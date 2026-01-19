Doménica Montero llega a la televisión abierta y apuesta por el horario estelar

La producción de Carlos Bardasano trae de vuelta una historia llena de intriga y pasión, con Angelique Boyer y Marcus Ornellas conquistando a nuevos fans desde su esperado estreno en el horario estelar -(Instagram/@domenicamontero.of)

Este lunes 19 de enero, Doménica Montero se estrena en la televisión abierta de México, marcando un nuevo momento para una de las telenovelas que más atención ha concentrado en los últimos años. Tras su lanzamiento en Estados Unidos y su circulación en plataformas de streaming, la historia encuentra ahora un espacio en la señal abierta.

La producción, encabezada por Carlos Bardasano, ha logrado posicionarse gracias a una narrativa intensa que ha sabido mantener el interés del público. Aunque se trata de una historia conocida por versiones anteriores, esta adaptación ha conseguido una lectura distinta que conecta con nuevas audiencias.

Su llegada al Canal de las Estrellas, en horario estelar a las 9:30 de la noche, confirma la apuesta por un melodrama que ya venía generando expectativa incluso antes de su estreno formal en México.

Un elenco que sostiene la intensidad del relato

La telenovela Doménica Montero, producida por Carlos Bardasano, cuenta con una adaptación que conecta con nuevas audiencias mexicanas. (Prime Video)

Angelique Boyer lidera el proyecto con una interpretación que destaca por la naturalidad emocional y la fuerza de sus matices. Su trabajo ha sido uno de los elementos más comentados por quienes ya han seguido la historia en otras versiones.

Marcus Ornellas se suma como uno de los protagonistas masculinos, aportando presencia y un personaje que ha captado miradas. A su lado, Brandon Peniche imprime intensidad desde su rol, convirtiéndose en uno de los puntos más llamativos del conflicto narrativo.

La participación de Scarlet Gruber completa un ensamble que ha dado de qué hablar por la forma en que se equilibran las actuaciones, construyendo un conjunto sólido que sostiene el ritmo de la historia.

Un reparto amplio que da cuerpo al melodrama

El reparto de Doménica Montero incluye a figuras reconocidas como Diego Amozorrutia, José Manuel Rincón y Graco Sendel, aportando peso dramático a la trama. - (Instagram/ @gracosendel)

Además de los roles principales, Doménica Montero cuenta con un elenco que refuerza cada línea narrativa. Entre los nombres que forman parte del reparto se encuentran Diego Amozorrutia, José Manuel Rincón y Graco Sendel.

A ellos se suman Arcelia Ramírez, Alejandro Ávila y Alejandro Tomassi, quienes aportan experiencia y peso dramático a la producción. Cada personaje cumple una función clara dentro del entramado de la historia.

Este conjunto de actores es el encargado de dar profundidad a una trama que ha sido reconocida por su intensidad y por la manera en que se desarrolla el conflicto central.

Del streaming a la conversación en redes

Doménica Montero se consolida como una de las apuestas más fuertes del melodrama actual, capaz de generar expectativa antes de su estreno formal en México. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Antes de su llegada a la televisión abierta, la telenovela ya había comenzado a generar impacto en redes sociales. Clips compartidos por los usuarios hicieron que distintas escenas se volvieran virales, despertando curiosidad y comentarios.

Ese contacto previo con el público permitió que la audiencia se familiarizara con el tono y la narrativa incluso antes del estreno en México. La historia logró así una conexión anticipada que ahora se traslada a la pantalla tradicional.

Con este estreno, Doménica Montero se presenta como una de las apuestas fuertes del melodrama actual, lista para captar atención, miradas y aplausos desde su primer capítulo en señal abierta.