada la CURP, el sistema mostrará el estado actual del apoyo, el cual puede aparecer como:

  • Depositado
  • En proceso
  • Pendiente

Además, el buscador indica la fecha estimada de depósito y el medio de pago asignado, ya sea la Tarjeta del Bienestar o una cuenta bancaria vinculada.

4. Verifica el saldo en tu banco

Si el estatus indica que el pago ya fue depositado, el siguiente paso es revisar el saldo en:

  • Cajeros automáticos
  • Aplicación bancaria
  • Ventanillas del Banco del Bienestar

En algunos casos, el retiro del apoyo no genera comisión, lo que permite disponer del monto completo.

Recomendaciones clave para no perder el apoyo

Las autoridades recomiendan revisar el Buscador de Estatus de manera periódica, ya que los depósitos no caen el mismo día para todos los beneficiarios. También es fundamental verificar que los datos personales —CURP, nombre y escuela— estén correctos, ya que inconsistencias pueden retrasar la dispersión del recurso.

Asimismo, se insiste en no compartir datos personales ni bancarios en redes sociales o sitios no oficiales, ya que los pagos no se gestionan por mensajes privados ni intermediarios.

Foto: Facebook/Noticias Bienestar.
¿Cuánto pagan las becas en este primer depósito?

Para 2026, los montos de las becas se mantienen sin cambios. En el caso de la Beca Rita Cetina, el apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por estudiante, con 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito en secundaria.

La Beca Benito Juárez otorga mil 900 pesos bimestrales en educación básica y media superior, mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega 5 mil 800 pesos bimestrales a estudiantes de nivel superior.

