Plan Michoacán: Profepa rescata a una leona africana y a un tigre de bengala, así los encontraron

Una leona africana y un tigre de bengala fueron rescatados en Michoacán. (Foto: Profepa)

La tarde de este 7 de febrero de 2026, autoridades federales realizaron un diligencia como parte del Plan Michoacán para rescatar a una leona africana y a un tigre de bengala en Jiquilpan, por lo que los mantienen en resguardo, adelantando que realizarán las denuncias correspondientes.

Así encontraron a un león y un tigre en Jiquilpan

La Profepa informó en su cuenta de X que en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército Nacional, se realizó una diligencia en un inmueble abandonado.

Durante esta acción, fueron localizados una leona africana y un tigre de bengala, ambos abandonados en un predio de Jiquilpan.

En relación con este hallazgo, la autoridad ambiental comunicó que se procederá a la elaboración del dictamen pericial de los ejemplares resguardados. Además, se presentará la denuncia correspondiente ante las instancias legales.

Las autoridades comentaron que los ejemplares se encontraban en malas condiciones de salud, ya que fueron abandonados en una jaula sin techo, la cual estaba rodeada de basura, tras su rescate fueron enviados a Morelia, en donde recibirán atención medica y tendrán mejores condiciones de resguardo.

(Foto: Profepa)

Profepa clausuró evento en área protegida de Coahuila

La clausura de un evento deportivo-comercial dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas, en Coahuila, puso en primer plano la vigilancia sobre el cumplimiento de la legislación ambiental en espacios protegidos del país.

La acción fue resultado de la coordinación entre autoridades ambientales federales, quienes detectaron que los organizadores no contaban con los permisos obligatorios para actividades turísticas y comerciales en esa zona. El evento, una carrera atlética impulsada en redes sociales por la empresa CarrerasMx, tenía como sede el paraje “Río San Marcos”, dentro del polígono protegido.

El proceso inició cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) interpuso una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras identificar la promoción de la carrera sin autorización. La Profepa notificó preventivamente a los responsables sobre la necesidad de contar con aprobaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Conanp.

A pesar de la notificación, los organizadores no respondieron ni presentaron los documentos requeridos. Posteriormente, se realizó una inspección extraordinaria para constatar si cumplían con la normativa y el pago de derechos. En la visita, personal de la Profepa y la Conanp confirmó la ausencia de permisos, lo que violaba el decreto de creación del área, su programa de manejo y el reglamento aplicable.

La Profepa procedió entonces a la clausura inmediata del evento como medida de seguridad ambiental, con el objetivo de evitar potenciales daños al ecosistema local. Además, aseguró de forma precautoria los materiales y equipos empleados en la organización, que quedaron bajo resguardo en las instalaciones del área natural.

Entre los objetos retirados se encuentran una estructura metálica de meta y salida, 26 vallas, equipo de sonido, una planta eléctrica, mobiliario, un remolque y un vehículo de pasajeros. El procedimiento administrativo para determinar sanciones y responsabilidades legales ya se encuentra en marcha, conforme a la normativa vigente.

Cinco datos clave sobre la intervención de las autoridades:

La carrera atlética fue promovida por CarrerasMx y anunciada para el 1 de febrero.

El evento se planeó en el “Río San Marcos” ( Río Los Mezquites ), dentro de un área natural protegida.

Conanp denunció formalmente la actividad ante Profepa por carecer de permisos ambientales.

La Profepa aseguró materiales y equipos logísticos utilizados para la realización del evento.

El proceso administrativo determinará las sanciones y posibles multas para los organizadores.