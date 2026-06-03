Protestas y bloqueos de la CNTE elevan a 405 millones de pesos las pérdidas económicas en CDMX

Una ilustración editorial muestra una tensa escena urbana en el corredor Reforma – Centro Histórico de la Ciudad de México, con edificios dañados, negocios afectados, protestas y tráfico bloqueado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los episodios recientes de protestas y bloqueos en el corredor Reforma – Centro Histórico de la capital encendieron las alarmas entre los sectores productivos de la Ciudad de México.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) manifestó su rechazo absoluto a los actos vandálicos y la alteración del orden social ocurridos en el marco de las movilizaciones lideradas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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Esta organización empresarial repudió especialmente los ataques contra la infraestructura pública y privada, como la destrucción de cristales en la Torre Bienestar, los daños a vehículos oficiales y el intento de retención de un camión recolector de basura. Para los comerciantes, estas conductas no solo exceden el derecho legítimo a manifestarse, sino que representan un peligro directo para ciudadanos, empleados, visitantes y pequeños negocios.

Asimismo, advirtió que la persistencia de este tipo de acciones amenaza la estabilidad laboral y la viabilidad económica de miles de familias que dependen de la actividad comercial en el corazón de la metrópoli.

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Impacto económico: pérdidas millonarias y comercios afectados por manifestaciones de la CNTE

El saldo de estas jornadas ha sido devastador para el sector formal. Según datos proporcionados por la Canaco CDMX, las afectaciones económicas acumuladas por el plantón instalado desde el 25 de mayo en las calles 5 de Mayo y 20 de Noviembre alcanzan los 355 millones 770 mil pesos hasta el 3 de junio.

A este monto se añaden 49 millones 700 mil pesos en pérdidas adicionales, provocadas únicamente por la marcha y los bloqueos realizados el 1 de junio. De esta manera, el impacto financiero total asciende ya a 405 millones 470 mil pesos, afectando directamente a 4,091 unidades económicas.

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Una ilustración conceptual editorial representa el impacto económico en el Centro Histórico, donde billetes y monedas mexicanas se desintegran sobre un mapa con bloqueos, afectando a pequeños comercios y ahuyentando clientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los negocios han visto reducida la afluencia de clientes, una contracción en sus ventas, obstáculos para el abastecimiento de mercancías y dificultades para que sus colaboradores puedan desplazarse hasta sus centros de trabajo. El líder del sector señaló que prolongar estas condiciones pondría en riesgo el empleo de muchas personas y la continuidad de las operaciones comerciales en el área.

Llamado a la legalidad y la protección del comercio

Ante este panorama, la Canaco CDMX hizo un llamado urgente a las autoridades locales y federales para restablecer el Estado de derecho y garantizar el libre tránsito.

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La organización insistió en la necesidad de aplicar la ley de forma estricta, detener los actos de vandalismo, liberar las vías de comunicación y proteger las fuentes de trabajo.

Manifestó que la capital del país requiere orden, certeza y seguridad para mantener su papel como motor económico nacional. De no actuar con prontitud, la normalización de estos episodios podría tener consecuencias graves para la estabilidad y el desarrollo de toda la ciudad.

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