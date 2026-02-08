Exatlón México: quién sale eliminado hoy 8 de febrero

Cada domingo un deportista tiene que abandonar la competencia CRÉDITO: fb/exatlonmexico

Una semana decisiva en Exatlón México ha puesto en la cuerda floja a los hombres del equipo rojo y a las mujeres del equipo azul, con filtraciones en redes sociales que ya apuntan a posibles eliminados.

La tensión ha escalado tras los recientes duelos, dejando el destino de varios atletas en manos del rendimiento dominical y abriendo el debate sobre la confiabilidad de los spoilers que circulan.

¿Quién sale eliminado en Exatlón México?

Los reflectores apuntan al duelo de eliminación varonil entre los rojos, donde tres nombres resuenan con fuerza:

Benjamín Saracho

César Villaluz

Emilio Rodríguez

De acuerdo con las filtraciones más replicadas, Benjamín sería el atleta que dejaría la competencia este domingo, aunque versiones alternativas sugieren que la salida podría recaer en una integrante azul, como Natalie.

La incertidumbre crece porque la producción ha jugado con las expectativas y los fans debaten si esta vez los rumores son ciertos o parte de una estrategia para sorprender a la audiencia.

Dónde y a qué hora ver Exatlón México

Los equipos azul y rojo de Exatlón México protagonizaron una semana 17 marcada por la Batalla Colosal y la lucha por la Medalla Varonil. CRÉDITO: FB

La transmisión de Exatlón México continúa por Azteca Uno, bajo la narración de Antonio Rosique.

Los episodios se emiten de lunes a viernes a las 20:30 horas, mientras que los domingos de eliminación arrancan a las 20:00 horas.

El desenlace de esta semana, que promete grandes emociones y sorpresas, podrá verse en ese horario habitual.

¿Cómo llegan azules y rojos al episodio?

El equipo azul afronta el episodio con una ventaja clara: ha ganado tanto el duelo por la ventaja como la primera supervivencia.

Esta racha positiva les permite encarar el domingo con mayor tranquilidad y la posibilidad de definir el rumbo de la competencia.

En cambio, el equipo rojo enfrenta una crisis de resultados y tensiones internas.

Las discusiones entre Emilio y Karol, sumadas a la presión de los circuitos, han afectado el ambiente.

Los rojos llegan obligados a ganar para evitar despedirse de uno de sus integrantes, una situación que ha desgastado la moral del grupo.

Un accidente reciente, donde Evelyn Guijarro impactó a Mati Álvarez con un aro, ha provocado polémica y discusión tanto entre los atletas como en redes sociales.

Este episodio ha incrementado la tensión de cara al duelo de eliminación, haciendo de este domingo un capítulo crucial.

¿Qué tan confiable es el spoiler de Exatlón?

Las filtraciones han sido protagonistas en la conversación digital de la semana.

Si bien la mayoría de los rumores apuntan a que Benjamín Saracho será el próximo eliminado, existen voces que desconfían de la veracidad de estos spoilers.

Algunas teorías incluso sugieren que una mujer azul, como Natalie, podría ser la verdadera eliminada, retando la narrativa construida durante la semana.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial y solo la emisión del programa despejará la duda.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Galardo

Humberto Noriega

César Villaluz

Karol Rojas

Ella Bucio

Benyamin Saracho

Emilio Rodríguez

Equipo azul:

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Alexis Vargas

Alejandro Aguilera

Katia Gallegos

Adrián Leo

Danna Castro

El episodio de esta noche no solo definirá al eliminado número 18 de la temporada, sino que podría alterar el equilibrio entre los equipos y marcar el inicio de una nueva etapa en la competencia.

La expectativa está en su punto más alto y la respuesta solo llegará en el circuito.