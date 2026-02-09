Beca Rita Cetina 2026: así podrás saber el momento exacto en que depositen en tu tarjeta el pago del mes de febrero

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsada por el Gobierno de México y está destinada únicamente a estudiantes inscritos en secundarias públicas del territorio nacional.

Este apoyo económico tiene como finalidad solventar los gastos de insumos y herramientas esenciales que los adolescentes necesitan durante el ciclo escolar para continuar su desarrollo académico.

Los estudiantes pueden emplear este recurso para adquirir libros, alimentos, útiles, materiales escolares, uniformes y cubrir los traslados entre su domicilio y la escuela.

Cada dos meses, quienes estudian la secundaria reciben un pago de mil 900 pesos, que se deposita directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

La administración de la Beca Rita Cetina corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El propósito del programa es reducir el abandono escolar en secundarias públicas y respaldar a los jóvenes para que concluyan la educación básica.

¿Cuándo será el pago de este mes de febrero de la Beca Rita Cetina?

Durante este mes de febrero de 2026 se realizará el pago de la Beca Rita Cetina a todos los beneficiarios, conforme a los plazos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Las autoridades federales señalaron que aún restan algunos días para que se dé a conocer el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente a febrero.

Es relevante señalar que los depósitos cubrirán los meses de enero y febrero para la totalidad de los beneficiarios.

En los siguiente días se publicará el calendario de la Beca Rita Cetina, informaron autoridades federales. Foto: Facebook/Noticias Bienestar.

También se informó que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, además de la Beca Rita Cetina, efectuará la dispersión de la Beca Benito Juárez para estudiantes de nivel medio superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro para universitarios.

Por tal motivo, se solicitó a los beneficiarios que esperen con calma, ya que en los días siguientes se publicará el calendario oficial de pagos de febrero. Se recomendó atender únicamente los medios y canales oficiales.

“Próximamente se dará a conocer el calendario de pagos de las becas para el bienestar programados para febrero”, comunicaron las autoridades federales.

Así sabrás el momento que se haga la dispersión del pago del mes del mes de febrero de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios

Muchos beneficiarios de la Beca Rita Cetina ya están esperando el pago de febrero, el cual equivale a los meses de enero y el presente mes. Se trata de la dispersión del primer bimestre de este 2026.

Estudiantes de secundaria pública en todo el país, que integran este programa social, pueden saber el momento exacto en que se efectúe el pago de este mes de febrero de las siguientes maneras:

El sitio oficial y redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Se publica el calendario oficial de pagos.

En la aplicación del Banco del Bienestar, teniendo la tarjeta ya registrada. Solamente tienes que descargarla en el teléfono, ingresar los datos correspondientes y consultar en cualquier momento el saldo.

En las redes sociales oficiales de Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, ya que también publica el calendario de pagos.

Si estás cerca de un cajero automático de la Secretaría del Bienestar, puedes ingresar la tarjeta y consultarlo.

Hay varias maneras en que se puede saber el momento en que realicen el pago de este mes de febrero de la Beca Rita Cetina. Foto: Archivo/Infobae México.

Cabe recordar que los pagos de la Beca Rita Cetina se llevan a cabo de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de los padres, madres y tutores que registraron al menor de edad.