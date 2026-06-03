Más de 52 mil menores han sido víctimas de delitos en México en 2026: abuso sexual y violencia familiar encabezan casos

Maltrato Infantil, infancias, maternidad, niños, niñez, infancia, familia, traumas, niños, niñas u adolescentes, maltrato (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, más de 52 mil niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de violencia y otros delitos de enero a abril de 2026, con un impacto visible en la vida de menores de 0 a 17 años, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

La organización indicó que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), estos hechos afectan principalmente a mujeres, quienes representan el 55.1% de las personas agredidas.

PUBLICIDAD

Por cada cinco delitos cometidos contra menores, uno corresponde a otros delitos sexuales, entre los que se incluyen violación, abuso, acoso, hostigamiento sexual y rapto. El SESNSP reporta que 86% de las víctimas de estos delitos son mujeres y 13.5% son hombres.

La violencia familiar representa 21.1% de los casos, con una ligera prevalencia hacia las niñas y adolescentes, quienes constituyen 53.6% de las víctimas, frente a 43.3% de los niños y adolescentes varones.

PUBLICIDAD

El incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar afecta a 11.7% del total, con una distribución casi igualitaria entre mujeres (49.1%) y hombres (49.7%).

Uno de cada diez delitos sufridos por personas de 0 a 17 años está relacionado con la delincuencia organizada, según los criterios de la Convención de Palermo.

PUBLICIDAD

Entre estos delitos se encuentran feminicidio, homicidio doloso, lesiones dolosas, tentativa de feminicidio, trata de personas, tráfico de niñez, pornografía infantil, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo de vehículo y falsificación.

En este grupo, los hombres constituyen el 55.5% de las víctimas y las mujeres el 43.9%.

El SESNSP detalla que de enero a abril de 2026 se registraron 11 mil 110 víctimas de otros delitos sexuales, 10 mil 975 de violencia familiar, 6 mil 112 de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y 5 mil 188 de delitos tipificados en la Convención de Palermo.

PUBLICIDAD

Las cifras incluyen 185 víctimas de feminicidio y homicidio doloso, así como 91 casos de trata de personas y 15 de secuestro.

Además, 2.4% de las víctimas menores sufrieron delitos asociados a la delincuencia organizada, como fraude, privación ilegal de la libertad y otros atentados contra la integridad corporal.

PUBLICIDAD

El Secretariado Ejecutivo reporta una disminución de feminicidios de niñas y adolescentes, pasando de 22 casos en el primer cuatrimestre de 2025 a 16 en el mismo periodo de 2026.

Los homicidios dolosos bajaron de 274 a 169, lo que representa una reducción de 38.3%. Los asesinatos con arma de fuego pasaron de 218 a 141, una disminución de 35.3%. La trata de personas también descendió un 22.2%, y los casos de extorsión disminuyeron de 114 a 75.

PUBLICIDAD

Las entidades con mayor incidencia de delitos sexuales contra menores son Jalisco, Ciudad de México y Veracruz, mientras que Benito Juárez (Quintana Roo), Juárez (Chihuahua) y Zapopan (Jalisco) destacan a nivel municipal.

En violencia familiar, los estados con más casos son Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México, con municipios como Juárez (Chihuahua), Irapuato (Guanajuato) e Iztapalapa (CDMX) en los primeros lugares.

PUBLICIDAD

Las víctimas de delitos sexuales suelen tener entre 13 y 17 años (59.2%), mientras que la violencia familiar afecta, en su mayoría, a menores de 0 a 12 años (62.7%). En delitos relacionados con la delincuencia organizada, 75.9% de las víctimas tienen entre 13 y 17 años.

El marco legal internacional, como la Convención sobre los Derechos del Niño, obliga al Estado mexicano a adoptar medidas legislativas, sociales y educativas para proteger a la infancia contra toda forma de abuso, explotación y violencia física o mental.

PUBLICIDAD

La Red por los Derechos de la Infancia en México planteó la necesidad de una estrategia integral de seguridad y prevención, así como la consolidación de políticas públicas que garanticen el bienestar de la niñez, con atención especial a las zonas más conflictivas y a la participación de niñas, niños y adolescentes en la prevención de la violencia.