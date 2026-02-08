Angelique Boyer sería la protagonista del remake de “Muchacha italiana viene a casarse” producida por Rosy Ocampo

La actriz se estaría preparando para su próximo proyecto en la pantalla chica. Crédito:Cuartoscuro

Angelique Boyer se encuentra triunfando en la pantalla chica con “Doménica Montero”, melodrama que se transmite en el horario estelar de Televisa y ha recibido muy buenos comentarios del público desde su lanzamiento en la plataforma ViX.

En medio del éxito, comenzaron a surgir rumores sobre la posibilidad de que la actriz protagonice la nueva versión de “Muchacha italiana viene a casarse”, lo cual parece ser una realidad.

Angelique Boyer consolida su éxito en televisión con 'Doménica Montero', uno de los melodramas más vistos en ViX y Televisa. Crédito: (Jovani Pérez/ Infobae)

¿Angelique Boyer será protagonista de “Muchacha italiana viene a casarse”?

De acuerdo con el periodista Raúl Gutíerrez, ya se confirmó que la actriz de 37 años trabajará nuevamente junto a la productora Rosy Ocampo en el remake de “Muchacha italiana viene a casarse”.

“Se confirmó que Angelique Boyer será la próxima protagonista de la productora Rosy Ocampo para el remake de la telenovela ‘Muchacha italiana viene a casarse’, cuyo estreno está previsto para 2027″, se lee en X.

Cabe mencionar que anteriormente, la actriz fue cuestionada al respecto por los micrófonos de Televisa, y aunque negó que el protagónico fuera un hecho, se dijo feliz ante la posibilidad de volver a trabajar con la productora.

"Que así sea, si es por un buen augurio y es el personaje que me elige a mí, yo voy a ser la más puesta, además trabajar con Rosy Ocampo siempre es una maravilla, con todo su equipo, toda su producción, estaría en muy buenas manos“, expresó.

La actriz Angelique Boyer protagonizaría el remake de 'Muchacha italiana viene a casarse', bajo la producción de Rosy Ocampo. Crédito:Cuartoscuro

Rosy Ocampo y Angelique Boyer trabajarían juntas por segunda ocasión

Hasta ahora, la actriz no ha confirmado lo dicho por el periodista ni se ha pronunciado al respecto, al igual que la productora, pero de ser un hecho, sería la segunda vez que trabajan juntas.

Cabe recordar que en 2021 hicieron equipo en el melodrama “Vencer el pasado”, donde la actriz también trabajó junto a su pareja, Sebastián Rulli.

Además, se trataría de la tercera versión de “Muchacha italiana viene a casarse”, la primera salió al aire en 1971 y fue protagonizada por Angélica María y Ricardo Blume. Más de cuatro décadas después, Livia Brito y José Ron protagonizaron una nueva versión, la cual fue bien recibida por los televidentes.

Angelique Boyer se mostró emocionada por un próximo proyecto cinematográfico, aunque aún no revela detalles sobre su debut en la pantalla grande. (Captura de pantalla)

¿Angelique Boyer llegará a la pantalla grande?

Mientras los rumores de su próximo protagónico van en aumento, la intérprete se dijo emocionada por un nuevo proyecto, y aunque no reveló detalles, dejó entrever que se trataba de un trabajo que la llevará a la pantalla grande.

“Las primeras veces de lo que sea me parecen un regalo inmenso. Entrar a un set así, compartir con personas que me enseñan, que me retan, que me hacen mejor, y sentir esa alegría profunda de estar exactamente donde tengo que estar”, escribió en Instagram.

Y agregó: “Se viene algo muy especial. No puedo decir nada todavía, pero lo que sí puedo decir es que tengo el corazón lleno y unas ganas enormes de ver la respuesta del público en pantalla grande”.