Movimiento Ciudadano impulsa agenda progresista y de derechos en la Ciudad de México

Movimiento Ciudadano. (Foto: Facebook/Movimiento Ciudadano)

Movimiento Ciudadano presentará al Congreso de la Ciudad de México, San Lázaro y el Senado una agenda de modernización que busca garantizar los derechos y la igualdad, además de atender necesidades frente a la Copa Mundial de Futbol, que se celebrará durante junio en el país.

Estas iniciativas surgen ante lo que consideran una ausencia de propuestas concretas para resolver los principales pendientes en la capital y a nivel federal.

Dentro de los puntos más importantes que desean impulsar destacan el Sistema Integral de Cuidados, la prevención y atención en salud mental, la educación inclusiva y de calidad, el acceso a un sistema de salud digno, y la movilidad segura.

El coordinador de la bancada, Royfid Torres González informó que la serie de reformas son un resultado del análisis por parte del partido y acuerdo con todas las entidades federativas, con el objetivo de brindar soluciones a los problemas con alternativas que generen igualdad, paz y justicia.

“Vamos a ver en el próximo periodo muchos temas, pero nos vamos a concentrar de manera puntual con el Sistema Integral de Cuidados”, declaró.

Aseguró que parte de la estrategia incluye revisar los proyectos de planeación en la capital, la situación de la vivienda y los protocolos de Protección Civil, especialmente ante el aumento de fugas de gas y explosiones reportadas.

Por otro lado, el vicecoordinador de los congresistas de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Juan Zavala señaló que la bancada mantendrá un papel activo respecto a la Reforma Electoral, aunque la propuesta oficial aún se desconoce.

Destacó la importancia de defender la Ley Laboral de 40 Horas y de garantizar dos días de descanso a la semana, además de enfocar acciones en la primera infancia.

“Sabemos que las infancias es una agenda que no trae Morena entre sus prioridades porque los niños no votan, pero nosotros estamos ocupados y trabajando por su futuro desde ahora”, afirmó Zavala.

Movimiento Ciudadano. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Planes de acción contra el turismo sexual

La senadora Alejandra Barrales expuso la urgencia de establecer planes de acción enfocados en el turismo sexual, para prevenir el incremento de este delito durante la Copa del Mundo 2026.

“México desafortunadamente es el país número uno de este delito y por ello plantee al secretario de seguridad, Omar García Harfuch, dicha preocupación y será uno de los temas principales durante estos meses en los que no quitaremos el dedo del renglón”, declaró la funcionaria.

Barrales también lamentó que este año se cumpla una década sin Reforma Política en la CDMX, la cual es una necesidad prioritaria para poder contar con un lugar de vanguardia y con derechos, como lo fue tiempo atrás.

Destacó que actualmente hay varias legislaciones atoradas en Donceles, entre ellas del Sistema Integral de Ciudadanos o Empleo no Remunerado o la de las alcaldías que son en beneficio para los habitantes.

En la presentación participó también Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Pensando en México, quien expresó que la ciudadanía aún no está preparada para el evento deportivo.

Por su parte, Alejandro Piña, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en la capital, acusó a las administraciones anteriores de mantener rezagos en salud, transporte y seguridad.

“Sólo se han dedicado a administrar los problemas sin brindar soluciones de fondo a la ciudadanía, que a diario padece las malas decisiones que toman en muchos temas”, expresó.

Entre otros puntos de la agenda, el vicecoordinador Zavala mencionó la necesidad de regular la venta de boletos para espectáculos debido al alto costo y revisar la situación de los teloneros. Además, propuso crear una Comisión Bicameral para fortalecer el control y el análisis en materia de seguridad pública.

A la presentación también asistieron las legisladoras Macky González, Laura Ballesteros, Luisa Ledesma, Patricia Urriza y la senadora Amalia García.