Diversidad afectiva en el Mes del Amor: qué significa ser arromántico

El arromance redefine la diversidad afectiva en fechas como el Día del Amor y la Amistad. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cada 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad suele estar acompañado de imágenes de parejas, flores, cenas románticas y celebraciones centradas en el noviazgo. Sin embargo, no todas las personas viven o experimentan el amor de la misma manera. En este contexto surge el concepto de arromance, una orientación que cuestiona la idea de que el romance es una experiencia universal o necesaria para una vida plena.

El término arromance se refiere a aquellas personas que no sienten atracción romántica, o la experimentan de forma muy limitada o poco frecuente. Esto no significa que carezcan de emociones, afecto o vínculos profundos, sino que su manera de relacionarse no está basada en el romance tradicional, como las citas, el enamoramiento o el deseo de tener una pareja romántica.

Lejos de la narrativa dominante, distintas formas de conexión humana emergen con fuerza. Celebrar la multiplicidad de afectos y redefinir lo valioso en los vínculos transforma la comprensión sobre el cuidado y el bienestar. Foto: (iStock)

Las personas arrománticas pueden establecer relaciones significativas de múltiples formas: amistades profundas, vínculos familiares, relaciones afectivas no románticas, redes de cuidado o incluso relaciones de convivencia basadas en el compañerismo y el apoyo mutuo. Algunas personas arrománticas pueden tener interés en relaciones sexuales, mientras que otras no, ya que la orientación romántica y la orientación sexual no siempre van de la mano, lo que quiere decir que puede haber personas gay, bisexuales, lesbianas o incluso heterosexuales que se perciben arrománticas en sus relaciones románticas.

Es importante destacar que el arromance existe en un espectro. Algunas personas se identifican como completamente arrománticas, mientras que otras pueden experimentar atracción romántica en circunstancias muy específicas o poco frecuentes. Existen también términos como “grisrromántico” o “demirromántico”, que ayudan a describir estas vivencias diversas y personales.

En una sociedad donde el romance suele colocarse como una meta central —desde el cine hasta la publicidad—, las personas arrománticas pueden enfrentar incomprensión o presión social. Frases como “ya encontrarás a la persona indicada” o “todos necesitamos una pareja” refuerzan la idea de que el amor romántico es indispensable, invisibilizando otras formas igualmente válidas de afecto y conexión humana.

La orientación romántica se define como la manera en que una persona experimenta (o no) atracción romántica por otras personas. Foto: (iStock)

Hablar del arromance en fechas como el 14 de febrero abre la puerta a reflexionar sobre la diversidad de formas de amar y vincularse. El amor no se limita a una relación de pareja: también está presente en la amistad, el autocuidado, la solidaridad, la comunidad y los proyectos compartidos. Reconocer esto permite que más personas se sientan representadas y respetadas en sus experiencias.

Además, visibilizar el arromance contribuye a desmontar estigmas. Ser arromántico no implica frialdad emocional, incapacidad de amar o rechazo a los vínculos; simplemente significa que el romance no ocupa un lugar central en la vida afectiva de una persona.

En el marco del Día del Amor y la Amistad, el arromance invita a ampliar la mirada y recordar que no existe una única forma de vivir el amor. Celebrar la diversidad afectiva es también una manera de construir relaciones más libres, honestas y respetuosas, donde cada persona pueda elegir cómo y con quién compartir su vida.