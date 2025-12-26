La Unión de Tepito: esta sería su relación con los cigarros ilegales y vapeadores en la CDMX

Un informe reveló el papel de la organización criminal chilanga en la venta de cigarros ilegales y vapeadores. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae

“La Unión de Tepito” habría fortalecido su papel en el comercio ilícito de cigarros y vapeadores en la Ciudad de México, convirtiendo estos productos en una fuente constante de ingresos, sin embargo, queda la incógnita de cuál sería su papel en el negocio.

De acuerdo con el informe “Humo, vapeo y poder”, realizado por la organización civil, Defensorxs, "La Unión" aprovecha la demanda creciente y la prohibición para expandir su control sobre la venta y distribución de mercancía ilegal.

El documento revela que la ausencia de regulación efectiva ha facilitado la integración de comerciantes independientes a redes delictivas, donde la extorsión y los pagos de derecho de piso son prácticas habituales.

Según los datos, la organización tendría presencia en tres estados de la república, donde realizaría actividades relacionadas con el tabaco.

El negocio de los cigarros ilegales

Datos revelados en el informe detallan que, "La Unión de Tepito" ha explotado desde hace años el mercado del tabaco ilegal, el cual sería traído directamente desde Asia“.

Esas tareas de importación serían realizadas por diversas celular ligadas a la organización, entre ellas, una conocida como “Los Marcopolocos”, la cual se encargaría de contrabandear y distribuir cajetillas falsificadas o importadas de contrabando, también conocidas como fayuca.

Ese mercado sería parte de la estrategia adoptada por la organización para genera ingresos recurrentes con menor riesgo.

Asimismo, las actividades derivarían en el nacimiento de nuevas redes de distribución y sobornos para la organización, integrándose a otras como el robo a transportistas y el narcomenudeo, delitos con los que se le relaciona a la Unión.

Los vapeadores y la Unión de Tepito

La organización sería la encargada de la importación, distribución y venta de vapeadores, aprovechando su experiencia en el contrabando y la piratería.

El informe recopila testimonios de presuntos operadores de las organizaciones criminales del país, destacando uno donde un presunto operador de "La Unión de Tepito" señalaría algunos detalles.

La venta de estos productos sería algo que remuneraría sin tantos peligros a las organizaciones criminales. (imagen ilustrativa).

“Chécale ese puesto. Así como lo ves todo chiquito es de la mamá, la señora que trae los vapeadores más locos. Tiene unos así de luces brillantes, igual trae las marcas chinas y unos tabacos gringos bien pesados, señala un presunto operador anónimo de La Unión".

Además, la misma persona que aceptó a dar su testimonio señaló que la señora del puesto que mencionaban era “la mera, mera”, debido a que su hijo y su sobrinos presuntamente trabajan en aduanas del país.

Cobro de derecho de piso y control territorial

El informe destaca que "La Unión de Tepito" exige pagos a quienes buscan vender cigarros y vapeadores en zonas bajo su dominio.

Según datos, “cobrar el derecho de piso a vendedores de vapeadores es una especie de iniciación para quienes ingresan a La Unión de Tepito".

Estos cobros funcionan como mecanismo de integración al grupo, pues los nuevos miembros suelen recibir dispositivos de vapeo como parte de su remuneración.

Además, el control territorial no solo asegura el flujo de mercancía, sino que también convierte al grupo en el principal árbitro sobre qué marcas o productos pueden ofrecerse en el mercado ilegal.

Según el informe, "La Unión de Tepito" tiene presencia relacionada con el mercado de cigarros y vapeadores en el Edomex, Morelos y la Ciudad de México.

Violencia y operaciones criminales

El control de este mercado ilícito no se limita a la extorsión, el informe detalla casos en los que vendedores independientes han sido víctimas de violencia letal por operar sin autorización de "La Unión de Tepito".

Según reportes, la organización utilizaría los recursos generados por el comercio de cigarros piratas y vapeadores ilegales para financiar otras actividades delictivas.

La consolidación de "La Unión de Tepito" en el comercio ilegal de tabaco y vapeadores no solo afectaría la economía formal, sino también la legitimidad de las instituciones, al normalizar la presencia del crimen organizado en la vida cotidiana de la Ciudad de México.

Según Defensorxs, actualmente existe una urgencia por revisar las políticas con relación a esos mercados y fortalecer la capacidad de regulación para impedir que sigan financiando actividades ilícitas.

Vacíos regulatorios y aprovechamiento del crimen organizado

La falta de una regulación clara y la política de prohibición han creado un ambiente propicio para que el crimen organizado expanda su influencia.

El informe documenta que la prohibición de los vapeadores ha impulsado la venta a través de plataformas digitales, permitiendo a “La Unión de Tepito” llegar a un público más amplio y reducir riesgos de intervención policial.

La prohibición sería utilizada por los grupos criminales a su favor. (imagen ilustrativa).

Las organizaciones usarían la demanda insatisfecha y la informalidad para consolidar su red de distribución y garantizar ingresos constantes.

Defensorxs detallan que la política de prohibición de los vapeadores no ha frenado el consumo, sino que ha desplazado la oferta hacia canales informales controlados por el crimen organizado.

Además, la venta de esos productos ilegales en redes sociales habría facilitado la entrada de menores de edad a estas dinámicas, incrementando los riesgos para la salud pública y fortaleciendo la estructura criminal.