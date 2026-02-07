México

Presidente de la Suprema Corte afirma que “la construcción de la justicia requiere de la participación de todas y todos”

Hugo Aguilar Ortiz anunció nuevas estrategias en conjunto con las consejerías jurídicas estatales

El ministro presidente Hugo Aguilar
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz destaca la importancia del liderazgo del Poder Judicial en la construcción de la justicia. CUARTOSCURO

“La justicia en México se construye con la participación de todas y todos, y el Poder Judicial debe asumir un liderazgo claro”. Así lo afirmó Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al encabezar una reunión con titulares de las consejerías jurídicas de los estados, celebrada este 7 de febrero.

En ese encuentro, el ministro presidente señaló la importancia de que la SCJN mantenga un contacto directo con la participación ciudadana, convocando a instituciones jurídicas de todo el país a sumar esfuerzos por la justicia.

Aguilar Ortiz declaró que construir el diálogo y trabajar unidos debe convertir a la Corte en un instrumento para consolidar decisiones que se inserten de la mejor manera en la vida pública de la Federación y de las entidades federativas.

Acompañaron al ministro la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, y representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación.

Durante su exposición “Retos del Nuevo Sistema de Justicia en México”, Aguilar Ortiz explicó que, tras la reciente elección en el ámbito judicial, la SCJN entra en una nueva etapa que demanda alianzas estratégicas con organismos clave en la función pública.

Nuevos ejes deben guiar la impartición de justicia en México, de acuerdo con el presidente de la SCJN

La SCJN lanza un programa
La SCJN lanza un programa nacional de impulso a la justicia con ejes como perspectiva de género, inclusión social y derechos indígenas. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

El ministro presidente llamó a las consejerías jurídicas estatales y federal a integrarse a un programa nacional de impulso a la justicia.

Los ejes de este programa incluyen la perspectiva de género, la inclusión social, la defensa de los pueblos indígenas, la protección al medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y el fortalecimiento de la justicia laboral.

Aguilar Ortiz enfatizó la urgencia de transformar el Poder Judicial en un espacio abierto y legítimo para toda la sociedad. Sostuvo que la Corte, el sistema de justicia y el propio Poder Judicial de la Federación deben mantener su legitimidad y escuchar a toda la ciudadanía, incluyendo a la clase empresarial y a los inversionistas.

Aseguró que brindar certeza jurídica a estos sectores resulta fundamental porque de ello dependen las condiciones del país, la confianza para invertir y la generación de riqueza y empleo.

En este contexto, la SCJN apuesta por la transparencia y el acercamiento efectivo con la población mexicana. El propio ministro recordó la apertura de espacios de diálogo mediante audiencias públicas y anunció que el Pleno del Máximo Tribunal llevará a cabo próximamente su primera sesión extraordinaria fuera de su sede habitual.

¿Qué son las consejerías jurídicas?

Las consejerías jurídicas son clave
Las consejerías jurídicas son clave para la representación legal y la asesoría técnica al Ejecutivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consejerías jurídicas, tanto a nivel federal como estatal, constituyen órganos fundamentales para asesorar y representar legalmente al Poder Ejecutivo dentro del Estado de derecho, según información del Gobierno del Estado de Morelos.

Su función principal es ofrecer asesoría jurídica y representación legal al Ejecutivo y a la administración pública paraestatal en todos los actos jurídicos de su competencia, asegurando el cumplimiento de los principios de constitucionalidad y legalidad.

Entre sus responsabilidades generales se cuenta la revisión y elaboración de proyectos de ley, reglamentos, acuerdos y decretos que propone el Ejecutivo al Congreso; además, realizan la compilación y difusión de la legislación vigente. Estas labores buscan garantizar que cada acción del Ejecutivo, ya sea federal o local, se ajuste al marco constitucional.

Las consejerías jurídicas también representan al gobierno en procesos judiciales y administrativos, defienden los intereses jurídicos del Estado y promueven la capacitación técnica en temas legales tanto dentro de sus propias áreas como en otras dependencias del Ejecutivo.

Asimismo, fomentan el respeto al Estado de derecho y promueven mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

