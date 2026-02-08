SAID Edomex 2026: a partir de estas fechas iniciarán las inscripciones para preescolar

Fechas clave, documentos obligatorios y sorpresas en la selección: así será el registro digital para preescolar en el Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio del proceso de inscripción al ciclo escolar 2026–2027 representa un momento clave para familias del Estado de México con hijas e hijos en edad preescolar.

El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), mecanismo digital establecido por la autoridad educativa estatal, define fechas, requisitos y criterios para participar en la asignación de espacios en escuelas públicas, buscando garantizar acceso y organización para todos los aspirantes.

El calendario de preinscripción SAID organiza las fechas de registro por bloques de letras del apellido, facilitando orden y acceso para las familias. REUTERS/Henry Romero REFILE - REMOVING LOCATION CLASSIFICATION

Con el anuncio oficial de la convocatoria, el trámite de preinscripción será únicamente en línea, gratuito y obligatorio para quienes desean asegurar un lugar en primer, segundo o tercer grado de preescolar.

Fechas clave y dinámica para el registro

El calendario SAID 2026 para preescolar está organizado por bloques de letras, según la inicial del primer apellido del aspirante. Este método proporciona orden y facilita el acceso a la plataforma en las fechas asignadas para cada grupo.

Fechas de registro para preescolar:

A, B, C, D: 9 y 10 de febrero

E, F, G, H, I: 11 y 12 de febrero

J, K, L, M: 13 y 16 de febrero

N, Ñ, O, P, Q, R: 17 y 18 de febrero

S, T, U, V, W, X, Y, Z: 19 y 20 de febrero

El trámite debe realizarse exclusivamente en el portal oficial, donde madres, padres y tutores pueden consultar la oferta de escuelas y registrar hasta cinco opciones de planteles cercanos al domicilio.

Requisitos y criterios de asignación

Documentos indispensables para el registro

Al realizar la preinscripción al ciclo escolar 2026–2027 a través del sistema SAID, madres, padres y tutores deben contar con los siguientes documentos e información para completar el trámite de manera exitosa:

CURP del aspirante : necesaria para identificar al menor en el sistema y validar su edad.

Acta de nacimiento : documento oficial para comprobar la edad y nacionalidad del aspirante.

Correo electrónico vigente : del padre, madre o tutor responsable, ya que será el medio de contacto para notificaciones y comprobantes.

Selección de cinco opciones de escuelas : planteles de preferencia cercanos al domicilio, considerando municipio y colonia/localidad.

CURP de hermanos inscritos (si aplica): en caso de que el aspirante tenga hermanos en la escuela solicitada, para priorizar la asignación.

Para el registro en línea, el sistema SAID exige CURP, acta de nacimiento y un correo electrónico vigente de quien realiza la inscripción. (AP Foto/Rebecca Blackwell, archivo)

De igual manera, la asignación de espacios se realiza con base en dos criterios principales:

Cercanía del domicilio al plantel seleccionado.

Existencia de hermanos inscritos en la escuela elegida.

La selección del turno vespertino no garantiza la asignación en ese horario, ya que depende de la disponibilidad de cupo en cada plantel.

Publicación de resultados y orientación

Los resultados de la asignación podrán consultarse a partir del 31 de julio de 2026 en el portal oficial del Gobierno del Estado de México.

Además, el listado físico estará disponible en las escuelas a partir del 3 de agosto. Por ello, es importante conservar el comprobante de preinscripción emitido al concluir el trámite en línea.

La publicación oficial estará disponible en el portal gubernamental y en escuelas seleccionadas, mientras que familias deberán conservar el comprobante de trámite y podrán recibir orientación mediante canales de atención establecidos. CRÉDITO: Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro

Para quienes requieran orientación, el programa SAID pone a disposición líneas telefónicas y correos electrónicos específicos para resolver dudas y brindar asistencia durante el proceso.