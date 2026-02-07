México

Diversidad afectiva en el Mes del Amor: qué significa ser arromántico

Nuevos modelos de relaciones afectivas desafían el estereotipo de que el amor solo está presente en parejas

Guardar
El arromance redefine la diversidad
El arromance redefine la diversidad afectiva en fechas como el Día del Amor y la Amistad. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cada 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad suele estar acompañado de imágenes de parejas, flores, cenas románticas y celebraciones centradas en el noviazgo. Sin embargo, no todas las personas viven o experimentan el amor de la misma manera. En este contexto surge el concepto de arromance, una orientación que cuestiona la idea de que el romance es una experiencia universal o necesaria para una vida plena.

El término arromance se refiere a aquellas personas que no sienten atracción romántica, o la experimentan de forma muy limitada o poco frecuente. Esto no significa que carezcan de emociones, afecto o vínculos profundos, sino que su manera de relacionarse no está basada en el romance tradicional, como las citas, el enamoramiento o el deseo de tener una pareja romántica.

Lejos de la narrativa dominante,
Lejos de la narrativa dominante, distintas formas de conexión humana emergen con fuerza. Celebrar la multiplicidad de afectos y redefinir lo valioso en los vínculos transforma la comprensión sobre el cuidado y el bienestar. Foto: (iStock)

Las personas arrománticas pueden establecer relaciones significativas de múltiples formas: amistades profundas, vínculos familiares, relaciones afectivas no románticas, redes de cuidado o incluso relaciones de convivencia basadas en el compañerismo y el apoyo mutuo. Algunas personas arrománticas pueden tener interés en relaciones sexuales, mientras que otras no, ya que la orientación romántica y la orientación sexual no siempre van de la mano, lo que quiere decir que puede haber personas gay, bisexuales, lesbianas o incluso heterosexuales que se perciben arrománticas en sus relaciones románticas.

Es importante destacar que el arromance existe en un espectro. Algunas personas se identifican como completamente arrománticas, mientras que otras pueden experimentar atracción romántica en circunstancias muy específicas o poco frecuentes. Existen también términos como “grisrromántico” o “demirromántico”, que ayudan a describir estas vivencias diversas y personales.

En una sociedad donde el romance suele colocarse como una meta central —desde el cine hasta la publicidad—, las personas arrománticas pueden enfrentar incomprensión o presión social. Frases como “ya encontrarás a la persona indicada” o “todos necesitamos una pareja” refuerzan la idea de que el amor romántico es indispensable, invisibilizando otras formas igualmente válidas de afecto y conexión humana.

La orientación romántica se define
La orientación romántica se define como la manera en que una persona experimenta (o no) atracción romántica por otras personas. Foto: (iStock)

Hablar del arromance en fechas como el 14 de febrero abre la puerta a reflexionar sobre la diversidad de formas de amar y vincularse. El amor no se limita a una relación de pareja: también está presente en la amistad, el autocuidado, la solidaridad, la comunidad y los proyectos compartidos. Reconocer esto permite que más personas se sientan representadas y respetadas en sus experiencias.

Además, visibilizar el arromance contribuye a desmontar estigmas. Ser arromántico no implica frialdad emocional, incapacidad de amar o rechazo a los vínculos; simplemente significa que el romance no ocupa un lugar central en la vida afectiva de una persona.

En el marco del Día del Amor y la Amistad, el arromance invita a ampliar la mirada y recordar que no existe una única forma de vivir el amor. Celebrar la diversidad afectiva es también una manera de construir relaciones más libres, honestas y respetuosas, donde cada persona pueda elegir cómo y con quién compartir su vida.

Temas Relacionados

AmorParejaArromanceLGBT+mexico-noticias

Más Noticias

Detienen a exdirigente estatal del PVEM, Juan Pablo “N” en Puebla

El detenido quedó a disposición de las autoridades para definir su situación jurídica tras una denuncia de violencia familiar

Detienen a exdirigente estatal del

Se registra sismo en Las Guacamayas, Michoacán

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Las

Chiapas registra sismo de 4.2 de magnitud

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Chiapas registra sismo de 4.2

Se registra sismo en Puerto Escondido, Oaxaca

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Puerto

Rescatan con vida al empresario panista Gerardo Arredondo tras operativo conjunto en Guanajuato

La gobernadora del estado informó que la víctima se encuentra sano y salvo, mientras hay detenidos y una persona abatida en el proceso de su rescate

Rescatan con vida al empresario
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran seis avionetas en presunta

Aseguran seis avionetas en presunta pista clandestina de Veracruz

Dejan restos humanos calcinados afuera de la Fiscalía de Guanajuato: un hombre fue detenido

Atacan a balazos negocio del diputado Abraham Ramos en Guanajuato: su cuñado resultó herido

Uno de los cuerpos hallados en fosa clandestina de Concordia sería de minero desaparecido en Sinaloa, informa FGR

Juez dicta prisión preventiva al alcalde de Tequila, detenido por vínculos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Así puedes ir gratis al

Así puedes ir gratis al listening party para Kenia Os en el Palacio de los Deportes

Guillermo del Toro escribió junto a Francis Ford Coppola el guion de una nueva versión oscura de este clásico de la literatura

Livia Brito: cómo inició el conflicto legal con el paparazzi Ernesto Zepeda que la persigue desde 2020

Publican mapa oficial para Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Maribel Guardia apoya a Imelda Tuñón en medio de polémica y asegura: “No es mi intención quedarme con mi nieto”

DEPORTES

Rodrigo “Búfalo” Aguirre deja Club

Rodrigo “Búfalo” Aguirre deja Club América para integrarse al equipo de Tigres

El hijo de Jorge Campos debutará como portero en la Liga de Canadá

Así son las instalaciones de Chivas donde se quedaría la Selección de Corea del Sur para el Mundial 2026

Michael Amir Murillo, figura de Panamá, deja el Olympique de Marsella y llega a Besiktas

DT del América Femenil arremete contra sus jugadoras tras empate con Juárez