Kanye West pone tienda Pop Up en CDMX: fechas, lugar y precios oficiales

El arribo de Kanye West y su tienda pop up ha generado reacciones encontradas y comentarios sobre los precios. (Créditos: Europa Press. Yeezy)

La llegada de Kanye West a la Ciudad de México no sólo revolucionó la agenda musical, sino que también transformó el panorama de la moda urbana local.

Con la apertura de una tienda pop up de Yeezy, marca creada por el reconocido artista y diseñador estadounidense, llegó a la capital una experiencia inédita para sus seguidores y los entusiastas del streetwear.

Kanye West eligió la colonia Juárez como epicentro del streetwear al inaugurar su espacio temporal en Copenhague 27. (Instagram/ @outsantii)

Durante un par de semanas, la zona de la colonia Juárez se convertirá en punto de encuentro para seguidores de la moda urbana y del propio West. La tienda temporal reunirá prendas icónicas y una propuesta de estilo minimalista que caracteriza a la marca.

Ubicación y fechas de la tienda pop up

La tienda pop up de Yeezy abrió sus puertas este 7 de febrero de 2026 en Copenhague 27, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. El espacio permanecerá en funcionamiento hasta el 21 de febrero, en un horario de 11:00 a 19:00.

La iniciativa surge en paralelo a la gira de conciertos que el artista ofreció el 30 y 31 de enero en la Plaza de Toros México, lo que ha potenciado el interés del público.

La tienda pop up de Yeezy abrió en la Ciudad de México el 7 de febrero de 2026, marcando tendencia en la moda urbana local. (Instagram/ @yzy)

Las filas, el entusiasmo y la afluencia sostenida reflejan la relevancia de la marca en el mercado mexicano y la capacidad de convocatoria de West.

Precios oficiales y catálogo de productos

La tienda ofrece una amplia variedad de prendas y accesorios para quienes buscan piezas originales de Yeezy. Los precios oficiales fueron revelados en sus redes y han sido tema de conversación por su rango.

Precios y productos destacados:

Camisetas: 860 pesos

Sudaderas: mil 480 – mil 680 pesos

Pantalones: mil 640 – mil 680 pesos

Chamarras y parkas: mil 640 – 3 mil 420 pesos

Sandalias: mil 200 pesos

Calcetas y gorros: 860 pesos

Lentes y bolsos: $860 – 2 mil 640 pesos

El catálogo abarca tallas para adultos y jóvenes, en una paleta de colores neutros y diseños minimalistas que definen el sello de la marca.

El catálogo de Yeezy en CDMX incluye camisetas, sudaderas, pantalones, chamarras y sandalias en variedad de precios y tallas. (Yeezy)

La posibilidad de compra inmediata, sin esperas ni envíos internacionales, se ha convertido en uno de los principales atractivos para los asistentes.

Reacción del público y fenómeno social

La apertura de la tienda generó una respuesta inmediata en plataformas digitales y se sumó a la ola de entusiasmo por la visita de West al país.

La conversación en redes se ha dividido entre quienes celebran la llegada de Yeezy al país y quienes han criticado los precios.

Entre los comentarios más frecuentes destacaron frases como:

“Con esos precios mejor me aguanto los 6 meses que tarda en llegar.”

“Se las está dejando caer sabroso con los precios.”

“Las slide están muy caras, sale más barato en la página.”

El rapero estadounidense causó revuelo al asistir a diferentes restaurantes de la Ciudad de México para disfrutar de su experiencia en el país. (IG: @italiacarolinasherrera)

Al mismo tiempo, la presencia de vendedores ambulantes en los conciertos con mercancía alternativa ha sido parte del fenómeno, mostrando la creatividad local y el interés por el universo estético que rodea a Kanye West.