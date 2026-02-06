“Uno puede cometer errores”: Sheinbaum justifica a Hugo Aguilar por polémica con asistentes que limpiaron sus zapatos

Sheinbaum relacionó la polémica sobre Hugo Aguilar con el desacuerdo de la oposición sobre la reforma judicial. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su respaldo a Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que ayer se difundió un video en el que se ve a dos asistentes del funcionario judicial limpiándole los zapatos previo a la celebración del 109 Aniversario de la Constitución Mexicana.

La mandataria indicó que el ministro presidente ya se disculpó y explicó qué ocurrió; sin embargo, relacionó la polémica que se generó entorno al caso con la desaprobación por parte de opositores a la reforma judicial.

De igual forma, afirmó que como los funcionarios públicos pueden cometer errores, pero siempre se debe ofrecer disculpas y aclarar la situación.

“Él ya sacó una comunicación, dio las razones de lo que ocurrió incluso ofreció disculpas y digamos que el tiene que dar su explicación, pero ahora todo lo que han hecho alrededor de esto, principalmente por que no están de acuerdo con el cambio en el Poder Judicial.

“Malo sería que no hubiera dicho nada, uno puede cometer errores ‚ofrecer disculpas, decir: pues no fue mi intención, ocurrió esto en este momento, ofrezco disculpas y explico lo que pasó”, dijo en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, desde Morelia, Michoacán.

Sheinbaum consideró loable que Aguilar Ortiz aclaró la situación en una publicación en redes sociales, aunque también resaltó la importancia de que todos los servidores públicos mantengan una actitud de humildad.

“Malo sería que el no hubiera dicho nada, yo creo que es muy loable que haya sacado esta publicación y es muy importante que todos los que somos parte del servicio público pues hay siempre que mantener una actitud de humildad.

“En este caso, él dio su explicación y dijo: ”no estuvo bien, ofrezco disculpas"; y eso es muy bueno el haberse quedado callado hubiera sido distinto", concluyó.

Ayer, el ministro presidente de la Suprema Corte se pronunció tras la difusión de un video en el que se observa a dos de sus colaboradores limpiando sus zapatos en la vía pública, ante las críticas en redes sociales acerca de posibles actitudes de privilegio y contradicciones con el discurso de austeridad del Poder Judicial.

El suceso ocurrió minutos antes de la ceremonia por el 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, a las afueras del Teatro de la República, en Santiago de Querétaro.

En el video se aprecia a Amanda Pérez Bolaños, directora general de Comunicación Social de la SCJN, y a otro asistente, limpiando el calzado del ministro presidente, quien permanece de pie.

Aguilar Ortiz explicó que el incidente fue un accidente originado por el derrame de café y nata de su directora de Comunicación Social, lo que salpicó su zapato. Según su versión, Amanda Pérez intentó limpiar la mancha de inmediato, acción que lo tomó por sorpresa.

Al percatarse, el ministro solicitó que no continuara y posteriormente ofreció una disculpa pública, reiterando su respeto hacia su colaboradora y negando cualquier actitud de superioridad o soberbia.

Además, afirmó que el episodio no refleja el comportamiento institucional de la SCJN ni el suyo en ámbitos públicos o privados.

La difusión del video reavivó cuestionamientos sobre los gastos del nuevo pleno de la Suprema Corte y las políticas de austeridad.

En redes sociales se mencionaron compras recientes de camionetas blindadas por más de 21 millones de pesos, la adquisición de togas personalizadas cercanas a 300 mil pesos y el gasto de más de un millón de pesos en una ceremonia indígena. Estos hechos han sido contrastados con el discurso oficial de austeridad y cercanía con la ciudadanía.

Hasta el momento, la SCJN no ha emitido una postura institucional respecto al incidente. Tampoco la presidenta de la República ha hecho comentarios adicionales, pese a que anteriormente definió a Aguilar Ortiz como un perfil “modesto y sencillo”.