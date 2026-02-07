Diputada de Morena es captada insultando a ciclista en CDMX; aclara por qué lo hizo

La legisladora reconoció su reacción, aunque defendió sus motivos.

Un video difundido en redes sociales desató una fuerte polémica en la Ciudad de México luego de que un ciclista denunciara haber sido desplazado de su carril por una camioneta escoltada por policías, la cual era conducida por la diputada local Diana Sánchez Barrios.

El material, grabado desde la perspectiva del ciclista, muestra el momento en que la legisladora realiza una seña obscena antes de continuar su marcha pese a que el semáforo se encontraba en rojo.

La grabación fue captada en calles de la alcaldía Benito Juárez y rápidamente se viralizó, generando una oleada de críticas por la conducta de la diputada, así como por el uso de una escolta oficial en una situación cotidiana de tránsito. En el video también se alcanza a escuchar la sirena de una patrulla que acompaña al vehículo de la funcionaria capitalina.

Tras la difusión del clip, usuarios en redes sociales reprocharon lo que consideraron una actitud prepotente y un abuso de poder, además de cuestionar el trato hacia los ciclistas, quienes forman parte de los sectores más vulnerables en la movilidad urbana.

Ante la controversia, Diana Sánchez Barrios abordó el tema durante un programa radiofónico, donde reconoció que su reacción fue inapropiada. Sin embargo, aseguró que su comportamiento estuvo motivado por el miedo derivado de una experiencia previa de violencia extrema.

“Yo fui víctima de un atentado de cinco balazos. Soy una mujer sobreviviente”, aseveró la diputada al explicar el contexto de su reacción.

La legisladora señaló que el ciclista llevaba el rostro cubierto con cubrebocas y que, además, realizaba señas mientras circulaba a su lado, lo que detonó un episodio de shock nervioso al recordarle el ataque armado que sufrió el año pasado en el Centro Histórico, hecho en el que perdió la vida un familiar cercano y un comerciante.

Un video viral mostró a la legisladora desplazando a un ciclista en Benito Juárez. Crédito: redes sociales

Sánchez Barrios también defendió el uso de una camioneta blindada y la escolta policial que la acompaña, argumentando que se trata de medidas de seguridad necesarias debido a que sus agresores, aunque detenidos, aún no han sido sentenciados.

Durante la entrevista, la diputada reconoció que las secuelas del atentado siguen presentes en su vida cotidiana y que no ha logrado superar por completo el episodio de violencia. En ese contexto, afirmó que trabaja en una iniciativa legislativa orientada a reforzar medidas de identificación en espacios públicos.