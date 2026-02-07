Redes sociales se inundan de comentarios tras la vinculación a proceso de Livia Brito

La actriz Livia Brito. (Cuartoscuro)

La actriz cubana Livia Brito ha causado controversia en las últimas horas debido a que el este viernes 6 de febrero se informó sobre su vinculación a proceso por el delito de falsedad de declaraciones.

La protagonista de varias telenovelas mexicanas, se enfrenta actualmente a un proceso legal acusada de mentir ante las autoridades sobre que nunca agredió físicamente al fotógrafo Ernesto Zepeda.

Tras su detención, usuarios de redes sociales se comenzaron a manifestar a favor y en contra de Brito, dejando múltiples comentarios sobre la situación en plataformas como Facebook e Instagram.

La reacción de los internautas se puede percibir en su mayoría negativa, debido a que muchos expresaron su malestar sobre que la artista no asumió su responsabilidad ante el hecho ocurrido hace algunos años.

Asimismo, en las redes oficiales de la actriz se pueden observar cientos de críticas desfavorables, a los cuales sus seguidores pidieron parar con esta ola de odio y respetar el caso que enfrenta Livia.

También se abrió un debate sobre si la trayectoria profesional de la estrella en la televisión nacional puede influir de manera positiva o negativa durante el juicio, al igual que la del paparazzi de denunciante.

Vinculan a proceso a la actriz Livia Brito

El proceso legal que enfrenta Livia Brito con el fotógrafo Ernesto Zepeda dio un giro tras una reciente decisión judicial. Según información difundida por C4 Jiménez, un magistrado determinó que existen elementos suficientes para que la investigación por falsedad de declaraciones continúe en contra de la actriz, lo que implica su vinculación formal a proceso.

“Vinculan a proceso a Livia Brito. Tras 2 años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de Falsedad de Declaraciones. Desde 2024 el paparazzi Zepeda y la abogada Ángela Frías la denunciaron, luego de que mintió ante la autoridad, negando agredir al fotógrafo”, se publicó en la red social X.

La controversia inició cuando Zepeda y su abogada Ángela Frías presentaron una denuncia en 2024, acusando a Brito de haber mentido durante su testimonio ante la autoridad, al negar que agredió físicamente al paparazzi. Este hecho marcó el inicio de una disputa legal que ha persistido durante varios años.

El magistrado vinculó a proceso a Livia Brito por el delito de falsedad de declaraciones contra el paparazzi Ernesto Zepeda. (RS)

En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que la celebridad debía pagar una indemnización por daño moral al fotógrafo. Decisión judicial llegó semanas después de que ella informara que la SCJN había admitido un amparo en revisión, recurso que buscaba revertir la sentencia que la obligaba a dar el pago.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el juicio de amparo que promoví para proteger mi derecho a la privacidad y a la propia imagen”, señaló Brito en un video difundido en sus redes sociales.

Hasta esta reciente resolución sobre su vinculación a proceso por falsedad de declaraciones, no se había informado sobre avances en el caso.

En resumen:

El conflicto legal entre la actriz Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda comenzó en junio de 2020 en Cancún.

Tras el incidente, el paparazzi presentó demandas legales y, en 2023, obtuvo fallos favorables por daños morales y físicos, que obligaban a la artista y a su expareja a pagar una indemnización que superaba el millón de pesos.

La actriz impugnó estas decisiones y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En junio de 2025, la Corte rechazó su recurso y confirmó de manera definitiva la sentencia a favor de Ernesto Zepeda.

El fotógrafo y su equipo legal denunciaron a Brito por falsedad de declaraciones, debido a que la actriz negó la agresión durante el juicio civil, hecho que fue confirmado por las autoridades judiciales.

Livia Brito fue vinculada a proceso por falsedad de declaraciones en relación con el caso de Ernesto Zepeda.