El video que la CNTE no olvida: estas son las promesas que Sheinbaum hizo al magisterio en su campaña presidencial

Las imágenes difundidas en plataformas muestran ofrecimientos sobre sueldos y jubilaciones que hoy contrastan con el pulso sindical, en plena exigencia de derogar la norma del ISSSTE de 2007 y volver a un modelo solidario. (Infobae-Itzallana)

En medio del conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal, ha resurgido en redes sociales un video de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en el que la entonces candidata formuló compromisos concretos dirigidos al magisterio nacional.

En las imágenes, que circulan ampliamente en plataformas digitales —y cuya autenticidad no ha sido desmentida por la Presidencia—, Sheinbaum se comprometió a dos puntos centrales:

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Equiparar el salario mínimo magisterial al salario medio del IMSS , lo que en aquel momento representaba alrededor de 17 mil pesos mensuales , dado que algunos maestros percibían menos que esa cantidad.

Revertir las reformas a los sistemas de pensiones de 1997 y 2007, impulsadas durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, respectivamente, y que, según la entonces candidata, condenaron a los trabajadores del Estado y afiliados al Seguro Social a “pensiones de miseria”.

En campaña, Sheinbaum se comprometió ante miles de simpatizantes, entre ellos integrantes del magisterio, a aumentar el salario docente “por lo menos al salario medio registrado en el IMSS” y a “echar abajo la reforma neoliberal en pensiones, la realizada por Zedillo y la de Calderón para que haya pensiones justas”.

Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran a la entonces candidata ofreciendo elevar la remuneración docente al promedio del IMSS y revertir cambios a los regímenes de retiro aprobados en 1997 y 2007

El contexto del conflicto actual

El resurgimiento del video ocurre en un momento de alta tensión entre la CNTE y el gobierno de Sheinbaum. Entre las principales exigencias actuales de la organización se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el retorno a un sistema solidario de pensiones, jubilaciones dignas y un aumento del 100% al salario base.

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En redes sociales también se difundió un video donde integrantes de la CNTE reclamaron directamente a la presidenta su falta de disposición para entablar diálogo con la Coordinadora. “Muchos de los mexicanos que estamos aquí votamos en la esperanza y en la promesa que hiciste de campaña. Cuando un maestro habla, sabe lo que está diciendo”, declaró una integrante de la organización durante una protesta en Jiutepec, Morelos.

¿Qué se ha cumplido y qué sigue pendiente?

Frente a la demanda de pensiones, el gobierno de Sheinbaum ha señalado como respuesta el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El Fondo de Pensiones para el Bienestar opera a plena capacidad en 2026, con el objetivo de garantizar que los trabajadores se retiren con el 100% de su último salario, dentro del tope establecido.

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Ninguna propuesta del gobierno ha atendido la demanda básica de la Coordinadora: el retorno al sistema solidario de pensiones, la eliminación de las Afores y el cálculo de las pensiones en salarios mínimos, no en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En cuanto al salario, los maestros de educación básica recibieron aumentos del 10 y 9 por ciento en 2025 y 2026, más del doble de la inflación acumulada desde 2019, según informó la propia presidenta. No obstante, la CNTE exige un aumento del 100% al salario base, demanda que el gobierno no ha aceptado.

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REUTERS/Luis Cortes

La postura del gobierno

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha ofrecido diálogo y ha señalado que atenderá solo las demandas magisteriales consideradas posibles. La presidenta ha dejado claro que la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 no es viable, argumentando que las finanzas públicas no lo permiten y que eliminar esa ley implicaría comprometer recursos destinados a programas sociales, obra pública e incluso los salarios del propio Estado.

“El debate entre lo prometido en campaña y lo ejecutado desde Palacio Nacional se mantiene abierto, mientras la CNTE sostiene movilizaciones y el gobierno insiste en que las mesas de negociación continúan activas.”

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